Дії Росії в Україні вже заслуговують нафтове ембарго, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що агресивні дії Росії в Україні вже заслуговують на введення західними партнерами України ембарго на постачання російської нафти.

Таку заяву зробив Зеленський у відеозверненні у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, Україна не може погоджуватися з пасивною санкційною позицією окремих суб'єктів щодо Росії.

"Не повинно бути жодних "підвішених" санкційних пакетів, мовляв – якщо російські війська зроблять щось, тоді буде якась відповідь. Ми вже пройшли цю історію минулого року, коли говорили, що потрібні потужні превентивні санкції проти РФ, щоб не було вторгнення. Превентивний пакет не зробили. Повномасштабна війна почалася", - сказав він.

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Він зазначив, що "вже нині (серед європейських політиків) є багато натяків і попереджень, нібито посилення санкцій, наприклад у вигляді ембарго на постачання російської нафти в Європу, буде тільки у випадку, якщо Росія застосує хімічну зброю".

"Просто немає слів. Лише вдумайтеся - до чого це все дійшло! Чекати на хімічну зброю. Ми живі люди - повинні чекати. Хіба все, що російське військові зробили до цього, не заслуговує на нафтове ембарго? Фосфорні бомби - не заслуговують? Обстріляне хімічне виробництво чи обстріляна атомна станція – не заслуговують?", - заявив Зеленський.

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Президент наголосив, що для України важливо, щоб санкційні пакети її партнерів були дієвими і достатньо серйозними, зважаючи на те, що "вже робиться проти України Російською Федерацією".

"Якщо санкційні пакети слабкі або працюють недостатньо, якщо їх можна обходити, то це створює у керівництва РФ небезпечну ілюзію - нібито вони можуть дозволити собі і надалі робити те, що вони роблять зараз. А ціну за це платять українці своїми життями. Тисячами життів", - заявив президент.

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