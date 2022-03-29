Оккупанты заблокировали зеленый коридор из Энергодара, - мэр Орлов

Оккупанты заблокировали зеленый гуманитарный коридор из Энергодара. Не сработали все коридоры, двигавшиеся через Васильевку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

По словам городского головы, автоколонна из Энергодара и других городов, которая двигалась в Запорожье - не смогла пройти Васильевку.

Орлов советует всем возвращаться домой.

"По дальнейшей организации зеленых коридоров будем сообщать. Но, как мы, к сожалению, увидели сегодня, гарантировать, что они сработают, сейчас невозможно", - добавляет Орлов.

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