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Велика Британія хоче повного виведення військ РФ із України, - речник Джонсона

рф

Велика Британія хоче повного виведення російських військ з території України.

Про це повідомив речник глави уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, Велика Британія не хоче бачити нічого менше, ніж "повне виведення" російських військ з української території і буде судити Росію за її діями, а не словами.

Нагадаємо, сьогодні за підсумками переговорів української та російської делегацій у Стамбулі РФ заявила про два кроки щодо деескалації. Зазначивши, що російські війська "кардинально скоротять бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках".

Після чого розвідка США зафіксувала відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, Росія серйозно змінила стратегію.

Раніше про відведення частини російських військ з Київської та Чернігівської областей повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також читайте: Угоди між Росією та Україною буде недостатньо для зняття з РФ санкцій, - Джонсон

Автор: 

Велика Британія (5568) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+63
Всі нормальні люди теж хочуть.
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29.03.2022 19:58
+62
І репарації.
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29.03.2022 19:57
+58
А українська переговорна делегація не хоче! І Зеленський не хоче.

Парадокс.
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29.03.2022 19:58
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І репарації.
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29.03.2022 19:57 Відповісти
если наша власть подпишут этот договор в Турции то репараций не будет
будем восстанавливать Украину со своих карманов и наши дети тоже
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29.03.2022 20:05 Відповісти
і ще і коломойшу годувати в три глотки...
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29.03.2022 20:15 Відповісти
Так самое смешное что инвестиций частных тоже не будет в Украину, пока путинский режим существует.
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29.03.2022 20:22 Відповісти
Так и будет ... Не нужно разгонять зраду ... Все свинособаки будут уничтожены
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29.03.2022 20:11 Відповісти
А на переговорах, там что? Пабеда?
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29.03.2022 20:21 Відповісти
Всі нормальні люди теж хочуть.
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29.03.2022 19:58 Відповісти
А Зєлєнскій якось не дуже хоче. Не нормальний?
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29.03.2022 20:24 Відповісти
два кроки щодо деескалації

Так вониж там вигребли і відступили. Ото деескалація ?
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29.03.2022 19:58 Відповісти
А українська переговорна делегація не хоче! І Зеленський не хоче.

Парадокс.
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29.03.2022 19:58 Відповісти
хто таке сказав?
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29.03.2022 20:06 Відповісти
Ви коментарі української делегації взагалі сьогодні чули?
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29.03.2022 20:15 Відповісти
А Ви?
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29.03.2022 20:19 Відповісти
Я читал.
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29.03.2022 20:22 Відповісти
Відвертих дій не є достатньо, треба ще аби говорили?
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29.03.2022 20:50 Відповісти
Еще тысяч 150 орков на нашей территории и не так просто их изничтожить военным путем - пол армии еще можно положить. Надо прекращать пока войну. Пусть сваливают и сидят под санкциями, а мы займемся армией, ПВО и авиацией своей. Крым и ОРДЛО (без остальной территории) с их нынешним населением нам пока ни к чему в военное время. Шапкозакидательство очень плохое подспорье - РФ в пример.
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29.03.2022 21:41 Відповісти
Ага, ми вже бачили як з 19 року займалися армією слуги
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29.03.2022 23:14 Відповісти
Я думаю уже ни они или будущее правительство таких ошибок не допустит, даже многие личности с ОПЗЖ, как ни странно, во время войны хорошо себя проявляют, да народ уже не даст расслабится. Но войну на условиях позиций хотя бы на 23.02.22 надо прекращать, если это возможно, потери и у нас большие и в защитниках и в мирном населении и в инфраструктуре. Если путинские войска будут рубится до конца, то мы-то их и победим, но останется пустыня. А так наши наши матери и жены не будут бегать в подвал каждый день и не будут думать бахнет плешивый ОМП или нет. Зачем это нам, пуская под санкциями сидят за поребриком, мы по идее будем усиливаться только, а они бороться за выживание.
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30.03.2022 00:19 Відповісти
Так Агрохімія з Подляком та Дєрьмаком не хочуть. То що робити?
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29.03.2022 19:58 Відповісти
Что за хрень, фамилии коверкать?
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29.03.2022 21:58 Відповісти
Як і українці.
Я не про зелену владу.
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29.03.2022 19:58 Відповісти
Коли партнери розумніше за агрохімію...
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29.03.2022 19:59 Відповісти
За агрохімію будь хто розумніший. Це тупий довбойоб
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29.03.2022 20:10 Відповісти
Фото которое красноречиво говорит - победили фашистов в 1945 победим и сейчас
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29.03.2022 19:59 Відповісти
скинь будь-ласка силку на першоджерело цього фото
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29.03.2022 20:06 Відповісти
https://yt3.ggpht.com/Hvr0OA6YjqRX_LvZ-dyn1FXnExiNhsBorIh_FtaGsTAXdPBmn4aHcL2D5EzNx3b8jsLVv1l1AUhJIAI=s640-nd-v1
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29.03.2022 20:15 Відповісти
Це Тростянець.
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29.03.2022 20:17 Відповісти
Не знаю - чи це першеджерело, але ось - https://www.washingtonpost.com/politics/after-russian-forces-pull-back-a-shattered-town-breathes/2022/03/29/b2307ee0-af34-11ec-9dbd-0d4609d44c1c_story.html
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29.03.2022 20:17 Відповісти
дякую!
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29.03.2022 20:21 Відповісти
Т-34 теж зазнав ушкоджень від російських нацистів.... Я про памятник танку, якщо хто не врубався..
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29.03.2022 21:54 Відповісти
Джонсон продолжает радовать,пока.
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29.03.2022 19:59 Відповісти
Британцы куда больше патриоты Украины нежели Зевласть...парадокс
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29.03.2022 19:59 Відповісти
они просто видят причинно-следственную связь между агрессией на Украину и перспективой.

Это точно так же как большинство Украинцев видят эту самую связь между "в мае на шашлыки" и агрессией
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29.03.2022 20:42 Відповісти
там был сарказм, перечитайте)))

согласен, мозги замещенны.
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29.03.2022 23:43 Відповісти
или у вас с юмором))

не важно
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30.03.2022 00:10 Відповісти
Бритам-черговий респект...
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29.03.2022 19:59 Відповісти
А Зелені Йолопи не хочуть.Не було ж ніякої війни.Це ЦРУ,Байден,СіеНеН,БіБіСі,Мі-6 нагнітають.бо вони працюють на ФСБ.
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29.03.2022 20:00 Відповісти
І я цього бажаю
та уся Україна цього бажає
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29.03.2022 20:00 Відповісти
Тут є одна проблємка. В нас преЗЕдент зєля, а не Джонсон.
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29.03.2022 20:00 Відповісти
і ми теж не хочемо бачити нічого меньшого ніж виведення військ рф з території України і з Крима і Донбасу, і щоб санкції не знімати з них, допоки нам репарації не виплатять, це як мінімум, щоб від всієї тієї війни не було уних жодного плюса не було. А то вони обурюються, ну ясно, стільки років вбивали міліонами, Голодомор влаштували, Київ вже пару рази в крові топили. і нічого їм не було, а тут їх посміли покарати.
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29.03.2022 20:00 Відповісти
нехай так, але відбудова займе час, а рашці нічого не треба відбудовувати , і вони знову мають перевагу, це небезпечно.
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30.03.2022 00:32 Відповісти
Благодаря этим "переговорам," можно достичь внутренний раскол Украины! А этого нельзя допускать! Народ Украины - един и бьётся с врагом!
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29.03.2022 20:00 Відповісти
народ един, а Зе не с народом, а с ермаком и хер знает с кем еще похоже
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29.03.2022 20:03 Відповісти
Референдум під час війни не можна проводити ні в якому разі. Справа в тому, що, з об'єктивних причин, більшість виборців - жінки, а у них, переважно, специфічний погляд на війну, далеко не всі такі як Тетяна Чорновол і Маруся Звіробій. Більшість погодяться - *****, як хочете, тільки не бийте.
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29.03.2022 20:24 Відповісти
Это правда.
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29.03.2022 20:31 Відповісти
І я хочу.. и даже не против пару тысяч британских ввести..
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29.03.2022 20:01 Відповісти
Якийсь сюр - Британія хоче виводу мордоривських військ з України,а Зе-мародери не хочуть,судячи по перемовинам.
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29.03.2022 20:02 Відповісти
..непокараний злочинець завжди повертається на місце злочину..
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29.03.2022 20:03 Відповісти
не покаране зло - борзєєт !!!!
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29.03.2022 20:04 Відповісти
Интеоесно,что зелебоба пообещал взамен на этот отвод.
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29.03.2022 20:03 Відповісти
хочу Бориса Джонсона у наші Президенти....
бо він як ніхто розуміє що він хоче він рашкі і що має отримати Україна...
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29.03.2022 20:04 Відповісти
А что то наш гарант молчит с чего бы это как что и НАТО плохое и США не то делают и ЕС не такое а тут насчет слитых начисто переговоров тупо молчит что все в порядке с нашими говорунами в Стамбуле Я так думаю на подозрение в госизмене эти птички напели
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29.03.2022 20:05 Відповісти
Ваш (наш?) "гарант" вже готується купатися у променях слави не кого-небудь, а АРХІТЕКТОРА Нової Системи Безпеки СВІТУ (tm). Не багато, не мало.
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29.03.2022 20:18 Відповісти
А Хламідія проти
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29.03.2022 20:05 Відповісти
В отличии от "наших" переговорщиков ( трусов и предателей) которые послали Крым и Донбас к чертям собачьим, Британцы требуют ПОЛНОГО вывода кацапских войск с территории Украины!!! Спрашивается: Так кто же более патриотичен - 95квартал или Британцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.03.2022 20:06 Відповісти
Новоявлений Гітлер вже стількі разів всіх н-вав, що віри йому немає. Прийшов час ходити людям з нормальною логікою. Позавчора він не анексував Крим, вчора клявся, що не буде нападати на Україну, сьогодні він денацифікує, завтра він підписує мирний договір на своїх умовах. Не забагато уступок кривавому диктатору 21 сторіччя?
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29.03.2022 20:06 Відповісти
Украинский конгресс Азербайджана ответил Русской общине: Мариуполь - это украинский Агдам

https://minval.az/news/124235912 29 марта 2022, 12:59

https://minval.az/news/124235912#comments 0



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Украинский конгресс Азербайджана (УКА) отреагировал на заявление Русской общины Азербайджана на события в Украине. Minval - ниже публикует текст заявления без сокращений и изменений:

«С первых дней войны развязанной РФ на территории Украины, Украинский Конгресс Азербайджана занимается исключительно гуманитарными вопросами помощи гражданам Украины. Но Заявление РОА от 25 марта 2022 года и реакция общественности в нашей стране, вынудило представителей украинской диаспоры Азербайджана отреагировать на него.

Украинский Конгресс Азербайджана с тревогой и болью следит за ужасающими последствиями войны, которую Россия развязала против Украины. Миллионы мирных граждан Украины стали беженцами, их жизнь исковеркана. Мариуполь, Харьков , Чернигов, Николаев, Ирпень, Буча, Гостомель, Херсон, Киев. Одесса многие иные украинские города ежедневно становятся объектами бомбовых ударов со стороны российских вооруженных сил. Мариуполя, увы, практически уже нет. Он стерт с лица земли. Мариуполь - это украинский Агдам, украинская Хиросима.

Российские войска уничтожают жилые дома, детские сады, больницы, школы. Такова их месть за то, что украинцы не вышли встречать их с цветами. Российские войска виновны в гибели огромного числа украинских стариков, женщин, детей. Украинский Конгресс Азербайджана выражает их родным и близким слова глубочайшего соболезнования! Мы глубоко убеждены в том, что правда на стороне Украины. Она выстоит, она победит, она восстановится. Точно также, как выстояла, победила азербайджанская армия в ходе 44-дневной Отечественной Войны, которая завершилась уничтожением армянской оккупационной армии, освобождением древней культурной столицы Азербайджана г. Шуши. Азербайджанская армия вела освободительную войны против армянских оккупантов. Украинская армия, на своей территории, отражает нападение российской армии.

Этот очевидный факт, республиканский совет Русской общины Азербайджана решил оспорить и выступил с заявлением, грубо искажающее суть происходящих в Украине трагических событий. В частности, в заявлении данной организации ни разу не упоминается о том, что Россия, несет ответственность за тот ад, в который превращена жизнь Украины и украинцев.

При этом совершенно очевидно, что Россия является страной, нарушившей территориальную целостность Украины. Она аннексировала украинский Крым, она разожгла костер сепаратизма и терроризма в Донбассе, она незаконно признала «независимость» так называемых «ДНР» и «ЛНР». Которые являются столь же незаконными формированиями, как «НКР», который десятками лет поддерживала Армения. Так что, сравнивая освободительную войну Азербайджана с захватническими действиями РФ, республиканский совет Русской общины Азербайджана не только фальсифицирует, но и оскорбляет память героев, отдавших жизнь за освобождение наших земель. Среди которых были, кстати, и украинцы, и русские.

Более того, республиканский совет Русской общины Азербайджана проявляет открытое неуважение к позиции официальных органов власти нашей страны. А она четкая и ясная - Азербайджанская Республика признавала и признает суверенитет и территориальную целостность Украины. Президент Украины Владимир Зеленский не раз открыто выражал свою благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за эту однозначную и честную позицию нашей страны.

В республиканском совете Русской общины Азербайджана проигнорировали и то, что из нашей страны в Украину было отправлено немало грузов с гуманитарной помощью. Последний пример - 30 тонн гуманитарного груза для Украины вылетело из Баку 25 марта 2022 г. Кроме того , действующая в Украине компания SOCAR Energy Ukraine, руководствуясь принципами гуманизма, оказывает поддержку автомобилям скорой медицинской помощи и пожарной службы, обеспечив их бесплатным топливом. Украинская диаспора Азербайджана и невероятно большое количество граждан Азербайджана принимает участие в решении проблем жителей Украины, как в самой Украине, так и тех кто уже прибыл в Азербайджан , различными маршрутами. Все это очевидные и известные факты, как минимум из социальных сетей, которые цинично проигнорированы cоветом Русской общины Азербайджана

Особо возмутительным выглядит утверждение о том, что «приходит понимание большинства стран, что Россия борется не с Украиной, а с мировым злом, которое несет с собой Запад и зависящие от него союзники». Украинские города прямо сейчас, в эту самую минуту, бомбят российские войска. Они убивают украинцев за их стремление жить в своей стране так, как считают правильным. Они расстреливают мечты и планы мирных граждан свободной страны, они делают сиротами тысячи украинских детей. Это они, на своих ракетах, самолетах, танках, несут убийственную «идею братства» в Украину и причем тут «мировое зло».

Попытку представить значительную часть населения Украины фашистами вызывает, мягко говоря, отвращение. На последних выборах в Верховную Раду Украины в 2019 году ни один радикал не набрал необходимых 5 % голосов. Такого низкого результата нет даже у европейских демократий. А первое лицо государства является русскоязычным, гражданином Украины, еврейского происхождения. Почти 40 миллионов украинцев у себя в стране их не находят, кроме небольшой максимум 3% группы националистов, а за тысячи километров они просматриваются в невероятном количестве.

Мы категорически осуждаем заявление республиканского совета Русской общины Азербайджана. Считаем, что оно направлено на оправдание преступлений, творимых российской армией в Украине. Оно идет вразрез с национальными, государственными интересами Азербайджана, который всегда открыто поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, выступая против любых проявлений сепаратизма где бы то ни было. Считаем важным, чтобы сейчас и впредь республиканский совет Русской общины Азербайджана руководствовался интересами Азербайджанской Республики, а не другой страны».
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29.03.2022 20:06 Відповісти
Немного длинно, но сказано всё точно!
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29.03.2022 20:07 Відповісти
всі того хочуть, окрім Zе команди
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29.03.2022 20:07 Відповісти
Ми, своїми силами, зможемо відновити тільки кордони на 23 лютого.
Крим і ордло ми зможемо повернути тільки якщо нам британія і сша допоможуть своїми військами.

Якщо вони хочуть повного виведення військ - то хай нам в цьому допоможуть.
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29.03.2022 20:08 Відповісти
Британія більший патріот України ніж всякі зелені Подоляки і Арахамії!
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29.03.2022 20:08 Відповісти
Молодцы, последовательны в своей позиции
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29.03.2022 20:10 Відповісти
Сага о потерянном времени с оркестром
https://www.youtube.com/watch?v=sQMN4ywPMDI
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29.03.2022 20:11 Відповісти
Полное, беззаговорочное и репарации.
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29.03.2022 20:13 Відповісти
Той випадок, коли британці більше відстоюють інтереси України ніж її зелена влада.
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29.03.2022 20:14 Відповісти
Українці повинні розуміти, що ця війна виникла не завдяки путлеру, а дякувати треба найвеличнішому. Хоч це і жорстоко звучить, але зараз українці платять знищеними містами за свій тупий вибір 19. Клоун всім своїм чмошним видом, та своїми конченими діями постійно провокував захопити Україну. Така страшна ціна вибору по приколу. Вам мало? Підтримуйте дебіла і далі. А те, що він не втік з Киева, так переважна більшість українців також не тікала і дала бій фашистам.
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29.03.2022 20:16 Відповісти
ну хотіли "хоть поржати,па приколу,хуже не будєт" а тепер щось не сміються... **** три роки пояснював довбням ви ***** зробили в 19му,так ці уйобки пішли і в парламент їх ще привели
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29.03.2022 20:26 Відповісти
Мабуть не сильно помилюсь коли скажу, що український народ більше хоче не так виведення росєйських військ з України, як їх вивіз з України в пакетах чи в рефрежираторах.
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29.03.2022 20:17 Відповісти
100%
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29.03.2022 20:25 Відповісти
Пусть вступают в войну на нашей стороне.Тогда их призывы будут иметь смысл и перспективу.
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29.03.2022 20:19 Відповісти
Ось цього хочуть наші хлопці
https://twitter.com/GudvinIzumrudny/status/1508808298509787143
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29.03.2022 20:22 Відповісти
Сама вірна позиція!
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29.03.2022 20:27 Відповісти
Не розумію де наша влада. В Києві чи в Лондоні? З усього видно що друге.
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29.03.2022 20:23 Відповісти
73% выбрали предателя Украины! Теперь он торгует нашими жизнями и детьми, продавая всех в рабство *****. Вопрос стоит просто - либо Украина, или Орда. Зелёный ***** спасает Орду и уничтожает Украину. Всем 73% "спасибо" за унижение и позор.
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29.03.2022 20:24 Відповісти
Велика Україна також бажає та прикладає зусилля щоб викинути фашиста *********** з території України.
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29.03.2022 20:27 Відповісти
Дивлюсь я на рухи орків у Пн. областях і думаю: а чи не задумало ***** ядерної "провокації" біля столиці (колони кацапів у РБ рухають аж на Мінськ)?
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29.03.2022 20:29 Відповісти
Компроміси можливі, але тільки не з Росією! Повний вихід з території України, повне відшкодування збитків завдане Росією! Негайне припинення вогню! Вхід України в НАТО! Після цього можливе підписання відповідного мирного договору.
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29.03.2022 20:30 Відповісти
Дерьмак+Хламідія +ПАДОЛЬляк+ЛюсяАрістовіча+Качетков+Гетманьцев+Шкарлета=ZекоМанДА
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29.03.2022 20:32 Відповісти
Джонсону большая уважуха!
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29.03.2022 20:41 Відповісти
надеюсь полный вывод войск подразумевает крым и донбасс
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29.03.2022 20:54 Відповісти
Ні, не передбачає. По Криму режим "болтології" на 15 років; по ОРДЛО "только два прєзідєнта уважаємих стран могут етот вопрос рєшать".

Just for information: наш президент -- дипломований юрист (tm) за освітою.

P.S. За підсумками перемовин дуже хочеться сказати "ДБЛБЛД", але я промовчу. 😐
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29.03.2022 21:08 Відповісти
А зеленський не хоче.
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29.03.2022 21:09 Відповісти
Британці і американці всіма силами стараються НЕ ДАТИ зекоманді ЗРАДИТИ Україну.
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29.03.2022 21:46 Відповісти
А от українська влада цього явно не хоче. Інакше б не було дурних заяв про "15 років переговорів по Криму".
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29.03.2022 23:38 Відповісти
какие 15 лет? 15 часов максимум, до Керчи хватит времени доехать и на жигулях 70-го года
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30.03.2022 00:08 Відповісти
 
 