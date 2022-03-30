США розглядають низку додаткових санкцій проти Росії, - Білий дім

Сполучені Штати Америки розглядають низку варіантів додаткових санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявила директор з комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд.

"Ми продовжимо чинити санкційний тиск і не очікуємо, що варіанти нових обмежень вичерпаються в найближчому майбутньому", - зазначила вона.

За словами Бідінгфілд, у США є багато можливих опцій, "включаючи розширення санкцій із появою нових цілей, або поглиблення жорсткості існуючих санкцій.

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