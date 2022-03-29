УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10924 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 141 2

Окупанти не пропустили жодної евакуаційної колони в Запорізькій області, - ОВА

евакуація

Війська РФ не пропустили жодної евакуаційної колони на тимчасово окупованих ними територіях Запорізької області.

Про це у Telegram повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки сьогодні не пропустили жодної колони! Не дочекалися "зеленого коридору" 76 одиниць техніки, що виїхали із Запоріжжя. Не змогли приїхати до Запоріжжя авто з Енергодара. Не змогли приїхати до Запоріжжя колони з Бердянська", - йдеться в повідомленні.

За його словами, переговори тривають. Українська сторона докладає максимальних зусилль для того, щоб люди доїхали до міст призначення.

Читайте: Окупанти заблокували зелений коридор з Енергодару, - мер Орлов

Автор: 

евакуація (2297) Запорізька область (3552) Старух (199)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не пропустили чи розграбували?
показати весь коментар
29.03.2022 22:05 Відповісти
Зато Мирный Договор......
С кем ??????
Ни чему ни что не учит.
показати весь коментар
29.03.2022 22:07 Відповісти
 
 