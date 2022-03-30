Росія визнала втрату ініціативи на Київщині, - Міноборони Великої Британії
В Міноборони Великої Британії вважають, що Росія не досягла мети оточити Київ.
Про це міністерство повідомляє у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Неодноразові невдачі росіян та успішні контратаки українських військ означають, що ймовірно Росія не досягла мети оточити Київ.
Заяви Росії щодо зниження активності навколо Києва та звіти про виведення деяких російських підрозділів із цих районів можуть свідчити про визнання Росією того, що вона втратила ініціативу в регіоні", - йдеться в повідомленні.
В Міноборони Великої Британії не виключають, що Росія намагатиметься перевести бойову міць з півночі на наступ у Донецькій та Луганській областях.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
КИЕВ- цель ****
Они перегрупируются и опять рванут на Киев. Надо гнать их аккуратно до границы .
в плен не брать - ИХТАМНЕТ