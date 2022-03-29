Оккупанты заблокировали зеленый коридор из Энергодара, - мэр Орлов
Оккупанты заблокировали зеленый гуманитарный коридор из Энергодара. Не сработали все коридоры, двигавшиеся через Васильевку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
По словам городского головы, автоколонна из Энергодара и других городов, которая двигалась в Запорожье - не смогла пройти Васильевку.
Орлов советует всем возвращаться домой.
"По дальнейшей организации зеленых коридоров будем сообщать. Но, как мы, к сожалению, увидели сегодня, гарантировать, что они сработают, сейчас невозможно", - добавляет Орлов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони сприймають це за слабкість і беруться до зброї та злодіянь.
Підсумки https://telegraf.com.ua/ukr/politika/2022-03-29/5700892-ukraina-ta-rosiya-proveli-peregovori-v-stambuli-shcho-virishili-z-krimom-donbasom-ta-nato українсько-російських переговорів у Стамбулі , згідно з якими Україна готова стати позаблоковою державою та 15 років не намагатися відвоювати Крим та Донбас, виглядають сумно.
Я не вірю озвученим тезам про швидкий мир і якісь гарантії безпеки. Я не вірю людям, які вели ці переговори, причому як з боку України, так і з боку росії.
Важливо розуміти - і я постійно про це говорю - що путін ні на якій "середині" не зупиниться. Зараз ми бачимо просто спробу отримати паузу для росії, щоб перегрупувати сили. Плюс - відбувається дискредитація українського керівництва в очах людей, котрі зі зброєю в руках захищають нашу країну. Йде розхитування внутрішньої ситуації.
Щоб на якихось переговорах щось обговорювати у Криму, путін має визнати його окупованою росіянами територією. Він на це не піде. Тому всі домовленості довкола Криму - брехня.