Сили ППО знищили ракету окупантів на Волині, - ОВА
Протиповітряна оборона на Волині знищила ракету окупантів.
Про це у Telegram повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.
"День сьогодні минув в тривожному очікуванні. На щастя, дві тривалі повітряні тривоги на Волині завершились без наслідків. Так, сьогодні у небі над Волинню сили ППО знищили ракету. Дякуємо Збройним силам України. Наразі в області все спокійно. Кордон цілий", - сказав він.
Погуляйко наголосив волинянам та мешканцям області - не ігноруйте повітряні тривоги. До офіційного відбою залишайтесь в укриттях.
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ви з нього хочте знань географії та економіки?
у нього найвище досягнення що тіктокать навчився
Вибране · https://www.facebook.com/ 1 год ·
Мне не нравятся эти переговоры. Категорически.
Во-первых, не с кем договариваться. Кремлёвский психопат с бандой насильников и убийц, нарушивший все нормы международного права, все договора о дружбе и пр. между нашими странами, назвавший нас "нацистами" и спустивший на нас свору своих бешеных собак - это не договороспособная сторона.
Давно известно, что все договора с Россией не стоят дороже бумаги, на которой они написаны. И никакие "гаранты" нам не помогут. У нас уже были "будапештские гарантии", мы уже надеялись на ОБСЕ и ООН, но против лома нет приёма - все гарантии обращаются в прах, как только надо воевать. Воевать за нас никто не будет. Никогда. Поэтому и гарантии "гарантов" ничегошеньки не стоят.
Во-вторых, враг идёт на переговоры только потому, что мы дали ему звездюлей. Враг идёт на переговоры, но при этом пытается диктовать нам условия. Не нам, в действительности, а нашей "высокой" делегации (один Арахамия чего стоит), но это выглядит так, словно это мы чего-то боимся, и нам можно что-то диктовать. А на самом деле, диктовать условия врагу должны мы, потому что мы остановили "самую сильную армию Европы". Но я не вижу нашего диктата. Никто не требует вывести войска из Крыма за три дня. И напрасно.
В-третьих, враг использует переговоры как ширму для перегруппировки сил для нанесения "решающего удара". Он даже как будто "снижает военную активность" на Киевском и Черниговском направлениях. Но мы видим совсем другое - конентрацию сил, ротации, пополнение запасов топлива и б/к. Никто никуда не уходит. Не оставляет наши сёла и города, не отстраивает наши дома, не возвращает наших мёртвых...
Короче, время пи@дить делегацию.