Депутат Госдумы РФ Делягин предлагает нанести ядерный удар по Азербайджану
Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин предлагает нанести ядерный удар по Азербайджану.
На это обратил внимание в телеграм-канале журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин в своем телеграм-канале предлагает нанести ядерный удар по Азербайджану. Как глубоко ошибаются люди, которые считают, что Россия ограничится Украиной. Там абсолютно кровожадный нацистский режим, ненавидящий все вокруг и угрожающий всем своим соседям.
Ранее тот же Делягин предлагал оккупировать Казахстан и отнять у него северные области.
Топ комментарии
+51 Петрович123456
показать весь комментарий29.03.2022 12:37
+45 Сергей Середа
показать весь комментарий29.03.2022 12:35
+39 VOLVO XC 70
показать весь комментарий29.03.2022 12:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
КТО ОНИ - "АНДРОФ АГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ? Лекция историка Александра Палия
https://www.youtube.com/watch?v=qOWbGCtcChQ
Или санкции ударили по качеству наркотиков?
у него была другая побочка медленная смерть.
Напрошуються лаптєногі.
и наверно мы скоро услышим похоранный марш в московии.
Никто его не знает и всем он *****...