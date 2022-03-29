Відбулась ракетна атака по об'єкту біля Нікополя. Без жертв, - голова РДА Євтушенко
Війська РФ завдали ракетного удару по об'єкту міста Нікополь на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Нікопольської РДА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі не має. Залишайтесь в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги. Нагадую про необхідність утримуватися від коментарів і фото", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Bob Fayn
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+6 Ivan Naumeiko #507716
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27.02.2022
А теперь услышал, от Зеленского, что будут отслеживаться фирмы продолжающие торговать с парашей, торговать на крови украинских детей, украинского народа.
Браво Зеленскому!
https://vimeo.com/693394869?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
А звідки я знав адресу нафтобази?
І тоді я розумію, так через Податкову!
І що, якщо це так!!
За 8 років явно підкупили лобістів у політиків. І з цими лобістами приймають Закони, які їм потрібні.
Закони про склади акцизного пального, де всі бочки мають бути обладнані рівними мірами, показують доходи та споживання пального
3400 балів за склади пального, кажуть у податковій.
Адже вони, з уважністю бухгалтера, включили в свої податкові таблиці точне місцезнаходження, об'єм зберігання, gps адресу еквалайзера..
А якщо готувалися 8 років, то вони зробили неможливим життя українців через саме лобіювання.
МОР ПДВ, щоб замазувати ФОПів, тупа і часта зміна форм звітності, акцизних складів з точними
Хто пропонував маркувати нафтобази як склад акцизного пального? Хіба він не ворог?
Адже кажуть, що ракети зараз точно літають, хіба суть не прямо по координатам лічильника gps.. Як вони знають де..
А це СЄА ПДВ, єдиний у світі від якого постраждали 33 відсотки підприємств країни, а 10 відсотків закрилися лише минулого року.. І позавчора, до речі, те саме..
І я розумію, що деякі люди ще там при владі, пишуть закони, продовжують шкодити країні..
Як позбутися такого внутрішнього ворога, який має цілісність, але своїми Законами шкодить всій країні?