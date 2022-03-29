Сили ППО знищили ракету окупантів на Волині, - ОВА

Протиповітряна оборона на Волині знищила ракету окупантів.

Про це у Telegram повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

"День сьогодні минув в тривожному очікуванні. На щастя, дві тривалі повітряні тривоги на Волині завершились без наслідків. Так, сьогодні у небі над Волинню сили ППО знищили ракету. Дякуємо Збройним силам України. Наразі в області все спокійно. Кордон цілий", - сказав він.

Погуляйко наголосив волинянам та мешканцям області - не ігноруйте повітряні тривоги. До офіційного відбою залишайтесь в укриттях.

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