Чоловікам у Росії надходять повістки до воєнкоматів "з питань військового обліку"

У Росії чоловікам старшим від призовного віку надходять повістки з воєнкоматів начебто з "з питань військового обліку"

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомив радник керівника МВС Антон Геращенко.

Він зазначив: "У Росії чоловікам старшим (!) призовного віку продовжують приходити повістки з військкоматів: "пропонуємо вам з'явитися з питань військового обліку"

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