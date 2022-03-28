Байден хоче збільшити оборонні витрати США

Президент Джо Байден оприлюднив бюджетну пропозицію США на 2023 фінансовий рік. Вона передбачає відчутне збільшення витрат на оборону, включно з посиленням ініціативи стримування РФ й допомоги Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

В розділі щодо фінансування потреб на оборону наступного року пропонується витратити $813 мільярдів, що приблизно на 4% більше, ніж $782 мільярди, затверджених цього року. При цьому, вже на початковому рівні пропонується виділити Україні $682 мільйони для протидії Росії та підтримки її економічних інтересів.

Передбачається також виділення $6,9 млрд на Європейську ініціативу стримування та НАТО для протистояння російській агресії й підтримки України.

В офіційній заяві щодо бюджетної пропозиції президент Байден зауважив, що його документ визначає "одну з найбільших інвестицій" у сферу оборони в історії США.

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Він підкреслив, що бюджетна пропозиція передбачає "рішуче реагування на агресію путіна проти України з підтримкою Сполученими Штатами економічних, гуманітарних потреб України, а також потреб у сфері безпеки".

Президент США традиційно в березні формує пропозицію щодо бюджетних витрат на кожний рік і надсилає її до Конгресу США. Після цього документ упродовж тривалого періоду обговорюється, допрацьовується та ухвалюється законодавцями в обох палатах. Фінансовий рік у США щороку починається 1 жовтня й триває до 31 вересня наступного року. Однак, якщо новий бюджет до цього моменту не прийнятий, Конгрес ухвалює резолюції, які дозволяють виділяти фінансування за обсягами минулорічного федерального бюджету.