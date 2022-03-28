Ми не повинні дозволити продати Україну, - Трасс

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Україна не повинна бути продана в мирних переговорах з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Ми повинні забезпечити, щоб будь-які майбутні переговори не закінчилися продажем України або повторенням помилок минулого", - сказала Трасс.

За її словами, президент Росії Владімір Путін не має отримати вигоду від вторгнення в Україну.

"Ми пам’ятаємо непросте врегулювання 2014 року, яке не змогло дати Україні тривалу безпеку. Путін просто повернувся за більшим. Тому ми не можемо дозволити йому виграти цю жахливу агресію".

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