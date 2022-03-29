УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8549 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 304 8

Сили ППО знищили ракету окупантів на Волині, - ОВА

війна

Протиповітряна оборона на Волині знищила ракету окупантів.

Про це у Telegram повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

"День сьогодні минув в тривожному очікуванні. На щастя, дві тривалі повітряні тривоги на Волині завершились без наслідків. Так, сьогодні у небі над Волинню сили ППО знищили ракету. Дякуємо Збройним силам України. Наразі в області все спокійно. Кордон цілий", - сказав він.

Погуляйко наголосив волинянам та мешканцям області - не ігноруйте повітряні тривоги. До офіційного відбою залишайтесь в укриттях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Ніжині з 20:00 вівторка до 05:00 четверга запроваджується комендантська година, - мер Кодола. ВIДЕО

Автор: 

ППО (3169) Волинська область (862)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ППО України-респект...
показати весь коментар
29.03.2022 19:19 Відповісти
Супер!
показати весь коментар
29.03.2022 19:21 Відповісти
она летела на переговоры ...
показати весь коментар
29.03.2022 19:23 Відповісти
Глава Чечни Кадыров очень хочет, чтобы люди думали, что он воюет на Украине. Во-первых, он солгал о том, что находится под Киевом, когда его видели в Чечне. Теперь он говорит, что находится в Мариуполе и выкладывает это фото, не понимая, что в Украине нет заправок Роснефти.

показати весь коментар
29.03.2022 19:24 Відповісти
Кадировці - воіни Тік Тока .
показати весь коментар
29.03.2022 19:26 Відповісти
він не в курсі скільки днів у лютому, говорив про термін ультиматума до 31 лютого...
ви з нього хочте знань географії та економіки?

у нього найвище досягнення що тіктокать навчився
показати весь коментар
29.03.2022 19:34 Відповісти
після вдалих переговорів кацапи запустили лише одну ракету
показати весь коментар
29.03.2022 19:24 Відповісти
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZVVxzx7tld6lBU62HiZDPAHipOSOLB0KescRsMBYl-Ilk9_gSQpiewd0YrvURsERpIfv2UyL5qMD-rXZe-HeDgeLLDxDANPOfxAjTgRpL3ujfCDiXC3Hh-W3Q15zMCRImHI0aMa7n_X8NNqZLI6K7Xct6zKsbhH83aN9eWg64bTqw&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

Вибране · https://www.facebook.com/ 1 год ·



Мне не нравятся эти переговоры. Категорически.

Во-первых, не с кем договариваться. Кремлёвский психопат с бандой насильников и убийц, нарушивший все нормы международного права, все договора о дружбе и пр. между нашими странами, назвавший нас "нацистами" и спустивший на нас свору своих бешеных собак - это не договороспособная сторона.

Давно известно, что все договора с Россией не стоят дороже бумаги, на которой они написаны. И никакие "гаранты" нам не помогут. У нас уже были "будапештские гарантии", мы уже надеялись на ОБСЕ и ООН, но против лома нет приёма - все гарантии обращаются в прах, как только надо воевать. Воевать за нас никто не будет. Никогда. Поэтому и гарантии "гарантов" ничегошеньки не стоят.

Во-вторых, враг идёт на переговоры только потому, что мы дали ему звездюлей. Враг идёт на переговоры, но при этом пытается диктовать нам условия. Не нам, в действительности, а нашей "высокой" делегации (один Арахамия чего стоит), но это выглядит так, словно это мы чего-то боимся, и нам можно что-то диктовать. А на самом деле, диктовать условия врагу должны мы, потому что мы остановили "самую сильную армию Европы". Но я не вижу нашего диктата. Никто не требует вывести войска из Крыма за три дня. И напрасно.

В-третьих, враг использует переговоры как ширму для перегруппировки сил для нанесения "решающего удара". Он даже как будто "снижает военную активность" на Киевском и Черниговском направлениях. Но мы видим совсем другое - конентрацию сил, ротации, пополнение запасов топлива и б/к. Никто никуда не уходит. Не оставляет наши сёла и города, не отстраивает наши дома, не возвращает наших мёртвых...

Короче, время пи@дить делегацию.
показати весь коментар
29.03.2022 19:28 Відповісти
 
 