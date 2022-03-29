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Дії Росії в Україні вже заслуговують нафтове ембарго, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що агресивні дії Росії в Україні вже заслуговують на введення західними партнерами України ембарго на постачання російської нафти.

Таку заяву зробив  Зеленський у відеозверненні у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, Україна не може погоджуватися з пасивною санкційною позицією окремих суб'єктів щодо Росії.

"Не повинно бути жодних "підвішених" санкційних пакетів, мовляв – якщо російські війська зроблять щось, тоді буде якась відповідь. Ми вже пройшли цю історію минулого року, коли говорили, що потрібні потужні превентивні санкції проти РФ, щоб не було вторгнення. Превентивний пакет не зробили. Повномасштабна війна почалася", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При Офісі президента буде створено експертну групу з аналізу запроваджених проти Росії санкцій, - Зеленський

Він зазначив, що "вже нині (серед європейських політиків) є багато натяків і попереджень, нібито посилення санкцій, наприклад у вигляді ембарго на постачання російської нафти в Європу, буде тільки у випадку, якщо Росія застосує хімічну зброю".

"Просто немає слів. Лише вдумайтеся - до чого це все дійшло! Чекати на хімічну зброю. Ми живі люди - повинні чекати. Хіба все, що російське військові зробили до цього, не заслуговує на нафтове ембарго? Фосфорні бомби - не заслуговують? Обстріляне хімічне виробництво чи обстріляна атомна станція – не заслуговують?", - заявив Зеленський.

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Президент наголосив, що для України важливо, щоб санкційні пакети її партнерів були дієвими і достатньо серйозними, зважаючи на те, що "вже робиться проти України Російською Федерацією".

"Якщо санкційні пакети слабкі або працюють недостатньо, якщо їх можна обходити, то це створює у керівництва РФ небезпечну ілюзію - нібито вони можуть дозволити собі і надалі робити те, що вони роблять зараз. А ціну за це платять українці своїми життями. Тисячами життів", - заявив президент.

Також читайте: Подоляк - країнам-партнерам: Потрібні лише чотири кроки - сучасна ППО, крилаті ракети, жорстке нафтове ембарго та тотальне закриття портів для російських кораблів

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) санкції (11793) ембарго (305)


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Топ коментарі
+8
Господи!
за що ти караєш мене щовечора читанням Зеленського ?
зарікався не дивитись його на нічь!
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29.03.2022 01:36
+8
Но в сложившейся ситуации виновата Германия. От наложенного Германией вето на членство Украины и Грузии в НАТО в 2008 году до ее заключения газовых сделок с Москвой и сопротивления поставкам оружия Киеву - лидеры страны служили Путину полезными идиотами.
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29.03.2022 01:49
+5
пора педалірувати ембарго, або скільки ще скалічених дітей потрібно шольцу і макрону.
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29.03.2022 01:34
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пора педалірувати ембарго, або скільки ще скалічених дітей потрібно шольцу і макрону.
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29.03.2022 01:34 Відповісти
Канада планирует закупить 88 самолетов F-35 на замену CF-18 Hornet - канадского варианта американского истребителя-бомбардировщика F/A-18. Сумма сделки оценивается в 19 млрд канадских долларов ($15 млрд).

Финляндия подписала контракт о покупке 64 истребителей F-35
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29.03.2022 01:34 Відповісти
а ми міліарди на дороги клали...
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29.03.2022 01:37 Відповісти
Откуда у финнов такие деньги?
F 35 стоит примерно 100 лямов долларов. Плюс за 5 лет плановой эксплуатации - технические осмотры, плановые замены жидкостей, электромодулей, восстановительные ремонты двигателей и пр., налет с запланированными стрельбами - у америкосов набегает лямов 50.
Откуда деньги Зин???
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29.03.2022 01:43 Відповісти
ВВП Финляндии под 300 млрд евро! 6,4 млрд долл они как нибудь найдут (хотя сумма сделки 8,4 млрд евро с поставкой в 2026 году)
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29.03.2022 15:03 Відповісти
Оказывается они почти в 1,5 раза увеличили военный бюджет. Но все равно выплаты в год по содержанию флота F 35 очень значительные. В теперешней ситуации скорее всего это все равно оправдано...
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29.03.2022 15:11 Відповісти
Господи!
за що ти караєш мене щовечора читанням Зеленського ?
зарікався не дивитись його на нічь!
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29.03.2022 01:36 Відповісти
можеш ***** слухати, якщо тебе щось не влаштовує
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29.03.2022 02:00 Відповісти
а в чем разница ?
прикалываешься ?
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29.03.2022 02:27 Відповісти
Слишком много зрады по любому поводу - неужели раха меняет стратегию войны путем дискредитации украинских властей. С Порошенко опыт у пригоженских троллей уже есть и теперь это шобло кинули в информационную атаку.
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29.03.2022 01:45 Відповісти
ага, наші зрадойоби тільки й раді підхопити.
Корисні ідіоти, чи як їх там називають.
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29.03.2022 02:00 Відповісти
так это правильно что деньги вместо ракет и армии закатали в асфальт, который теперь разхерачили - ты это имеешь ввиду? и выход из Крыма разминировали тоже правильно?

давай по пунктам, бесполезный идиот
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29.03.2022 15:05 Відповісти
Я думаю, це треба після перемоги розслідувати і судити винних, а не під час війни, бо будь-які чвари всередині країни на користь ворогу.
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29.03.2022 16:23 Відповісти
Но в сложившейся ситуации виновата Германия. От наложенного Германией вето на членство Украины и Грузии в НАТО в 2008 году до ее заключения газовых сделок с Москвой и сопротивления поставкам оружия Киеву - лидеры страны служили Путину полезными идиотами.
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29.03.2022 01:49 Відповісти
https://t.me/trtnarusskom/28473 Как Россия давит на четвертую власть в Украине? По меньшей мере 12 представителей СМИ погибли в Украине, освещая вторжение российской армии. С начала войны, с 24 февраля, зафиксировано 148 противоправных действий в отношении журналистов.
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29.03.2022 05:43 Відповісти
 
 