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Новини Війна
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У Раді пропонують заборонити публічне використання символів "Z", "V" та "O" як висловлення підтримки РФ

рф

У парламенті зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів щодо заборони використання символіки підтримки нападу Російської Федерації на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Військова техніка окупанта на території України була позначена літерами "Z", "V" та "O". З 3-го березня акаунти Російського міністерства оборони у
соцмережах почали використовувати стилізації та графічні інтерпертації літер "Z" та "V" у комунікаціях щодо військової агресії Росії проти України, а згодом символіка почала розповсюджуватися у пропагандистських матеріалах, мітингах та інших публічних заходах та продуктах на підтримку війни в Україні", - йдеться в пояснювальній записці.

Європейські країни поступово вводять загальну заборону та покарання за використання літери "Z" на підтримку військової агресії РФ проти України. Відповідні рішення наразі приймаються у Литві, Чехії та двох федеративних  землях Німеччини – Баварії та Нижній Саксонії.

"Враховуючи, що сучасний режим в Росії та повномасштабна військова агресія проти України мають багато тоталітарних ознак, вважаємо критично важливим заборонити будь-яке використання та пропаганду символіки підтримки військової агресії Російської Федерації проти України", - наголосили автори законопроєкту.

Також читайте: "Z" означає російські воєнні злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців, - Кулеба закликав країни ввести кримінальну відповідальність за використання ворожої символіки

Автор: 

ВР (14950) законопроєкт (3584) росія (65035) символіка (188)


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Топ коментарі
+25
Краще переговори з окупантом забороніть,барани!!!
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29.03.2022 19:53
+15
Нашей сказочной Раде заняться нечем? Уже восстановили военную промышленность или как Тупицкий, готовятся десантироваться в Вену?
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29.03.2022 19:55
+7
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29.03.2022 19:57
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Краще переговори з окупантом забороніть,барани!!!
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29.03.2022 19:53 Відповісти
По суті пропозиції арахамії по мирним домовленостям - це позиція Медведчука та ОПЗЖ: безблоковий статус ВІЧНИЙ, заборона розміщення військових баз та підрозділів, Росія - один з гарантів безпеки України з правом вето, а Крим з Донбасом- окрема тема. Виявляється, тепер медведчука потрібно висувати на державну нагороду та закривати кримінальне провадження стосовно його зрадницьких поглядів.
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29.03.2022 20:35 Відповісти
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29.03.2022 19:53 Відповісти
Та не, очко можно оставить…
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29.03.2022 19:54 Відповісти
А МерZота та Vиродки можна?
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29.03.2022 19:54 Відповісти
не треба все абсолютизувати !!!

так, рашкованські душогуби малюють на своїх тєлєгах літери латинського алфавіту, а бідна Z попала під таку ж роздачу як безневинна до 1933 р. свастика
а літера V як символ перемоги "вікторі" належить британцям, зокрема середньовічним лучникам, які тролили французських лицарів
до тогго ж я дуже поважаю Сера Уінстина Чеочиля
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29.03.2022 21:18 Відповісти
Я теж.
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30.03.2022 11:54 Відповісти
Нашей сказочной Раде заняться нечем? Уже восстановили военную промышленность или как Тупицкий, готовятся десантироваться в Вену?
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29.03.2022 19:55 Відповісти
В Украине нет больных чтобы касапское дерьмо себе цеплять у нас руский корабль иди нах.
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29.03.2022 19:56 Відповісти
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29.03.2022 19:57 Відповісти
в Раде устали от войны ... хотят снова летать на Бали и Эмираты, кушать красную икру и шопится в Милане с содержанками .... живительный РПГ-7 в окно их был взбодрил
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29.03.2022 19:57 Відповісти
Та через два месяца, Мы уже забудем это ругательное раССея..
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29.03.2022 20:00 Відповісти
идиоти 👎👎👎 займитесь делом.
уничтожайте коррупцию
возрождайте впк
ни одного патронного завода, ни одного своего танка ..позорище
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29.03.2022 20:00 Відповісти
Може щось легке легалізувати? марихуана?
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29.03.2022 20:01 Відповісти
нехай краще переймаються зливом України зепереговорниками
а літери - то десяте
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29.03.2022 20:03 Відповісти
Наконец-то у нас в Украине аппликата будет законодательно запрещена.

Смотрю на это сборище в котором идиоты задают тон, и иногда просто ярость какая-то во мне начинает подниматься.
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29.03.2022 20:14 Відповісти
Если кто-то из Рады читает этот форум или кто-то еще может передать им мое предложение:
В Украине уже действует закон, запрещающий использование коммунистической и фашистской символики. Рада должна официально признать Российскую Федерацию российским фашистским государством. Таким образом, любая символика из этого государства будет считаться противозаконной: "Z", "О" и любые другие плохие буквы, которые они решили приватизировать... Также дурацкий российский триколор (как и ДНР / ЛНР) и все, что с этим связано с этим фашистским режимом.
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29.03.2022 20:15 Відповісти
та де там, щас эти долбачи подпишут минск-10 и будут пытаться опять замирить на с мокшанцами, на разговорах типо таэто путин виноват, *русофобия неприемлема*, простые люди не причем и тд, вот увидите, МЕРЗОСТЬ...
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29.03.2022 20:22 Відповісти
Ну а если следующей буквой-символом орки решат сделать Ї, то что нам от украинского алфавита отказаться? Бросьте уйней заниматься.
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29.03.2022 20:20 Відповісти
Пропоную Верховній Раді України офіційно визнати суверенітет Японії над Курильськими островами.
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29.03.2022 20:20 Відповісти
Не знают, чем заняться - с алфавитом воюют. Имитация деятельности.
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29.03.2022 20:21 Відповісти
Да, запретите Зе - давно пора))
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29.03.2022 20:31 Відповісти
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29.03.2022 20:33 Відповісти
А як же кадирівські "коZойоби", путлерорвскі "Vафлісти" та "Очкойоби" Шойгу?
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29.03.2022 20:33 Відповісти
От, блін... Людям нема куди енергію застосувати? А давай заборонимо окремі букви латинського алфавіту, бо їх тупа кацапня скористалась! Фільм "Зорро" всі бачили? Дитині поясніть, щоб не гралась в героя зі шпагою. І не бай Бог намалювати круг десь! 5 років може зненацька впасти. Або галочку не там поставити. Або перекреслити абзац.
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29.03.2022 20:33 Відповісти
Це самий актуальний законопроект, який, вже точно, відновить обороноздатність України і її теріторіальну ціліснісь. Ху*ло піджавши хвоста точно капітулює
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29.03.2022 20:36 Відповісти
Прапор росії теж заборонити на території України!
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29.03.2022 20:58 Відповісти
БОЛЬШЕ НЕ СЧЕМ БОРОТЬСЯ.МЫСЛЬ ДЕБИЛЬНАЯ СМАХИВАЕТ НА ВАТНИКОВ,ЯВНО ПРЕДАТЕЛЬ ЕСТЬ.КАКОГО *** БОРОТЬСЯ С БУКВАМИЮВЫ ***** ЕЩЕ ВЕСЬ ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ ЗАПРЕТИТЕ.ИЗ ЗА КАКИХ ТО ВАТНИКОВ БУКВЫ ЗАПРЕЩАТЬ.МНОГО ЧЕСТИ .МЕКСИКАНЦЫ И АМЕРИКАНЦЫ ВООБЩЕ ДОЛЖНЫ У ВИСКА ПОКРУТИТЬ.ИМ ЧТО ТЕПЕРЬ ФИЛЬМ ЗОРРО ЗАПРЕТИТЬ.ТАМ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ВЕСЬ ФИЛЬМ КНУТОМ И ШПАГОЙ Z РИСУЕТ. ЗАКУСЫВАТЬ НАДО.
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29.03.2022 22:47 Відповісти
а може все ж таки візовий режим з московією ввести замість того, щоб хєрньою маятися?
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29.03.2022 22:59 Відповісти
ZVO
ZelenskiyVolodymyrOleksandrovuch
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30.03.2022 14:35 Відповісти
 
 