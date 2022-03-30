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З України виїхало майже 4 млн осіб, - ООН

біженці,евакуація

За останній місяць український кордон перетнули 3,9 млн осіб. 6,5 млн є внутрішньо переміщеними особами.

Про це у на засіданні Ради Безпеки ООН 29 березня, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні, повідомила помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя, пославшись на дані Агентства ООН у справах біженців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Мсуя також наголосила, що через обстріли та замінювання гуманітарні конвої часто не можуть дістатися місць призначення.

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Автор: 

біженці (1855) Радбез ООН (850)


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https://www.youtube.com/watch?v=nl8wThsEbKE 2000000 просмотров , ДОБАВИМ !!!!!
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30.03.2022 01:06 Відповісти
Черга у Варшаві до канадської амбасади.



Канаді з її територією, ресурсами і перспективами подальшого розвитку потрібні молоді, амбітні люди. І вона відчинена для таких.
Але нажаль Україна цих людей втратить назавжди.
Отримавши можливість великого будівництва особистого життя під захистом держави, чи захочуть вони повернутись до "великого будівництва" під контролем олігархів і їх ставлеників.
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30.03.2022 01:20 Відповісти
Має ж хтось годувати сирійців, афганців, африканців, індусів, кацапів, що масово заїхали у канаду в минулі роки, і тепер не хочуть працювати і сидять на шиї у платників податків.
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30.03.2022 06:23 Відповісти
У вас досить хибна думка про Канаду і канадське суспільство.
Серед країн G7, Канада є країною з найбільшою територією та з найменшою кількістю населення.
Чи була б вона спроможна увійти у клуб 7-ми найрозвинутіших країн світу, якби значна частина суспільства паразитувала на платниках податків як скажімо це є в Україні?
Канада є такою, якою її бажають бачити і побудували для себе канадці.
Кожне суспільство має шанс будувати таку країну у якій воліє жити і кожне суспільство живе у країні яке воно для себе збудувало.
А щодо біженців, так, вони тут є у межах обов'язкових квот. Але запевняю вас, уряд допомагає на початку. У подольшому, так, можна існувати за рахунок соціальної допомоги. Але саме існувати.
Нормальні люди, опинившись у середовищі де самодостатність, особистий успіх практично є базовим каменем суспільства, швидко стають адептами цього культу, незалежно від національности чи кольору шкіри.
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30.03.2022 07:19 Відповісти
Взагалі то, всі хто під шумок війни валять на пмж закордон, окрім тимчасових біженців (жінок і дітей), викликають огиду. Так само як викликає огиду вся та діаспора, яка понавдягає вишиванок і корчить з себе патріотів України. По факту це звичайнісінькі манкурти. Бо замість того аби боротися за кращу долю своєї батьківщини, вони проміняли землю своїх предків на "шмат гнилої ковбаси".
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30.03.2022 08:42 Відповісти
https://translate.google.com/?sl=auto&tl=uk&text=vol%20de%20mort&op=translate володимир = політ смерті
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30.03.2022 01:25 Відповісти
Пісець якийсь, а не організація, озабочується і веде підрахунок біженців
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30.03.2022 05:38 Відповісти
оон стала просто информационным агентством, больше она ни на что не способна...
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30.03.2022 08:25 Відповісти
 
 