Заступницю глави Бердянської РДА підозрюють у держзраді, - Офіс Генпрокурора
Повідомлено про підозру заступниці голови Бердянської РДА Запорізької області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, посадовиця добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська. Вона брала участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора", - йдеться в повідомленні.
Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Топ коментарі
+5 Rulya Kosh
показати весь коментар30.03.2022 01:33
+4 wed emantsal
показати весь коментар30.03.2022 01:36
+4 Історик Воєнрук
показати весь коментар30.03.2022 01:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ірина
Григорівна
Перший заступник голови Бердянської районної державної адміністрації.
Якщо Гугл не обманює, то в червні 2021 вона відповідала на дзвінки гарячої лінії.
Все ж є шанси, що це інша особа. Прокуратура надто скупа на деталі.