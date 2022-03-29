У Раді пропонують заборонити публічне використання символів "Z", "V" та "O" як висловлення підтримки РФ
У парламенті зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів щодо заборони використання символіки підтримки нападу Російської Федерації на Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
"Військова техніка окупанта на території України була позначена літерами "Z", "V" та "O". З 3-го березня акаунти Російського міністерства оборони у
соцмережах почали використовувати стилізації та графічні інтерпертації літер "Z" та "V" у комунікаціях щодо військової агресії Росії проти України, а згодом символіка почала розповсюджуватися у пропагандистських матеріалах, мітингах та інших публічних заходах та продуктах на підтримку війни в Україні", - йдеться в пояснювальній записці.
Європейські країни поступово вводять загальну заборону та покарання за використання літери "Z" на підтримку військової агресії РФ проти України. Відповідні рішення наразі приймаються у Литві, Чехії та двох федеративних землях Німеччини – Баварії та Нижній Саксонії.
"Враховуючи, що сучасний режим в Росії та повномасштабна військова агресія проти України мають багато тоталітарних ознак, вважаємо критично важливим заборонити будь-яке використання та пропаганду символіки підтримки військової агресії Російської Федерації проти України", - наголосили автори законопроєкту.
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так, рашкованські душогуби малюють на своїх тєлєгах літери латинського алфавіту, а бідна Z попала під таку ж роздачу як безневинна до 1933 р. свастика
а літера V як символ перемоги "вікторі" належить британцям, зокрема середньовічним лучникам, які тролили французських лицарів
до тогго ж я дуже поважаю Сера Уінстина Чеочиля
уничтожайте коррупцию
возрождайте впк
ни одного патронного завода, ни одного своего танка ..позорище
а літери - то десяте
Смотрю на это сборище в котором идиоты задают тон, и иногда просто ярость какая-то во мне начинает подниматься.
В Украине уже действует закон, запрещающий использование коммунистической и фашистской символики. Рада должна официально признать Российскую Федерацию российским фашистским государством. Таким образом, любая символика из этого государства будет считаться противозаконной: "Z", "О" и любые другие плохие буквы, которые они решили приватизировать... Также дурацкий российский триколор (как и ДНР / ЛНР) и все, что с этим связано с этим фашистским режимом.
ZelenskiyVolodymyrOleksandrovuch