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Знищений склад ракетно-артилерійського озброєння рашистів у Бєлгородській області РФ, - Бутусов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те,що українські воїни нанесли вогневий удар по складу ракетно-артилерійського озброєння на території РФ.
Про це він написав у фейсбуці.
"ЗСУ нанесли точний удар ракетою Точка-У по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС РФ у селищі Октябрьское під Бєлгородом. З цих складів Росія постачає боєприпаси для вбивства українців. Судячи з вибуху та віддаленості складу 19-та ракетна бригада ЗСУ проводять ефективні перемовини про демілітаризацію та денацифікацію Росіі. Ось такий формат перемовин Україна підтримує одноголосно. Українці відведуть російську армію прямо у пекло.", - зазначив Юрій Бутусов.
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