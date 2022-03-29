Відбулась ракетна атака по об'єкту біля Нікополя. Без жертв, - голова РДА Євтушенко

Війська РФ завдали ракетного удару по об'єкту міста Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Нікопольської РДА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі не має. Залишайтесь в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги. Нагадую про необхідність утримуватися від коментарів і фото", - йдеться у повідомленні.