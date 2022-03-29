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Депутат Госдумы РФ Делягин предлагает нанести ядерный удар по Азербайджану

зброя,ядерна

Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин предлагает нанести ядерный удар по Азербайджану.

На это обратил внимание в телеграм-канале журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин в своем телеграм-канале предлагает нанести ядерный удар по Азербайджану. Как глубоко ошибаются люди, которые считают, что Россия ограничится Украиной. Там абсолютно кровожадный нацистский режим, ненавидящий все вокруг и угрожающий всем своим соседям.

Ранее тот же Делягин предлагал оккупировать Казахстан и отнять у него северные области.

Депутат Госдумы РФ Делягин предлагает нанести ядерный удар по Азербайджану 01

Азербайджан (791) армия РФ (19129) ядерное оружие (1330)


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Топ комментарии
+51
Таких ****** надо фиксировать, а потом по принципу израильского масада отлавливать и кастрировать публично.
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29.03.2022 12:37
+45
Нужно увеличить поставки галоперидола нарасею
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29.03.2022 12:35
+39
КАКИЕ ЖЕ ОНИ В ********** КОНЧЕННЫЕ *****.... политическая сатира на фоне Мировой катастрофы и уничтожения Цивилизации от Рашки --все слова идиомы и неологизмы допустимы!!!!!
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29.03.2022 12:37
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Правила форума Совет форумчан
Нужно увеличить поставки галоперидола нарасею
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29.03.2022 12:35 Ответить
"Новічок" чокнутим . Всім. Без винятку,
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29.03.2022 12:40 Ответить
Вони блефують,ніякого удару не буде. Ядерна дубинка діє на два боки.
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29.03.2022 12:54 Ответить
где твой товарисч ИгорёкL...?
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29.03.2022 13:02 Ответить
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29.03.2022 12:59 Ответить
Знову цей радіоактивний попіл Виводьте нах свої добрива з території Азербайджану, і все. Або не виводьте добрива і збережіть їх для війни з Китаєм. Від цього залежить як далеко зайде Китай.
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29.03.2022 12:35 Ответить
З Китаєм в парашників нема чим воювати в принципі
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29.03.2022 12:51 Ответить
І не було до війни, що би там не казали про Китайську армію, але вона точно не гірша кацапської а чисельно і по кількості техніки в 4 рази більша.
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29.03.2022 14:00 Ответить
КАКИЕ ЖЕ ОНИ В ********** КОНЧЕННЫЕ *****.... политическая сатира на фоне Мировой катастрофы и уничтожения Цивилизации от Рашки --все слова идиомы и неологизмы допустимы!!!!!
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29.03.2022 12:37 Ответить
ИСТИННЫЙ "ариец"
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29.03.2022 13:10 Ответить
Таких ****** надо фиксировать, а потом по принципу израильского масада отлавливать и кастрировать публично.
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29.03.2022 12:37 Ответить
Пане депутате, лупаніть ядрьонбатоном по Уралвагонзаводу - він головний постачальник танків в Україну...)))
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29.03.2022 12:37 Ответить
Дурка всерасейского масштаба
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29.03.2022 12:37 Ответить
Делягин обыкновенный дурачок-пропагандон. Он ещё в 14 году рассказывал про бандеровские схроны с чанами внутри, для варки руцьких солдат.))
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29.03.2022 12:38 Ответить
То ви давно в Західній не відпочивали,що не садиба то "Чан"
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29.03.2022 13:20 Ответить
Идёт кастинг на должность «Жириновского». Предыдущий «Жириновский» поломался. Среди основных претендентов Дон и делягин
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29.03.2022 12:38 Ответить
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29.03.2022 12:38 Ответить
Неужели эти дебилы не понимают, как только они нажмут ядерную кнопку - через 15 минут РФия перестанет существовать!
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29.03.2022 12:38 Ответить
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29.03.2022 12:39 Ответить
Вовік плакатиме і рватиме на грудях волосся.
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29.03.2022 12:42 Ответить
Тю-у ?... А шо, у нього долярів на депілятор бракує ? Всі просрав, чи у дороги закатав ?
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29.03.2022 12:59 Ответить
У мордора сказ , а хворих треба на утілізацію відправлять
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29.03.2022 12:40 Ответить
Вибачте, що кацап'ячою... Устами женщины глаголет ИСТИННА !
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29.03.2022 13:01 Ответить
https://t.me/crisis2022/5174 ******** всё
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29.03.2022 12:40 Ответить
Тю, не обнадеживайте так... за путина подумал
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29.03.2022 12:50 Ответить
Це відомий ватний брехун

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29.03.2022 12:40 Ответить
Цим займалось НКВС у Львові перед війною.
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29.03.2022 12:55 Ответить
Кацапи- нашадки людожерів.
КТО ОНИ - "АНДРОФ АГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ? Лекция историка Александра Палия
https://www.youtube.com/watch?v=qOWbGCtcChQ
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29.03.2022 13:39 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! ВАРИТЕ ИХ БОЛЬШЕ .МОЖНО ВСЕХ. ГЕРОЯМ СЛАВА!
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29.03.2022 14:44 Ответить
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29.03.2022 12:40 Ответить
По Вашингтону сразу давайте, чего уж тут мелочиться.
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29.03.2022 12:40 Ответить
Кончена мразь,як і всі раzziяне.
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29.03.2022 12:42 Ответить
Вони все більше паляться, я маю на увазі що ніхто не буде застосовувати ядерну зброю. Ніхто ніяку Варшаву або інші міста не буде бомбити. Це просто істерика як у малих дітей.
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29.03.2022 12:42 Ответить
только тотальное и быстрое нефтяное эмбарго в отношении москальских свинособак поставит на место эту бензоколонку с ядерной бомбой. но современные либеральные слюнтяи в европах и америках, к сожалению, на это не способны... Рейганы и Тетчеры, к сожалению, рождаются редко... Свинособаки понимают только грубую силу, только по харе ... переговоры и увещевания эту гебнявую ссученую москальскую шваль только раззадоривают.
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29.03.2022 12:44 Ответить
Пора бамбіть варонеж
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29.03.2022 12:44 Ответить
Це треба бути зовсім йо...м, щоб таке пропонувати.
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29.03.2022 12:45 Ответить
А что там жирик? Уже додох или еще черти не принимают?
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29.03.2022 12:45 Ответить
Ну хай спробують ударити по Азербайджану, там не такі гуманісти типу подоляків і арестовичів, там зразу все поставлять на свої місця, що мало раші не покажеться.
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29.03.2022 12:48 Ответить
походу Дебіляну насрати на увесь Кавказ і навколишні території..
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29.03.2022 12:48 Ответить
Ага, флаг им в руки! А если серьезно, то смешно смотреть на этот дешевый балаган и фарс, когда каждая шавка на паРашке возомнила себя ******! С ума можно сходить только бункерной Крысе, остальные РАБЫ должны только подчинятся ее капризам!
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29.03.2022 12:49 Ответить
На РабZee делягиных хоть волком сой...одна педаль круче другой...Шариковых много...людей....ноль...😅💀
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29.03.2022 12:49 Ответить
Сенаторе, щось мені здається -Шаріков був розумніший за бздепутатів госдури...
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29.03.2022 13:06 Ответить
остался последний аргумент)))
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29.03.2022 12:49 Ответить
краснокоричневый щекастый иплан давно мозгой поехал, переходный возраст из пионеров в камсамольцы послушные, однако)))...бомбер недоделанный, в штаны бы сразу наложил только при виде гриба взрыва ядра и вкус икры черной и осетрины до конца жизни своей смердючей забыл бы...ф топку придурка!
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29.03.2022 12:50 Ответить
Азербайджан - хороший, зачем его бомбить?
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29.03.2022 12:52 Ответить
Нет покоя **...тым Нужно забор покрепче делать вокруг этого зоопарка
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29.03.2022 12:52 Ответить
бо на ********* расіі це не вважається екстремізмом.
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29.03.2022 12:52 Ответить
ага троньте Азербаджан и тут же ввяжется Турция, да и Иран думаю молчать не будет с многомиллионной азербаджанской диаспорой.
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29.03.2022 12:52 Ответить
Шо ті москалі мучаться... Оголосили б вже війну всьому НАТО і здалися на другий день. Програти цілому НАТО було б не так ганебно, як програти одній Україні.
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29.03.2022 12:54 Ответить
Хто не розуміє - це боротьбя за нафтовий ринок.
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29.03.2022 12:54 Ответить
хто їх просив пертися в Україну? боролися б за нафту десь....
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29.03.2022 13:53 Ответить
Истерят, истерят. Это очень хорошо. Осознают своё бессилие.
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29.03.2022 12:56 Ответить
Варианты ответов отдельная песня. Кацапы тупой скот. Жалко, что расплодилось много.
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29.03.2022 12:57 Ответить
Таки да. Но, слава Богу, Азербайджан лаптям не сосед
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29.03.2022 12:58 Ответить
Немного о текущей ситуации...

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29.03.2022 13:03 Ответить
Это они вместо статуй ***** покупают.
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29.03.2022 15:09 Ответить
Вони на рашці зовсім *******...
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29.03.2022 13:04 Ответить
Кацапы, я смотрю, просто мечтают совершить массовое самоубийство. Давайте уже, скорее. Весь мир заждался. Чего мелочиться, сразу нападайте на Америку и НАТО.
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29.03.2022 13:06 Ответить
у них пупок развязался в Украине ..
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29.03.2022 13:11 Ответить
В госДУРЕ конкурс на место Жырика?
Или санкции ударили по качеству наркотиков?
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29.03.2022 13:14 Ответить
Спутник v всё-таки действует. Лучше

у него была другая побочка медленная смерть.
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29.03.2022 13:27 Ответить
Хай драконять ,то ще Едік з Турції підключиться.,той не церемониться.
Напрошуються лаптєногі.
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29.03.2022 13:28 Ответить
замена жиринчику пришла значит. Азербайджан начал движение в Карабахе и минобороны России зол. жал что Грузия и Молдова молчать. чуточку хотя бы движение помогало бы Украине.
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29.03.2022 13:31 Ответить
молдова боїться 1000 орків у приднестровьї....
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29.03.2022 13:55 Ответить
русские нацисты пошли в разнос.
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29.03.2022 13:32 Ответить
Самое время Азербайджану взять свое. Кацапский корабль идет нах... Как и армяская дырявая лодка
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29.03.2022 13:39 Ответить
Жги падло,жги...
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29.03.2022 13:47 Ответить
это тупое не понимает,что уважаемый президент Алиев ему за эти слова спуску не даст,
и наверно мы скоро услышим похоранный марш в московии.
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29.03.2022 15:10 Ответить
Что это за животное и кому интересно что там сказало это фуфло-ничтожество?
Никто его не знает и всем он *****...
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29.03.2022 16:04 Ответить
 
 