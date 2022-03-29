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Оккупанты заблокировали зеленый коридор из Энергодара, - мэр Орлов

дмитро,орлов

Оккупанты заблокировали зеленый гуманитарный коридор из Энергодара. Не сработали все коридоры, двигавшиеся через Васильевку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

По словам городского головы, автоколонна из Энергодара и других городов, которая двигалась в Запорожье - не смогла пройти Васильевку.

Орлов советует всем возвращаться домой.

"По дальнейшей организации зеленых коридоров будем сообщать. Но, как мы, к сожалению, увидели сегодня, гарантировать, что они сработают, сейчас невозможно", - добавляет Орлов.

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эвакуация (2057) Энергодар (157)


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Арахамия, уступи на переговорах русне еще что-нибудь. Может коридор и разблокируют.
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29.03.2022 20:57 Ответить
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29.03.2022 20:57 Ответить
Отакі домовленості з кацапами.
Вони сприймають це за слабкість і беруться до зброї та злодіянь.
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29.03.2022 20:59 Ответить
Глава Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфу" пояснив, що не так із підсумками українсько-російських переговорів.

Підсумки https://telegraf.com.ua/ukr/politika/2022-03-29/5700892-ukraina-ta-rosiya-proveli-peregovori-v-stambuli-shcho-virishili-z-krimom-donbasom-ta-nato українсько-російських переговорів у Стамбулі , згідно з якими Україна готова стати позаблоковою державою та 15 років не намагатися відвоювати Крим та Донбас, виглядають сумно.

Я не вірю озвученим тезам про швидкий мир і якісь гарантії безпеки. Я не вірю людям, які вели ці переговори, причому як з боку України, так і з боку росії.

Важливо розуміти - і я постійно про це говорю - що путін ні на якій "середині" не зупиниться. Зараз ми бачимо просто спробу отримати паузу для росії, щоб перегрупувати сили. Плюс - відбувається дискредитація українського керівництва в очах людей, котрі зі зброєю в руках захищають нашу країну. Йде розхитування внутрішньої ситуації.

Щоб на якихось переговорах щось обговорювати у Криму, путін має визнати його окупованою росіянами територією. Він на це не піде. Тому всі домовленості довкола Криму - брехня.
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29.03.2022 21:00 Ответить
 
 