Кількість загиблих від ракетного удару по Миколаївській ОДА зросла до 12
Кількість жертв від ракетного обстрілу російськими окупантами споруди Миколаївської обласної державної адміністрації хросла до 12 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Він підкреслив, що кількість загиблих у Миколаєві зросла до 12 людей
34 людини отримали поранення від ракетного удару по будівлі облдержадміністрації.
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ПравдаЛюбка
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