Байден хоче збільшити оборонні витрати США
Президент Джо Байден оприлюднив бюджетну пропозицію США на 2023 фінансовий рік. Вона передбачає відчутне збільшення витрат на оборону, включно з посиленням ініціативи стримування РФ й допомоги Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
В розділі щодо фінансування потреб на оборону наступного року пропонується витратити $813 мільярдів, що приблизно на 4% більше, ніж $782 мільярди, затверджених цього року. При цьому, вже на початковому рівні пропонується виділити Україні $682 мільйони для протидії Росії та підтримки її економічних інтересів.
Передбачається також виділення $6,9 млрд на Європейську ініціативу стримування та НАТО для протистояння російській агресії й підтримки України.
В офіційній заяві щодо бюджетної пропозиції президент Байден зауважив, що його документ визначає "одну з найбільших інвестицій" у сферу оборони в історії США.
Він підкреслив, що бюджетна пропозиція передбачає "рішуче реагування на агресію путіна проти України з підтримкою Сполученими Штатами економічних, гуманітарних потреб України, а також потреб у сфері безпеки".
Президент США традиційно в березні формує пропозицію щодо бюджетних витрат на кожний рік і надсилає її до Конгресу США. Після цього документ упродовж тривалого періоду обговорюється, допрацьовується та ухвалюється законодавцями в обох палатах. Фінансовий рік у США щороку починається 1 жовтня й триває до 31 вересня наступного року. Однак, якщо новий бюджет до цього моменту не прийнятий, Конгрес ухвалює резолюції, які дозволяють виділяти фінансування за обсягами минулорічного федерального бюджету.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То нападет путин на украину,то не нападет бо невыгодно для экономики,то договорился про раздел украины с байденом,то не договорился,то китай разрешил путину напасть ,то не разрешал а только поддергивал.
Короче бабка-шептуха