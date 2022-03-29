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Окупанти заблокували зелений коридор з Енергодару, - мер Орлов

дмитро,орлов

Окупанти заблокували зелений гуманітарний коридор з Енергодару. Не спрацювали усі коридори, які рухались через Василівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі  написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За словами міського голови, автоколона з Енергодару й інших міст, яка рухалась до Запоріжжя - не змогла пройти Василівку.

Орлов рекомендує усім повертатися додому.

"Щодо подальшої організації зелених коридорів будемо повідомляти. Але, як ми, на жаль, побачили сьогодні, гарантувати, що вони спрацюють, зараз неможливо", - додає Орлов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуації з Енергодара сьогодні не буде, - міський голова Орлов

Автор: 

евакуація (2309) Енергодар (263)


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Арахамия, уступи на переговорах русне еще что-нибудь. Может коридор и разблокируют.
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29.03.2022 20:57 Відповісти
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29.03.2022 20:57 Відповісти
Отакі домовленості з кацапами.
Вони сприймають це за слабкість і беруться до зброї та злодіянь.
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29.03.2022 20:59 Відповісти
Глава Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфу" пояснив, що не так із підсумками українсько-російських переговорів.

Підсумки https://telegraf.com.ua/ukr/politika/2022-03-29/5700892-ukraina-ta-rosiya-proveli-peregovori-v-stambuli-shcho-virishili-z-krimom-donbasom-ta-nato українсько-російських переговорів у Стамбулі , згідно з якими Україна готова стати позаблоковою державою та 15 років не намагатися відвоювати Крим та Донбас, виглядають сумно.

Я не вірю озвученим тезам про швидкий мир і якісь гарантії безпеки. Я не вірю людям, які вели ці переговори, причому як з боку України, так і з боку росії.

Важливо розуміти - і я постійно про це говорю - що путін ні на якій "середині" не зупиниться. Зараз ми бачимо просто спробу отримати паузу для росії, щоб перегрупувати сили. Плюс - відбувається дискредитація українського керівництва в очах людей, котрі зі зброєю в руках захищають нашу країну. Йде розхитування внутрішньої ситуації.

Щоб на якихось переговорах щось обговорювати у Криму, путін має визнати його окупованою росіянами територією. Він на це не піде. Тому всі домовленості довкола Криму - брехня.
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29.03.2022 21:00 Відповісти
 
 