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Новини Війна
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Росія визнала втрату ініціативи на Київщині, - Міноборони Великої Британії

рф

В Міноборони Великої Британії вважають, що Росія не досягла мети оточити Київ.

Про це міністерство повідомляє у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Неодноразові невдачі росіян та успішні контратаки українських військ означають, що ймовірно Росія не досягла мети оточити Київ.

Заяви Росії щодо зниження активності навколо Києва та звіти про виведення деяких російських підрозділів із цих районів можуть свідчити про визнання Росією того, що вона втратила ініціативу в регіоні", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони Великої Британії не виключають, що Росія намагатиметься перевести бойову міць з півночі на наступ у Донецькій та Луганській областях.

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Автор: 

армія рф (17143) Велика Британія (5534) Київська область (3999)


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30.03.2022 00:35 Відповісти
Нельзя доверять никому
КИЕВ- цель ****
Они перегрупируются и опять рванут на Киев. Надо гнать их аккуратно до границы .

в плен не брать - ИХТАМНЕТ
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30.03.2022 00:42 Відповісти
Ні. Вони перегрупуються та підсиляться через декілька років після подписання з нами чергового Мінську. А потім врахують свої помилки і знову прийдуть. Такий мир це просто відтягування нової війни у часі.
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30.03.2022 00:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nl8wThsEbKE 2000000 просмотров !!!! ДОБАВИМ !!!!!
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30.03.2022 01:07 Відповісти
 
 