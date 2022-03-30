З України виїхало майже 4 млн осіб, - ООН

За останній місяць український кордон перетнули 3,9 млн осіб. 6,5 млн є внутрішньо переміщеними особами.

Про це у на засіданні Ради Безпеки ООН 29 березня, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні, повідомила помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя, пославшись на дані Агентства ООН у справах біженців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Мсуя також наголосила, що через обстріли та замінювання гуманітарні конвої часто не можуть дістатися місць призначення.

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