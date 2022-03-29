Окупанти заблокували зелений коридор з Енергодару, - мер Орлов
Окупанти заблокували зелений гуманітарний коридор з Енергодару. Не спрацювали усі коридори, які рухались через Василівку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
За словами міського голови, автоколона з Енергодару й інших міст, яка рухалась до Запоріжжя - не змогла пройти Василівку.
Орлов рекомендує усім повертатися додому.
"Щодо подальшої організації зелених коридорів будемо повідомляти. Але, як ми, на жаль, побачили сьогодні, гарантувати, що вони спрацюють, зараз неможливо", - додає Орлов.
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Вони сприймають це за слабкість і беруться до зброї та злодіянь.
Підсумки https://telegraf.com.ua/ukr/politika/2022-03-29/5700892-ukraina-ta-rosiya-proveli-peregovori-v-stambuli-shcho-virishili-z-krimom-donbasom-ta-nato українсько-російських переговорів у Стамбулі , згідно з якими Україна готова стати позаблоковою державою та 15 років не намагатися відвоювати Крим та Донбас, виглядають сумно.
Я не вірю озвученим тезам про швидкий мир і якісь гарантії безпеки. Я не вірю людям, які вели ці переговори, причому як з боку України, так і з боку росії.
Важливо розуміти - і я постійно про це говорю - що путін ні на якій "середині" не зупиниться. Зараз ми бачимо просто спробу отримати паузу для росії, щоб перегрупувати сили. Плюс - відбувається дискредитація українського керівництва в очах людей, котрі зі зброєю в руках захищають нашу країну. Йде розхитування внутрішньої ситуації.
Щоб на якихось переговорах щось обговорювати у Криму, путін має визнати його окупованою росіянами територією. Він на це не піде. Тому всі домовленості довкола Криму - брехня.