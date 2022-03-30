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Заступницю глави Бердянської РДА підозрюють у держзраді, - Офіс Генпрокурора

бердянськ

Повідомлено про підозру заступниці голови Бердянської РДА Запорізької області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, посадовиця добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська. Вона брала участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: 

Бердянськ (469) державна зрада (1676) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+5
Розстріляти суку!!!
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30.03.2022 01:33
+4
Бракує прізвища і фото.
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30.03.2022 01:36
+4
Заочно? А,ну да. Який сенс арештовувати,якщо відпустять все одно,як мера Купянська...
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30.03.2022 01:40
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Розстріляти суку!!!
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30.03.2022 01:33 Відповісти
Бракує прізвища і фото.
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30.03.2022 01:36 Відповісти
Півень



Ірина



Григорівна



Перший заступник голови Бердянської районної державної адміністрації.

Якщо Гугл не обманює, то в червні 2021 вона відповідала на дзвінки гарячої лінії.
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30.03.2022 02:57 Відповісти
Дякую, але в статті йдеться про "заступницю", а не "першого заступника". Їх може бути декілька. Окрім того, червень 2021 - трохи давно.
Все ж є шанси, що це інша особа. Прокуратура надто скупа на деталі.
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30.03.2022 04:59 Відповісти
Розстріляти с-ку.
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30.03.2022 01:37 Відповісти
Полезла туда бабло косить, так что должна быть и готова до пыток! Иначе ***** лезть в чиновники!
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30.03.2022 01:40 Відповісти
Заочно? А,ну да. Який сенс арештовувати,якщо відпустять все одно,як мера Купянська...
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30.03.2022 01:40 Відповісти
а никого не подозревают в госизмене в связи с уборкой противотанковых заграждений и окончании разминирования за 2 недели до нападения расии на Украину на входе из крыма в Украину... ? война закончится, но ничего не забудется... кое-кто из гнусавящих превратится из героев в отброс общества... главное не дать никому сбежать... а ответ на вопрос о разминировании должен быть получен... как и о вагнергейте...
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30.03.2022 05:33 Відповісти
заместительницу главы РГА подозревают... а почему никого не подозревают из ОП? разных руководителей, советников, подносчиков, переписчиков, хлопальщиков, уборщиц... что такое замглавы - это ничто... а вот доступ к информации в ОП - это да... и уборщица может быть проинформирована намного больше дерьмака...
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30.03.2022 05:59 Відповісти
Мяко кажучи, неготовність до війни (під час війни за Донбас???!!! ) вказує, як мінімум на провал зеленої влади у підбирання і розставлені кадрів. Які висновки зроблено? Кого з ідеологів "травневих шашликів" і всеукраїнського асфальтування замість озброєння відсторонено? Хто поніс відповідальність за знищення тисяч бронежилетів? Чи і далі керівник оборони Маріуполя генерал Марченко, викуплений Порошенком із рук ДБР воює під заставою? І зрештою, а що там з цією самою заставою? Чи повернуті кошти? Запитання, запитання і запитання. І всі ідеологи асфальтування - Єрмак, Арахамії все ще на своїх місцях і в міру сил і посад продовжують шкідництво.
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30.03.2022 06:41 Відповісти
Последнее предложение не понял, ее арестовали или только решили арестовать когда появится возможность?
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30.03.2022 06:55 Відповісти
 
 