Велика Британія хоче повного виведення військ РФ із України, - речник Джонсона
Велика Британія хоче повного виведення російських військ з території України.
Про це повідомив речник глави уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
За його словами, Велика Британія не хоче бачити нічого менше, ніж "повне виведення" російських військ з української території і буде судити Росію за її діями, а не словами.
Нагадаємо, сьогодні за підсумками переговорів української та російської делегацій у Стамбулі РФ заявила про два кроки щодо деескалації. Зазначивши, що російські війська "кардинально скоротять бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках".
Після чого розвідка США зафіксувала відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, Росія серйозно змінила стратегію.
Раніше про відведення частини російських військ з Київської та Чернігівської областей повідомили в Генштабі ЗСУ.
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будем восстанавливать Украину со своих карманов и наши дети тоже
Так вониж там вигребли і відступили. Ото деескалація ?
Парадокс.
Я не про зелену владу.
Это точно так же как большинство Украинцев видят эту самую связь между "в мае на шашлыки" и агрессией
согласен, мозги замещенны.
не важно
та уся Україна цього бажає
бо він як ніхто розуміє що він хоче він рашкі і що має отримати Україна...
https://minval.az/news/124235912 29 марта 2022, 12:59
https://minval.az/news/124235912#comments 0
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Украинский конгресс Азербайджана (УКА) отреагировал на заявление Русской общины Азербайджана на события в Украине. Minval - ниже публикует текст заявления без сокращений и изменений:
«С первых дней войны развязанной РФ на территории Украины, Украинский Конгресс Азербайджана занимается исключительно гуманитарными вопросами помощи гражданам Украины. Но Заявление РОА от 25 марта 2022 года и реакция общественности в нашей стране, вынудило представителей украинской диаспоры Азербайджана отреагировать на него.
Украинский Конгресс Азербайджана с тревогой и болью следит за ужасающими последствиями войны, которую Россия развязала против Украины. Миллионы мирных граждан Украины стали беженцами, их жизнь исковеркана. Мариуполь, Харьков , Чернигов, Николаев, Ирпень, Буча, Гостомель, Херсон, Киев. Одесса многие иные украинские города ежедневно становятся объектами бомбовых ударов со стороны российских вооруженных сил. Мариуполя, увы, практически уже нет. Он стерт с лица земли. Мариуполь - это украинский Агдам, украинская Хиросима.
Российские войска уничтожают жилые дома, детские сады, больницы, школы. Такова их месть за то, что украинцы не вышли встречать их с цветами. Российские войска виновны в гибели огромного числа украинских стариков, женщин, детей. Украинский Конгресс Азербайджана выражает их родным и близким слова глубочайшего соболезнования! Мы глубоко убеждены в том, что правда на стороне Украины. Она выстоит, она победит, она восстановится. Точно также, как выстояла, победила азербайджанская армия в ходе 44-дневной Отечественной Войны, которая завершилась уничтожением армянской оккупационной армии, освобождением древней культурной столицы Азербайджана г. Шуши. Азербайджанская армия вела освободительную войны против армянских оккупантов. Украинская армия, на своей территории, отражает нападение российской армии.
Этот очевидный факт, республиканский совет Русской общины Азербайджана решил оспорить и выступил с заявлением, грубо искажающее суть происходящих в Украине трагических событий. В частности, в заявлении данной организации ни разу не упоминается о том, что Россия, несет ответственность за тот ад, в который превращена жизнь Украины и украинцев.
При этом совершенно очевидно, что Россия является страной, нарушившей территориальную целостность Украины. Она аннексировала украинский Крым, она разожгла костер сепаратизма и терроризма в Донбассе, она незаконно признала «независимость» так называемых «ДНР» и «ЛНР». Которые являются столь же незаконными формированиями, как «НКР», который десятками лет поддерживала Армения. Так что, сравнивая освободительную войну Азербайджана с захватническими действиями РФ, республиканский совет Русской общины Азербайджана не только фальсифицирует, но и оскорбляет память героев, отдавших жизнь за освобождение наших земель. Среди которых были, кстати, и украинцы, и русские.
Более того, республиканский совет Русской общины Азербайджана проявляет открытое неуважение к позиции официальных органов власти нашей страны. А она четкая и ясная - Азербайджанская Республика признавала и признает суверенитет и территориальную целостность Украины. Президент Украины Владимир Зеленский не раз открыто выражал свою благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за эту однозначную и честную позицию нашей страны.
В республиканском совете Русской общины Азербайджана проигнорировали и то, что из нашей страны в Украину было отправлено немало грузов с гуманитарной помощью. Последний пример - 30 тонн гуманитарного груза для Украины вылетело из Баку 25 марта 2022 г. Кроме того , действующая в Украине компания SOCAR Energy Ukraine, руководствуясь принципами гуманизма, оказывает поддержку автомобилям скорой медицинской помощи и пожарной службы, обеспечив их бесплатным топливом. Украинская диаспора Азербайджана и невероятно большое количество граждан Азербайджана принимает участие в решении проблем жителей Украины, как в самой Украине, так и тех кто уже прибыл в Азербайджан , различными маршрутами. Все это очевидные и известные факты, как минимум из социальных сетей, которые цинично проигнорированы cоветом Русской общины Азербайджана
Особо возмутительным выглядит утверждение о том, что «приходит понимание большинства стран, что Россия борется не с Украиной, а с мировым злом, которое несет с собой Запад и зависящие от него союзники». Украинские города прямо сейчас, в эту самую минуту, бомбят российские войска. Они убивают украинцев за их стремление жить в своей стране так, как считают правильным. Они расстреливают мечты и планы мирных граждан свободной страны, они делают сиротами тысячи украинских детей. Это они, на своих ракетах, самолетах, танках, несут убийственную «идею братства» в Украину и причем тут «мировое зло».
Попытку представить значительную часть населения Украины фашистами вызывает, мягко говоря, отвращение. На последних выборах в Верховную Раду Украины в 2019 году ни один радикал не набрал необходимых 5 % голосов. Такого низкого результата нет даже у европейских демократий. А первое лицо государства является русскоязычным, гражданином Украины, еврейского происхождения. Почти 40 миллионов украинцев у себя в стране их не находят, кроме небольшой максимум 3% группы националистов, а за тысячи километров они просматриваются в невероятном количестве.
Мы категорически осуждаем заявление республиканского совета Русской общины Азербайджана. Считаем, что оно направлено на оправдание преступлений, творимых российской армией в Украине. Оно идет вразрез с национальными, государственными интересами Азербайджана, который всегда открыто поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, выступая против любых проявлений сепаратизма где бы то ни было. Считаем важным, чтобы сейчас и впредь республиканский совет Русской общины Азербайджана руководствовался интересами Азербайджанской Республики, а не другой страны».
Крим і ордло ми зможемо повернути тільки якщо нам британія і сша допоможуть своїми військами.
Якщо вони хочуть повного виведення військ - то хай нам в цьому допоможуть.
https://www.youtube.com/watch?v=sQMN4ywPMDI
https://twitter.com/GudvinIzumrudny/status/1508808298509787143
Just for information: наш президент -- дипломований юрист (tm) за освітою.
P.S. За підсумками перемовин дуже хочеться сказати "ДБЛБЛД", але я промовчу. 😐