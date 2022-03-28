Ми не повинні дозволити продати Україну, - Трасс
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Україна не повинна бути продана в мирних переговорах з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
"Ми повинні забезпечити, щоб будь-які майбутні переговори не закінчилися продажем України або повторенням помилок минулого", - сказала Трасс.
За її словами, президент Росії Владімір Путін не має отримати вигоду від вторгнення в Україну.
"Ми пам’ятаємо непросте врегулювання 2014 року, яке не змогло дати Україні тривалу безпеку. Путін просто повернувся за більшим. Тому ми не можемо дозволити йому виграти цю жахливу агресію".
Топ коментарі
+93 SuperVsirf .
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+76 Y.M. Z.
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+58 Ksenia VB
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Тоді нам ні зброєю ні політично особливо не допомагали.
Тоді Європа не відмовлялася вір рашагазу, а навпаки будувала ПП2
Тоді 300 компаній не виходили з раші
Тоді през США і конгрес США не визнавали путіна військовим злочинцем (хоча було за що)
І такого "Тоді" я тут можу писати до ранку....
Так що, перемога за нами.
Дякуємо британській розумній білявці за пітримку!
Нужно наступательное оружие...
The larger Switchblade 600 loitering munition weighs 50 lb (23 kg), is man-portable and can be set up in 10 minutes. It is designed to fly out to 40 km (25 mi) in 20 minutes, then loiter for another 20 minutes (giving it an 80 km (50 mi) total range). It attacks at a 115 mph (185 km/h) dash speed, carrying a Javelin anti-armor warheadhttps://en.wikipedia.org/wiki/AeroVironment_Switchblade#cite_note-34 [34] designed to neutralize armored vehicles.
A touchscreen tablet-based fire control system can manually or autonomously control the munition. It is secured through onboard encrypted data links and Selective Availability Anti-Spoofing Module GPS with a patented wave-off capability. An optional pocket digital data link (DDL) module allows engagements beyond 90 km (56 mi).
ціна питання похорон рашки !!!
Тепер щоб знищити ворожий танк не треба ховатися в радіусі 2 км в кущах, джавелін який може бити на більш ніж 90 км якщо є передавач (Байрактар)