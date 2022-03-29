Депутат Госдумы РФ Делягин предлагает нанести ядерный удар по Азербайджану

Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин предлагает нанести ядерный удар по Азербайджану.

На это обратил внимание в телеграм-канале журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин в своем телеграм-канале предлагает нанести ядерный удар по Азербайджану. Как глубоко ошибаются люди, которые считают, что Россия ограничится Украиной. Там абсолютно кровожадный нацистский режим, ненавидящий все вокруг и угрожающий всем своим соседям.

Ранее тот же Делягин предлагал оккупировать Казахстан и отнять у него северные области.