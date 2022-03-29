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Люксембург заморозив російські активи на 2,5 мільярда євро
Люксембург відповідно до санкції Євросоюзу проти РФ заморозив російські активи на 2,5 мільярда євро.
Про це повідомила міністерка фінансів країни Юріко Бакес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікації та інформаційної безпеки.
Топ коментарі
+11 Перехватчик
показати весь коментар29.03.2022 23:13
+11 Денис Власенко #415292
показати весь коментар29.03.2022 23:16
+8 вставай
показати весь коментар29.03.2022 23:14
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А вот эти - "Бесславные ублюдки" - по определению Тарантино и украинцы с ним согласны.
"Румыния и Болгария отказались предоставлять своё воздушное пространство для украинского самолёта, на борту которого находилась новая партия турецких дронов Bayraktar TB2.
Очередной военно-транспортный самолёт Ан-124 с этим грузом прибыл в ночь на 26 марта в польский город Жешув из турецкого города Текирдаг, где осуществляется производство ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2."
Ну и венгерские ******, конечно, примкнули к ним.