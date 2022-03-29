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Депутат Держдуми РФ Делягін пропонує завдати ядерного удару по Азербайджану

зброя,ядерна

Депутат Держдуми РФ Михайло Делягін пропонує завдати ядерного удару по Азербайджану.

На це звернув увагу у телеграм-каналі журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ

"Депутат Держдуми РФ Михайло Делягін у своєму телеграм-каналі пропонує завдати ядерного удару по Азербайджану. Як глибоко помиляються ті люди, які вважають, що Росія обмежиться Україною. Там абсолютно кровожерливий нацистський режим, який ненавидить усе довкола та загрожує всім своїм сусідам", - пише він.

Казанський нагадує, що раніше той же Делягін пропонував окупувати Казахстан та забрати у нього північні області.

Депутат Держдуми РФ Делягін пропонує завдати ядерного удару по Азербайджану 01

Автор: 

Азербайджан (855) армія рф (17277) ядерна зброя (1149)


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Топ коментарі
+51
Таких ****** надо фиксировать, а потом по принципу израильского масада отлавливать и кастрировать публично.
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29.03.2022 12:37
+45
Нужно увеличить поставки галоперидола нарасею
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29.03.2022 12:35
+39
КАКИЕ ЖЕ ОНИ В ********** КОНЧЕННЫЕ *****.... политическая сатира на фоне Мировой катастрофы и уничтожения Цивилизации от Рашки --все слова идиомы и неологизмы допустимы!!!!!
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29.03.2022 12:37
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Нужно увеличить поставки галоперидола нарасею
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29.03.2022 12:35 Відповісти
"Новічок" чокнутим . Всім. Без винятку,
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29.03.2022 12:40 Відповісти
Вони блефують,ніякого удару не буде. Ядерна дубинка діє на два боки.
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29.03.2022 12:54 Відповісти
где твой товарисч ИгорёкL...?
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29.03.2022 13:02 Відповісти
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29.03.2022 12:59 Відповісти
Знову цей радіоактивний попіл Виводьте нах свої добрива з території Азербайджану, і все. Або не виводьте добрива і збережіть їх для війни з Китаєм. Від цього залежить як далеко зайде Китай.
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29.03.2022 12:35 Відповісти
З Китаєм в парашників нема чим воювати в принципі
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29.03.2022 12:51 Відповісти
І не було до війни, що би там не казали про Китайську армію, але вона точно не гірша кацапської а чисельно і по кількості техніки в 4 рази більша.
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29.03.2022 14:00 Відповісти
КАКИЕ ЖЕ ОНИ В ********** КОНЧЕННЫЕ *****.... политическая сатира на фоне Мировой катастрофы и уничтожения Цивилизации от Рашки --все слова идиомы и неологизмы допустимы!!!!!
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29.03.2022 12:37 Відповісти
ИСТИННЫЙ "ариец"
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29.03.2022 13:10 Відповісти
Таких ****** надо фиксировать, а потом по принципу израильского масада отлавливать и кастрировать публично.
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29.03.2022 12:37 Відповісти
Пане депутате, лупаніть ядрьонбатоном по Уралвагонзаводу - він головний постачальник танків в Україну...)))
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29.03.2022 12:37 Відповісти
Дурка всерасейского масштаба
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29.03.2022 12:37 Відповісти
Делягин обыкновенный дурачок-пропагандон. Он ещё в 14 году рассказывал про бандеровские схроны с чанами внутри, для варки руцьких солдат.))
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29.03.2022 12:38 Відповісти
То ви давно в Західній не відпочивали,що не садиба то "Чан"
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29.03.2022 13:20 Відповісти
Идёт кастинг на должность «Жириновского». Предыдущий «Жириновский» поломался. Среди основных претендентов Дон и делягин
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29.03.2022 12:38 Відповісти
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29.03.2022 12:38 Відповісти
Неужели эти дебилы не понимают, как только они нажмут ядерную кнопку - через 15 минут РФия перестанет существовать!
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29.03.2022 12:38 Відповісти
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29.03.2022 12:39 Відповісти
Вовік плакатиме і рватиме на грудях волосся.
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29.03.2022 12:42 Відповісти
Тю-у ?... А шо, у нього долярів на депілятор бракує ? Всі просрав, чи у дороги закатав ?
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29.03.2022 12:59 Відповісти
У мордора сказ , а хворих треба на утілізацію відправлять
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29.03.2022 12:40 Відповісти
Вибачте, що кацап'ячою... Устами женщины глаголет ИСТИННА !
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29.03.2022 13:01 Відповісти
https://t.me/crisis2022/5174 ******** всё
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29.03.2022 12:40 Відповісти
Тю, не обнадеживайте так... за путина подумал
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29.03.2022 12:50 Відповісти
Це відомий ватний брехун

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29.03.2022 12:40 Відповісти
Цим займалось НКВС у Львові перед війною.
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29.03.2022 12:55 Відповісти
Кацапи- нашадки людожерів.
КТО ОНИ - "АНДРОФ АГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ? Лекция историка Александра Палия
https://www.youtube.com/watch?v=qOWbGCtcChQ
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29.03.2022 13:39 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! ВАРИТЕ ИХ БОЛЬШЕ .МОЖНО ВСЕХ. ГЕРОЯМ СЛАВА!
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29.03.2022 14:44 Відповісти
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29.03.2022 12:40 Відповісти
По Вашингтону сразу давайте, чего уж тут мелочиться.
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29.03.2022 12:40 Відповісти
Кончена мразь,як і всі раzziяне.
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29.03.2022 12:42 Відповісти
Вони все більше паляться, я маю на увазі що ніхто не буде застосовувати ядерну зброю. Ніхто ніяку Варшаву або інші міста не буде бомбити. Це просто істерика як у малих дітей.
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29.03.2022 12:42 Відповісти
только тотальное и быстрое нефтяное эмбарго в отношении москальских свинособак поставит на место эту бензоколонку с ядерной бомбой. но современные либеральные слюнтяи в европах и америках, к сожалению, на это не способны... Рейганы и Тетчеры, к сожалению, рождаются редко... Свинособаки понимают только грубую силу, только по харе ... переговоры и увещевания эту гебнявую ссученую москальскую шваль только раззадоривают.
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29.03.2022 12:44 Відповісти
Пора бамбіть варонеж
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29.03.2022 12:44 Відповісти
Це треба бути зовсім йо...м, щоб таке пропонувати.
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29.03.2022 12:45 Відповісти
А что там жирик? Уже додох или еще черти не принимают?
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29.03.2022 12:45 Відповісти
Ну хай спробують ударити по Азербайджану, там не такі гуманісти типу подоляків і арестовичів, там зразу все поставлять на свої місця, що мало раші не покажеться.
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29.03.2022 12:48 Відповісти
походу Дебіляну насрати на увесь Кавказ і навколишні території..
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29.03.2022 12:48 Відповісти
Ага, флаг им в руки! А если серьезно, то смешно смотреть на этот дешевый балаган и фарс, когда каждая шавка на паРашке возомнила себя ******! С ума можно сходить только бункерной Крысе, остальные РАБЫ должны только подчинятся ее капризам!
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29.03.2022 12:49 Відповісти
На РабZee делягиных хоть волком сой...одна педаль круче другой...Шариковых много...людей....ноль...😅💀
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29.03.2022 12:49 Відповісти
Сенаторе, щось мені здається -Шаріков був розумніший за бздепутатів госдури...
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29.03.2022 13:06 Відповісти
остался последний аргумент)))
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29.03.2022 12:49 Відповісти
краснокоричневый щекастый иплан давно мозгой поехал, переходный возраст из пионеров в камсамольцы послушные, однако)))...бомбер недоделанный, в штаны бы сразу наложил только при виде гриба взрыва ядра и вкус икры черной и осетрины до конца жизни своей смердючей забыл бы...ф топку придурка!
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29.03.2022 12:50 Відповісти
Азербайджан - хороший, зачем его бомбить?
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29.03.2022 12:52 Відповісти
Нет покоя **...тым Нужно забор покрепче делать вокруг этого зоопарка
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29.03.2022 12:52 Відповісти
бо на ********* расіі це не вважається екстремізмом.
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29.03.2022 12:52 Відповісти
ага троньте Азербаджан и тут же ввяжется Турция, да и Иран думаю молчать не будет с многомиллионной азербаджанской диаспорой.
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29.03.2022 12:52 Відповісти
Шо ті москалі мучаться... Оголосили б вже війну всьому НАТО і здалися на другий день. Програти цілому НАТО було б не так ганебно, як програти одній Україні.
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29.03.2022 12:54 Відповісти
Хто не розуміє - це боротьбя за нафтовий ринок.
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29.03.2022 12:54 Відповісти
хто їх просив пертися в Україну? боролися б за нафту десь....
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29.03.2022 13:53 Відповісти
Истерят, истерят. Это очень хорошо. Осознают своё бессилие.
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29.03.2022 12:56 Відповісти
Варианты ответов отдельная песня. Кацапы тупой скот. Жалко, что расплодилось много.
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29.03.2022 12:57 Відповісти
Таки да. Но, слава Богу, Азербайджан лаптям не сосед
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29.03.2022 12:58 Відповісти
Немного о текущей ситуации...

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29.03.2022 13:03 Відповісти
Это они вместо статуй ***** покупают.
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29.03.2022 15:09 Відповісти
Вони на рашці зовсім *******...
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29.03.2022 13:04 Відповісти
Кацапы, я смотрю, просто мечтают совершить массовое самоубийство. Давайте уже, скорее. Весь мир заждался. Чего мелочиться, сразу нападайте на Америку и НАТО.
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29.03.2022 13:06 Відповісти
у них пупок развязался в Украине ..
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29.03.2022 13:11 Відповісти
В госДУРЕ конкурс на место Жырика?
Или санкции ударили по качеству наркотиков?
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29.03.2022 13:14 Відповісти
Спутник v всё-таки действует. Лучше

у него была другая побочка медленная смерть.
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29.03.2022 13:27 Відповісти
Хай драконять ,то ще Едік з Турції підключиться.,той не церемониться.
Напрошуються лаптєногі.
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29.03.2022 13:28 Відповісти
замена жиринчику пришла значит. Азербайджан начал движение в Карабахе и минобороны России зол. жал что Грузия и Молдова молчать. чуточку хотя бы движение помогало бы Украине.
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29.03.2022 13:31 Відповісти
молдова боїться 1000 орків у приднестровьї....
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29.03.2022 13:55 Відповісти
русские нацисты пошли в разнос.
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29.03.2022 13:32 Відповісти
Самое время Азербайджану взять свое. Кацапский корабль идет нах... Как и армяская дырявая лодка
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29.03.2022 13:39 Відповісти
Жги падло,жги...
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29.03.2022 13:47 Відповісти
это тупое не понимает,что уважаемый президент Алиев ему за эти слова спуску не даст,
и наверно мы скоро услышим похоранный марш в московии.
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29.03.2022 15:10 Відповісти
Что это за животное и кому интересно что там сказало это фуфло-ничтожество?
Никто его не знает и всем он *****...
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29.03.2022 16:04 Відповісти
 
 