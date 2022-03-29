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Чоловікам у Росії надходять повістки до воєнкоматів "з питань військового обліку"

У Росії чоловікам старшим від призовного віку надходять повістки з воєнкоматів начебто з "з питань військового обліку"

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомив радник керівника МВС Антон Геращенко.

Він зазначив: "У Росії чоловікам старшим (!) призовного віку продовжують приходити повістки з військкоматів: "пропонуємо вам з'явитися з питань військового обліку"

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 квітня путінський режим може погнати в Україну строковиків, - Арестович

Чоловікам у Росії надходять повістки до воєнкоматів з питань військового обліку 01

Автор: 

армія рф (17143) призов (431) росія (64846)


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Топ коментарі
+29
Да кстати, еще в повестках пишут, чтобы ваньки заранее черные мешки для себя имели в наличии при прибытии на службу.
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29.03.2022 22:27
+28
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29.03.2022 22:32
+22
и мамки говорят - иди сынок, там нацисты хотят уничтожить расею. подохнешь, ну так тому и быть.
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29.03.2022 22:29
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Да кстати, еще в повестках пишут, чтобы ваньки заранее черные мешки для себя имели в наличии при прибытии на службу.
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29.03.2022 22:27 Відповісти
и мамки говорят - иди сынок, там нацисты хотят уничтожить расею. подохнешь, ну так тому и быть.
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29.03.2022 22:29 Відповісти
У кого нема мішків, згодяться і труселя.
Так виглядає один чеченець зі групи кадирок.
Ніякого знущання над полоненим не було, навіть труси вдягли на голову цілком новенькі.

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29.03.2022 22:51 Відповісти
Мешок я так понял на дембель, вместо парадки
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29.03.2022 23:34 Відповісти
Відбір - Хто ще не здох в українській землі
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29.03.2022 22:29 Відповісти
От вам відповідь на усі перемовини: позаблоковий статус (бла бла бла), гарантії безпеки (бла бла бла) наші території (бла юла бла).
Один Джонсон правильно сказав - не вірю словам і угодам - вірю реальним діям і фактам.
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29.03.2022 22:42 Відповісти
то точно! Джонсона в прем'єр-міністра України !
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29.03.2022 23:44 Відповісти
у нас що, своїх немає? хиба вже війна показала, на кого варто покладатися а кому не можна навіть вулицю мести довірити. треба вимогати щоб на державних посадах були порядні люди, люди, які можуть і хочуть приносити користь нашій державі і нам, а не люди зеленського, порошенка чи ще якоїсь холєри.
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30.03.2022 00:49 Відповісти
будут в тур за коврами приглашать
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29.03.2022 22:29 Відповісти
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29.03.2022 22:32 Відповісти
Красотень!
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29.03.2022 22:43 Відповісти
Бровко здЕх
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29.03.2022 22:52 Відповісти
На це можна дивитись з захватом безкінечно.
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29.03.2022 22:53 Відповісти
Это хорошо. Это накопление необходимых факторов для начала лавинообразного процесса деструкции кацапской империи.
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29.03.2022 22:30 Відповісти
Да ребят, всё на мази, зашли и вышли ̶Г̶р̶о̶з̶н̶ы̶й̶, Киев за 3 дня возьмём, ну максимум неделя, тёплые вещи можно не брать
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29.03.2022 22:30 Відповісти
А щоб у вас не було сумнівів в нашій Перемозі, та з ким ми воюємо, подивіться, як це зробив народ у 40 раз менший...
https://fb.watch/c35NmBW-rL/
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29.03.2022 22:31 Відповісти
ссылки на фейсбук это гамасятина
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29.03.2022 22:42 Відповісти
А що тебе не нравится, то что кремляди проиграли в первую чеченскую?
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29.03.2022 23:27 Відповісти
что меня там года полтора назад еще забанили и акаунт выпилили а нового я делать не стал и не могу посмотреть ссылку даже поэтому фб ********* сайт
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30.03.2022 10:59 Відповісти
Бывает, но это к публикации не относится, тем более что я знаю за чеченскую войну не по наслышке..
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30.03.2022 11:04 Відповісти
просто на фб ссылки кидать дурной тон
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30.03.2022 11:23 Відповісти
BlckMtl НЕТ ВОЙНЕ!


@BlckMtl1

· 11 ч

В ответ @turkmendagz
адрес ******** утёк в яндексе, можно сказать спасибо

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29.03.2022 22:32 Відповісти
Антóн Вячеслáвович Красóвский (Кузнецóв-Красóвский) (род. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 18 июля https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1975 , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA Подольск , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Московская область ) - российский https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C общественный деятель , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82 журналист , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 публицист и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 политтехнолог . С 2020 года - директор вещания на русском языке телеканала https://ru.m.wikipedia.org/wiki/RT RT .

Це - ще те чувирло!
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29.03.2022 23:08 Відповісти
В англомовній версії вікі пишуть, що він захисник прав геїв, підтримує уряд путіна.
Коротше, когнітивний дисонанс у чувирли...
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29.03.2022 23:13 Відповісти
Касапы аж скулят без крепостного права..
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29.03.2022 22:32 Відповісти
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29.03.2022 22:32 Відповісти
то что наши писдячат уже за поребрик их немного озаботило.
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29.03.2022 22:33 Відповісти
В Украине тоже должны призвать всех. Путин не остановится, это война украинцев за свое выживания. Или воюй или умреш.
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29.03.2022 22:34 Відповісти
В Україні люди самі у військкомати йдуть. Черги стоять... Ти не місцевий?
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29.03.2022 23:01 Відповісти
це добре що почали кацапопопів пиз...ти
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29.03.2022 22:37 Відповісти
Викликають повістками побачити Петра Джавеліновича і здохнути.
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29.03.2022 22:36 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1508695346553229318 12 ч

Попа Московского патриархата избили и выгнали из церкви, он отказался молится за погибшего солдата ВСУ, а начал молится за Путина. Смела, Черкащина. Рада готовит закон о полном запрете Московского патриархата.

https://twitter.com/i/status/1508695346553229318
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29.03.2022 22:39 Відповісти
По этому какой то договорняк с кацапами прямое *********,так ка они на завтра его нарушат ..
И будут называть его военной хитростью...
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29.03.2022 22:40 Відповісти
В РФ сейчас полное мракобесие нацистское и они все хотят украинцев грабить и насиловать и убивать и все разрушить. И украинцы сражаются за свою жизнь, а чтобы выжить, то для этого нужно убивать того, кто идёт убивать тебя.
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29.03.2022 22:41 Відповісти
Это все, что нужно знать о переговорах.
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29.03.2022 22:42 Відповісти
Там один кацапський генерал на днях виступав і сказав, що мобілізації у них нема, а дзвінки і листи воєннозобов'язаним - це проіскі українських спецслужб. Так що у тепер у кацапів є на кого ссилатися, щоб закосити від армії...
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29.03.2022 22:45 Відповісти
Росіяни вирішили воювати до победного конца. Не рахуючи втрат.
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29.03.2022 22:54 Відповісти
Что творится .Взяли и убили Ваню этой повесткой! А ведь он мог продолжить жить и покорять. спасая галактические просторы у телевизора."Ваня"-кацап .сиди дома .чеши яйца у телевизора! продолжай жить и всех покорять в спасительном порыве с рюмкой на столе и пеной у рта но дома и живым.
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29.03.2022 22:55 Відповісти
Саме більше повісток має бути на ЮБК

***** розслаблятись, камніі так камені
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29.03.2022 22:55 Відповісти
Міноборони рашки пропонує безкоштовні шоп-тури за килимами та відеотехнікою?
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29.03.2022 22:56 Відповісти
расєйськоє мясо буде вбито !
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29.03.2022 22:58 Відповісти
В "горящую" путёвку входят: 1) трёхдневное питание; 2) спальный полиэтиленовый мешок чёрного цвета; 3) красная лента 50 см. На отдельных лоскутах ленты могут не чётко прослеживаться надписи "скорбим", "от любящих детей" и т.д. Акция!!! первым двум сотням "освободителей" предлагаются пара кирзачей и шлем сш-39 в подарок.
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29.03.2022 23:15 Відповісти
такие у них интересные, завуалированные приглашения на концерт кобзона
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29.03.2022 23:18 Відповісти
ага...
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29.03.2022 23:25 Відповісти
"Повістки чоловікам старшим призовного віку" - пенсійний фонд хочуть розвантажити.
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29.03.2022 23:27 Відповісти
Кожен вбитий чи спалений російський окупант - це маленький крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів.
Слава Україні !!! Всіх рашистів денацифікуєм і демілітаризуєм на українській землі .
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30.03.2022 00:08 Відповісти
Вони,й черв'якам непотрібні. Мерзенна протоплазма
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30.03.2022 10:48 Відповісти
 
 