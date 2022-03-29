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Кількість загиблих від ракетного удару по Миколаївській ОДА зросла до 12

миколаїв

Кількість жертв від ракетного обстрілу російськими окупантами споруди Миколаївської обласної державної адміністрації хросла до 12 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він підкреслив, що кількість загиблих у Миколаєві зросла до 12 людей

34 людини отримали поранення від ракетного удару по будівлі облдержадміністрації. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент влучання крилатої ракети в Миколаївську ОДА. ВIДЕО камер спостереження

Автор: 

Миколаїв (1790) ракети (4000) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+6
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29.03.2022 23:28
+2
А у нас це хвороба якась знаходитися під час війни не у сховищах або на крайняк вдома, а бажано у казармах чи стратегічно важливих цілях?
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29.03.2022 23:30
+2
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29.03.2022 23:32
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29.03.2022 23:28 Відповісти
А у нас це хвороба якась знаходитися під час війни не у сховищах або на крайняк вдома, а бажано у казармах чи стратегічно важливих цілях?
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29.03.2022 23:30 Відповісти
За Кимом придурки охотились.
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29.03.2022 23:32 Відповісти
Але ж він проспав. Чому інші люди, які твм були теж не «проспали»?
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30.03.2022 01:23 Відповісти
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29.03.2022 23:32 Відповісти
Очень позитивний и ободряющий Ким с его обзорами. Но ,почему, после ударов по Львову, казармам Николаева, в здании обладминистрации собирается много людей? Єто для путлера и его палачей так красная тряпка для бика . Жаль людей, обідно за хто просчети.
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29.03.2022 23:34 Відповісти
Мабуть, була надія на сигнал "Повітряна тривога". Я вважаю, що в подібних випадках треба перебратися у бункери зі зв'язком. Не може бути, щоб у воєнних містечках і ОВА не було спеціально обладнаних бомбосховищ.
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30.03.2022 01:12 Відповісти
Ким , давай очередной видосик , зеленая кодла ни чему не учится , пиар который привел к гибели 12 человек и разрушению админ-здания , БРАВО КИМ !!!! Ты просто образец тупости .
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30.03.2022 01:14 Відповісти
 
 