Люксембург заморозив російські активи на 2,5 мільярда євро

Люксембург відповідно до санкції Євросоюзу проти РФ заморозив російські активи на 2,5 мільярда євро.

Про це повідомила міністерка фінансів країни Юріко Бакес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікації та інформаційної безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дії Росії в Україні вже заслуговують нафтове ембарго, - Зеленський