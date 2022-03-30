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США розглядають низку додаткових санкцій проти Росії, - Білий дім

россия,москва,кремль

Сполучені Штати Америки розглядають низку варіантів додаткових санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявила директор з комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд.

"Ми продовжимо чинити санкційний тиск і не очікуємо, що варіанти нових обмежень вичерпаються в найближчому майбутньому", - зазначила вона.

За словами Бідінгфілд, у США є багато можливих опцій, "включаючи розширення санкцій із появою нових цілей, або поглиблення жорсткості існуючих санкцій.

Також читайте: Санкції проти РФ не можна скасовувати, доки не припиниться війна та Україна не отримає репарації, - Єрмак

Автор: 

росія (64846) санкції (11744) США (22395)


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Сина мєдвєдєва не думали на парашу депортувати?
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30.03.2022 00:51 Відповісти
И дочь лаврова заодно
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30.03.2022 00:54 Відповісти
Нельзя! Это может вызвать эскалацию - уйло может обидется и напасть на НАТО. Вы что хотите начать 3 мировую из-за парочки мажоров?
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30.03.2022 00:59 Відповісти
Хутин уже газ начал перекрывать европейцам.
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30.03.2022 00:53 Відповісти
‼️‼️‼️Рекомендую РОМАН ЦИМБАЛЮК

Детальный разбор переговоров в Турции. С России снимут санкции?

https://youtu.be/zXsjDJV9hrY
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30.03.2022 00:59 Відповісти
Подивиться на перелякану пику Подоляка. Воно як нашкодивший кіт себе веде.
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30.03.2022 01:32 Відповісти
а Єрмака не питали ? Бо він саме міркує над введенням США нових санкцій.
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30.03.2022 01:33 Відповісти
Американці пересічні є на нашій стороні.А ось Байден і К0-на гойдалці.То пукіну підморгне,то нам. Історія цього не пробачає…
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30.03.2022 01:36 Відповісти
верно.
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30.03.2022 01:59 Відповісти
 
 