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Чоловікам у Росії надходять повістки до воєнкоматів "з питань військового обліку"
У Росії чоловікам старшим від призовного віку надходять повістки з воєнкоматів начебто з "з питань військового обліку"
Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомив радник керівника МВС Антон Геращенко.
Він зазначив: "У Росії чоловікам старшим (!) призовного віку продовжують приходити повістки з військкоматів: "пропонуємо вам з'явитися з питань військового обліку"
Топ коментарі
+29 MAKAROV #508144
показати весь коментар29.03.2022 22:27
+28 kuba
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+22 оззи
показати весь коментар29.03.2022 22:29
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Так виглядає один чеченець зі групи кадирок.
Ніякого знущання над полоненим не було, навіть труси вдягли на голову цілком новенькі.
Один Джонсон правильно сказав - не вірю словам і угодам - вірю реальним діям і фактам.
https://fb.watch/c35NmBW-rL/
@BlckMtl1
· 11 ч
В ответ @turkmendagz
адрес ******** утёк в яндексе, можно сказать спасибо
Це - ще те чувирло!
Коротше, когнітивний дисонанс у чувирли...
@Ray_net_ua
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1508695346553229318 12 ч
Попа Московского патриархата избили и выгнали из церкви, он отказался молится за погибшего солдата ВСУ, а начал молится за Путина. Смела, Черкащина. Рада готовит закон о полном запрете Московского патриархата.
https://twitter.com/i/status/1508695346553229318
И будут называть его военной хитростью...
***** розслаблятись, камніі так камені
Слава Україні !!! Всіх рашистів денацифікуєм і демілітаризуєм на українській землі .