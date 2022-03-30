Заступницю глави Бердянської РДА підозрюють у держзраді, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру заступниці голови Бердянської РДА Запорізької області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, посадовиця добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська. Вона брала участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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