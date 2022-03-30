З України виїхало майже 4 млн осіб, - ООН
За останній місяць український кордон перетнули 3,9 млн осіб. 6,5 млн є внутрішньо переміщеними особами.
Про це у на засіданні Ради Безпеки ООН 29 березня, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні, повідомила помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя, пославшись на дані Агентства ООН у справах біженців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Мсуя також наголосила, що через обстріли та замінювання гуманітарні конвої часто не можуть дістатися місць призначення.
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Канаді з її територією, ресурсами і перспективами подальшого розвитку потрібні молоді, амбітні люди. І вона відчинена для таких.
Але нажаль Україна цих людей втратить назавжди.
Отримавши можливість великого будівництва особистого життя під захистом держави, чи захочуть вони повернутись до "великого будівництва" під контролем олігархів і їх ставлеників.
Серед країн G7, Канада є країною з найбільшою територією та з найменшою кількістю населення.
Чи була б вона спроможна увійти у клуб 7-ми найрозвинутіших країн світу, якби значна частина суспільства паразитувала на платниках податків як скажімо це є в Україні?
Канада є такою, якою її бажають бачити і побудували для себе канадці.
Кожне суспільство має шанс будувати таку країну у якій воліє жити і кожне суспільство живе у країні яке воно для себе збудувало.
А щодо біженців, так, вони тут є у межах обов'язкових квот. Але запевняю вас, уряд допомагає на початку. У подольшому, так, можна існувати за рахунок соціальної допомоги. Але саме існувати.
Нормальні люди, опинившись у середовищі де самодостатність, особистий успіх практично є базовим каменем суспільства, швидко стають адептами цього культу, незалежно від національности чи кольору шкіри.