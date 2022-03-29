Знищений склад ракетно-артилерійського озброєння рашистів у Бєлгородській області РФ, - Бутусов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те,що українські воїни нанесли вогневий удар по складу ракетно-артилерійського озброєння на території РФ.

Про це він написав у фейсбуці.

"ЗСУ нанесли точний удар ракетою Точка-У по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС РФ у селищі Октябрьское під Бєлгородом. З цих складів Росія постачає боєприпаси для вбивства українців. Судячи з вибуху та віддаленості складу 19-та ракетна бригада ЗСУ проводять ефективні перемовини про демілітаризацію та денацифікацію Росіі. Ось такий формат перемовин Україна підтримує одноголосно. Українці відведуть російську армію прямо у пекло.", - зазначив Юрій Бутусов.





