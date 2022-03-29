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Новини Санкції проти Росії
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Люксембург заморозив російські активи на 2,5 мільярда євро

Люксембург відповідно до санкції Євросоюзу проти РФ заморозив російські активи на 2,5 мільярда євро.

Про це повідомила міністерка фінансів країни Юріко Бакес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікації та інформаційної безпеки.

Люксембург заморозив російські активи на 2,5 мільярда євро 01

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Автор: 

санкції (11744) Люксембург (135)


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Топ коментарі
+11
Супер!!
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29.03.2022 23:13
+11
RuZZki kurwy ***** szmaty!
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29.03.2022 23:16
+8
Дуже добре. Вже офшорні зони підтягнулись.
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29.03.2022 23:14
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Супер!!
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29.03.2022 23:13 Відповісти
Люксембургу - респект.

А вот эти - "Бесславные ублюдки" - по определению Тарантино и украинцы с ним согласны.

"Румыния и Болгария отказались предоставлять своё воздушное пространство для украинского самолёта, на борту которого находилась новая партия турецких дронов Bayraktar TB2.

Очередной военно-транспортный самолёт Ан-124 с этим грузом прибыл в ночь на 26 марта в польский город Жешув из турецкого города Текирдаг, где осуществляется производство ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2."

Ну и венгерские ******, конечно, примкнули к ним.
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29.03.2022 23:21 Відповісти
***** орбано-сияртовские, НЕ ПОЛУЧАТ ЗАКАРПАТЬЕ, ВОТ ПУСТЬ ХОТЬ ВСРУТСЯ, ДА ***** им обещал, но не тут то было
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29.03.2022 23:22 Відповісти
Грузия предоставляет свое воздушное пространство для военно- транспортной авиации рашистов. По сути воюет на стороне оккупантов.
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29.03.2022 23:42 Відповісти
Дуже добре. Вже офшорні зони підтягнулись.
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29.03.2022 23:14 Відповісти
Дякуємо.
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29.03.2022 23:15 Відповісти
RuZZki kurwy ***** szmaty!
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29.03.2022 23:16 Відповісти
Де ж там стільки грошей помістилося?
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29.03.2022 23:17 Відповісти
по ящику сказали что 2.7. ну это такое.
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29.03.2022 23:17 Відповісти
В каменный век нах
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29.03.2022 23:23 Відповісти
 
 