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США розглядають низку додаткових санкцій проти Росії, - Білий дім
Сполучені Штати Америки розглядають низку варіантів додаткових санкції проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявила директор з комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд.
"Ми продовжимо чинити санкційний тиск і не очікуємо, що варіанти нових обмежень вичерпаються в найближчому майбутньому", - зазначила вона.
За словами Бідінгфілд, у США є багато можливих опцій, "включаючи розширення санкцій із появою нових цілей, або поглиблення жорсткості існуючих санкцій.
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https://youtu.be/zXsjDJV9hrY