УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10515 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
168 879 402

Знищений склад ракетно-артилерійського озброєння рашистів у Бєлгородській області РФ, - Бутусов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те,що українські воїни нанесли вогневий удар по складу ракетно-артилерійського озброєння на території РФ.

Про це він написав у фейсбуці. 

"ЗСУ нанесли точний удар ракетою Точка-У по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС РФ у селищі Октябрьское під Бєлгородом. З цих складів Росія постачає боєприпаси для вбивства українців. Судячи з вибуху та віддаленості складу 19-та ракетна бригада ЗСУ проводять ефективні перемовини про демілітаризацію та денацифікацію Росіі. Ось такий формат перемовин Україна підтримує одноголосно. Українці відведуть російську армію прямо у пекло.", - зазначив Юрій Бутусов.

Знищений склад ракетно-артилерійського озброєння рашистів у Бєлгородській області РФ, - Бутусов 01

Автор: 

ракети (4000) росія (64846) Бутусов Юрій (3574) склад (182)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+160
Байрактар, Точка У и Ольха - самые лучшие переговорщики
показати весь коментар
29.03.2022 22:05
+152
Демілітаризували склад, а шо
показати весь коментар
29.03.2022 22:04
+121
супер гуд
показати весь коментар
29.03.2022 22:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Професіонали.
показати весь коментар
30.03.2022 22:02 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2022 18:04 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 