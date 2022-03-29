Депутат Держдуми РФ Делягін пропонує завдати ядерного удару по Азербайджану
Депутат Держдуми РФ Михайло Делягін пропонує завдати ядерного удару по Азербайджану.
На це звернув увагу у телеграм-каналі журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ
"Депутат Держдуми РФ Михайло Делягін у своєму телеграм-каналі пропонує завдати ядерного удару по Азербайджану. Як глибоко помиляються ті люди, які вважають, що Росія обмежиться Україною. Там абсолютно кровожерливий нацистський режим, який ненавидить усе довкола та загрожує всім своїм сусідам", - пише він.
Казанський нагадує, що раніше той же Делягін пропонував окупувати Казахстан та забрати у нього північні області.
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КТО ОНИ - "АНДРОФ АГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ? Лекция историка Александра Палия
https://www.youtube.com/watch?v=qOWbGCtcChQ
Или санкции ударили по качеству наркотиков?
у него была другая побочка медленная смерть.
Напрошуються лаптєногі.
и наверно мы скоро услышим похоранный марш в московии.
Никто его не знает и всем он *****...