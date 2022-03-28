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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми не повинні дозволити продати Україну, - Трасс

трасс

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Україна не повинна бути продана в мирних переговорах з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Ми повинні забезпечити, щоб будь-які майбутні переговори не закінчилися продажем України або повторенням помилок минулого", - сказала Трасс.

За її словами, президент Росії Владімір Путін не має отримати вигоду від вторгнення в Україну.

"Ми пам’ятаємо непросте врегулювання 2014 року, яке не змогло дати Україні тривалу безпеку. Путін просто повернувся за більшим. Тому ми не можемо дозволити йому виграти цю жахливу агресію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ скасують, якщо вона вийде з України та припинить агресію, - Трасс

Автор: 

Велика Британія (5563) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+93
схоже, що бажаючі уже активізувались. раз Ліз Трасс доводиться це публічно заявляти
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28.03.2022 21:00
+76
Це прямий месидж Зєлі напередодні "переговорів".
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28.03.2022 21:01
+58
Ніяких мирних угод.
Ми достатньо сильні щоб перемагати.
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28.03.2022 21:01
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Плюсую!
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28.03.2022 21:21 Відповісти
Золоті слова, пані Трасс
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28.03.2022 21:24 Відповісти
ну дик, Україна продана ще з 1994-ого. була би ядерка ні про яку війну і мова би не йшла....
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28.03.2022 21:26 Відповісти
Ні, Україна позбулася ядерки в вимушених умовах, от чого озброєння немає зараз це зовсім інше питання, дай більше 16 реакторів ( разом з науковими) важко назвати без атомної зброї, просто вона буде діяти прямо як економічні санкції які впровадили кремлю.
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28.03.2022 21:36 Відповісти
Це невдалий приклад!!
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29.03.2022 06:50 Відповісти
англичане что то знают
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28.03.2022 21:34 Відповісти
И на кого же она намекает? 🤔
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28.03.2022 21:34 Відповісти
Та ну, порівнювати 2014-й і 2022-й взагалі некоректно.

Тоді нам ні зброєю ні політично особливо не допомагали.

Тоді Європа не відмовлялася вір рашагазу, а навпаки будувала ПП2

Тоді 300 компаній не виходили з раші

Тоді през США і конгрес США не визнавали путіна військовим злочинцем (хоча було за що)

І такого "Тоді" я тут можу писати до ранку....

Так що, перемога за нами.

Дякуємо британській розумній білявці за пітримку!
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28.03.2022 21:37 Відповісти
Так, тільки тоді дійсно не було нічого, а зараз смішно через сльози, чому немає чім захищатися ?
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28.03.2022 21:45 Відповісти
Защищаться как раз есть чем, но для на этого мало.
Нужно наступательное оружие...
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28.03.2022 22:17 Відповісти
Головний переговорщик Хламідія це чув????
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28.03.2022 21:58 Відповісти
головний Зеля, Хламідія тільки узгоджує як впарити українцям зраду під соусом перемоги.
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30.03.2022 01:38 Відповісти
очень прозрачный намек...видать скоро опять тональность видосиков сильно изменится.
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28.03.2022 22:03 Відповісти
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28.03.2022 22:03 Відповісти
Кто продавец?
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28.03.2022 22:19 Відповісти
Если делаешь вид ,что не курсе - значит в доле!
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28.03.2022 22:26 Відповісти
Ось весь відділ маркетингу в зборі:
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28.03.2022 23:00 Відповісти
Яка нестерпна гидота, спамую бо несила бачити.
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29.03.2022 03:25 Відповісти
Умные речи -и слушать приятно!
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28.03.2022 22:25 Відповісти
не бачу на сайті інтерв'ю Ze кацапам. Могли б хоч коротенько про те, як він бачить перемогу для українців у цій війні. Нехай після всіх смертей та руйнувань всі знають що це за мраZина
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28.03.2022 22:26 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3329094/intervyu_zelenskogo_rosiyiskym_zmi_rosiya_maye_znaty_pravdu_video
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28.03.2022 22:50 Відповісти
Да? И как же мы можем нейтрализовать полшестого???? Ну...разве что передоз...
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28.03.2022 22:28 Відповісти
Дайте нам тисяч 10 Switchblade 600 - це той же джавелін, дрон вбивця з дальністю 40(80) км

The larger Switchblade 600 loitering munition weighs 50 lb (23 kg), is man-portable and can be set up in 10 minutes. It is designed to fly out to 40 km (25 mi) in 20 minutes, then loiter for another 20 minutes (giving it an 80 km (50 mi) total range). It attacks at a 115 mph (185 km/h) dash speed, carrying a Javelin anti-armor warheadhttps://en.wikipedia.org/wiki/AeroVironment_Switchblade#cite_note-34 [34] designed to neutralize armored vehicles.

A touchscreen tablet-based fire control system can manually or autonomously control the munition. It is secured through onboard encrypted data links and Selective Availability Anti-Spoofing Module GPS with a patented wave-off capability. An optional pocket digital data link (DDL) module allows engagements beyond 90 km (56 mi).
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28.03.2022 22:40 Відповісти
Ним можна навіть катери топити.
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28.03.2022 22:41 Відповісти
10 000 Switchblade x 6 000 $ = 60 000 000 $

ціна питання похорон рашки !!!
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28.03.2022 22:49 Відповісти
6000 це за легший варіант (Switchblade 300), він підходить проти легкоброньованих цілей чи для пошуку і знищення людей, вартість Switchblade 600 не знайшов, але він значно потужніший, швидший і дальнобійніший (модифікація може летіти 90 км і завдавати удар джавеліном), контрбатарейні комплекси і такі дрони можуть перевернути весь хід війни бо дозволять артилерію вирізати прямо з обстрілюваних зон. Масове використання таких дронів просто зітре кацапів з нашої землі.
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28.03.2022 22:55 Відповісти
Ок, хай буде 100, чи навіть 200 міліонів долярів - ми вже маємо збитків на більше ніж 500 млрд. !
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28.03.2022 23:16 Відповісти
Згоден, про цю зброю Джонсон швидше за все й говорив, такими дронами вбивцями можна знищувати командирів, генералів, можна навіть знищувати літаки на розташованих біля наших кордонів аеродромах, головне щоб наше командування це розуміло й лобіювало масову поставку таких дронів.
Тепер щоб знищити ворожий танк не треба ховатися в радіусі 2 км в кущах, джавелін який може бити на більш ніж 90 км якщо є передавач (Байрактар)
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28.03.2022 23:23 Відповісти
Нам всім дуже не пощастило що під час цієї війни за незалежність україною править нікчемна сциклиа жи2, яка заміть того. щоб підготуватися до війни будувала дороги для рашистських танків, а тепер спить і бачить швидше укласти принизливу капітуляцію з агресором. Але друга сторона медалі в тому, що саме зараз і в США править старий нікчемний, сцикливий маразматик-демократ, який фактично і не править. бо за нього все вирішує оточення. Він щось скаже - вони його постійно виправляють. він пообіцяє озброєння - вони все відміняють. А потім і він як сьогодні каже що його не так зрозуміли. Як шкода там не Маккейн президент, що він вже помер.
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29.03.2022 00:22 Відповісти
Пробачте фанати Байдена, але я патріот України і кажу як є.
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29.03.2022 00:23 Відповісти
РЕСПЕКТ!
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29.03.2022 01:47 Відповісти
Заявление Трасс обычное западное лицемерие, где санкции из ада? Где дефолт который должен был быть после 18 марта? а если посмотреть на курс рубля ещё неделя две он вернётся на уровень начала войны, плюс около 1 млрд $ в день за газ и нефть. В таких условиях рашка будет гадить бесконечно долго
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29.03.2022 01:59 Відповісти
Пані Трасс говорить з москвою саме тою мовою, якою мусив би говорити президент України, а не жалюгідний клован, позбавлений найменшого почуття власної гідності.
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29.03.2022 03:22 Відповісти
Так процес весь час казали, починаючи з 2014, що то був тільки початок!
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29.03.2022 06:51 Відповісти
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