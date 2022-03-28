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Новини Війна
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Байден хоче збільшити оборонні витрати США

байден

Президент Джо Байден оприлюднив бюджетну пропозицію США на 2023 фінансовий рік. Вона передбачає відчутне збільшення витрат на оборону, включно з посиленням ініціативи стримування РФ й допомоги Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

В розділі щодо фінансування потреб на оборону наступного року пропонується витратити $813 мільярдів, що приблизно на 4% більше, ніж $782 мільярди, затверджених цього року. При цьому, вже на початковому рівні пропонується виділити Україні $682 мільйони для протидії Росії та підтримки її економічних інтересів.

Передбачається також виділення $6,9 млрд на Європейську ініціативу стримування та НАТО для протистояння російській агресії й підтримки України.

В офіційній заяві щодо бюджетної пропозиції президент Байден зауважив, що його документ визначає "одну з найбільших інвестицій" у сферу оборони в історії США.

Читайте: Путін хотів меншої присутності НАТО на кордонах РФ, тепер він має більшу присутність, - Байден

Він підкреслив, що бюджетна пропозиція передбачає "рішуче реагування на агресію путіна проти України з підтримкою Сполученими Штатами економічних, гуманітарних потреб України, а також потреб у сфері безпеки".

Президент США традиційно в березні формує пропозицію щодо бюджетних витрат на кожний рік і надсилає її до Конгресу США. Після цього документ упродовж тривалого періоду обговорюється, допрацьовується та ухвалюється законодавцями в обох палатах. Фінансовий рік у США щороку починається 1 жовтня й триває до 31 вересня наступного року. Однак, якщо новий бюджет до цього моменту не прийнятий, Конгрес ухвалює резолюції, які дозволяють виділяти фінансування за обсягами минулорічного федерального бюджету.

Автор: 

Байден Джо (2883) бюджет (2986) оборона (4774) США (22634)


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Топ коментарі
+10
Счас ********** вылезет и обрадует рабсиян, что увеличивает оборонный бюджет бункера, рабсияне захлебнутся от гордости.
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28.03.2022 20:30
+7
Америка може собі це дозволити. Подяка президенту Байдену.
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28.03.2022 20:37
+5
я не раз смотрел этого "специалиста" и илларионова-он сначала одно рассказывает,потом через пару месяцев другое ,потом через еще пару месяцев третье.
То нападет путин на украину,то не нападет бо невыгодно для экономики,то договорился про раздел украины с байденом,то не договорился,то китай разрешил путину напасть ,то не разрешал а только поддергивал.
Короче бабка-шептуха
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28.03.2022 20:52
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да неужели? )
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28.03.2022 20:22 Відповісти
Це неможливо.. в амєрікє нема чого їсти. Вифсьврьотє)
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28.03.2022 20:24 Відповісти
Счас ********** вылезет и обрадует рабсиян, что увеличивает оборонный бюджет бункера, рабсияне захлебнутся от гордости.
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28.03.2022 20:30 Відповісти
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28.03.2022 20:32 Відповісти
И дальше шо?
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28.03.2022 20:32 Відповісти
а нашо? з ордою воювати все одно не хочете, а косоокі на міцному економічному ланцюгу.
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28.03.2022 20:35 Відповісти
Америка може собі це дозволити. Подяка президенту Байдену.
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28.03.2022 20:37 Відповісти
старичек меня удивляет в очередной раз. респект.
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28.03.2022 20:42 Відповісти
Дивився інтерв'ю Іларіонова. Він твердить, що допомога США, наприклад, в порівнянні з Афганістаном, мізерна, що х .йло і дід Байден ведуть подвійну гру. Путін грозить ядерним ударом, а Байден робить вид, що боїться і цим виправдовує свою безхребетність.
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28.03.2022 20:46 Відповісти
я не раз смотрел этого "специалиста" и илларионова-он сначала одно рассказывает,потом через пару месяцев другое ,потом через еще пару месяцев третье.
То нападет путин на украину,то не нападет бо невыгодно для экономики,то договорился про раздел украины с байденом,то не договорился,то китай разрешил путину напасть ,то не разрешал а только поддергивал.
Короче бабка-шептуха
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28.03.2022 20:52 Відповісти
Згоден, так само можу сказати і про Швеця. Вчора одне говорить, завтра інше. Але завжди виправдовує США.
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28.03.2022 21:12 Відповісти
ну со Швецом и США то все понятно,где работаем и кем.У гордона в газете читал не раз его интервью-тоже много придуманного и высосанного из пальца рассказывает ,правда интересно и логично,чего не отнимешь
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28.03.2022 21:15 Відповісти
https://t.me/trtnarusskom/28455 МИД Украины заявил о подготовке российских войск к применению химоружия Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время форума в Дохе заявила, что в ближайшее время российские войска могут применить химоружие на территории Украины. По ее сведениям, некоторые солдаты армии РФ уже приняли антидот и готовятся атаковать украинские города химическими веществами.
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28.03.2022 20:46 Відповісти
 
 