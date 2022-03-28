Укрзалізниця відновлює продаж квитків на 10 днів наперед
Укрзалізниця відновлює продаж квитків на 10 днів наперед для понад 40 основних рейсів країною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у соцмережах компанії.
"Це дозволить пасажирам планувати свою логістику та мати гарантію подорожі за умови придбання квитка", - йдеться у повідомленні.
Також Укрзалізниця збереже мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси є досі активними.
Там додали, що 3,2 млн пасажирів уже евакуйовано залізницею до міст на заході країни та за кордон, відтак Укрзалізниця "фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України", - йдеться у повідомленні.
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Чи на кожному вокзалі на пероні по прибутті їх чекатиме працівник військомату?