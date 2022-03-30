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Новини Війна
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Полонені російські військові задоволені ставленням до них в Україні, - Денісова

полонені

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала один із пунктів, де утримують російських полонених, у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Усі права, згідно з Женевською конвенцією про військовополонених, дотримуються, сказала Денісова. Ніхто не зняв із офіцерів форму, на ній, за її словами, так і написано: "Армия России".

Більшість солдатів, заявляє уповноважена, здалися в полон самостійно й були наляканими. Вони розповіли омбудсменці, що були на військових навчаннях, потім опинилися на території України, втрапили в засідку, від вибуху – розсередилися в лісах, а, блукаючи, опинилися в українських селах, де й здалися місцевим.

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За її словами, ставленням українців усі задоволені. Ба більше: Денісова стверджує з посиланням на слова російських солдат, що їхні військові командири поводяться із ними значно гірше.

"Вони наводили приклади мені. Кажуть, коли вони перший раз там були розстріляними українськими військами, потім збіглися в одно якесь місце, і були деякі поранені. І полковник, командир військової частини просто на очах у інших солдатів пристрелив цього солдата, який був поранений. Всі, хто були поранені – всім (у полоні. - Ред.) зроблені були необхідні маніпуляції, операції, вони всім надають перев’язки, ліки. Всі нагодовані", - розповіла омбудсмен.

За словами Денісової, полонені розповіли, що перебували на "навчаннях" у Росії з грудня 2021 року.

"Й за півтора місяці ніхто не дав їм помитися разочок. А тут можна й помитися, тут вони нагодовані, тут одягнуті, - ставлення дуже добре", – додала уповноважена з прав людини.

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Автор: 

армія рф (17143) Денісова (883) полонені (2248)


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Топ коментарі
+6
Ми увесь час граєм якусь не свою роль перед Заходом. Нащо ми так стараємось?
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30.03.2022 01:31
+3
Русофашисти на перевихованні? А як стосовно воєнних злочинів проти українців та України?
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30.03.2022 01:37
+3
Ну ну. Вони мають тут стаждати і дохнути, бо ця толерантність вилізе боком Україні, вже вилазить.
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30.03.2022 01:42
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Ми увесь час граєм якусь не свою роль перед Заходом. Нащо ми так стараємось?
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30.03.2022 01:31 Відповісти
Це ти граєш роль людини, перебуваючи в стані тварини. А ми тут, в Україні, - люди. Тому полонених доглядаємо.

Але і розуміємо, що ці полонені, до яких в полоні ставляться теж як до людей - потім поїдуть в свою засрашку. І вже там стануть "деструктивними елементами". Так, як стали такими елементами в 1945 році ті солдати совка, хто опинився в Німеччині і бачив, як люди живуть - в чистих та доглянутих помешканнях, упорядкованих селищах тощо. Тож треба мати на увазі, що всі ці полонені ще мають шанс бути просто розстріляними в рашці або принаймні поїхати "на воркуту" за політичними статтями КК. Як поїхали валити ліс більшість з "визволителів Європи" в 45-49 роках. На 10 років ті, хто не відкривав рота. І на 25 ті - хто рота відкривав.
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30.03.2022 07:37 Відповісти
ой не свисти... поясните це живим українцям про вбитих їх дітей, батьків , родичів.....Кацапню треба тільки силою по зубах щоб всцикались ще на кордоні...
До чого тут ці цацки з належним утриманням, банею, переодігачками, підмивачками...Може їм ще по ******* виділить???????
Наші міста з лиця землі стирають разом із цивільним населенням !
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30.03.2022 08:43 Відповісти
рашистський провокатор детектед. Закрий пельку, наволоч...
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30.03.2022 12:17 Відповісти
Не пішов би ти ***** козляра!
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30.03.2022 12:57 Відповісти
А ось ми -так ні.Особливо для отих літунів,особливо тих,хто зрадив Україну-тих потрібно було пристрелити.
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30.03.2022 01:33 Відповісти
Потрібно. БУЛО...
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30.03.2022 01:36 Відповісти
Зброю до рук - і вперед, шукати літунів прям під бомбами. Диванний генералісімус обісцяний...
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30.03.2022 07:38 Відповісти
Упоротих, якщо брати в полон, то з простреленими ногами.
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30.03.2022 08:13 Відповісти
Русофашисти на перевихованні? А як стосовно воєнних злочинів проти українців та України?
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30.03.2022 01:37 Відповісти
Ви ще "освободітєлям" ікорки чорної дайте та відправте на "востановлєніє" до Трускавця чи Моршина, дебіли! 😲😠
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30.03.2022 01:41 Відповісти
Ну ну. Вони мають тут стаждати і дохнути, бо ця толерантність вилізе боком Україні, вже вилазить.
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30.03.2022 01:42 Відповісти
І в чому конкретно ця толерантність вилазить боком Україні, пане диванний генералісімус?

Навпаки - там вже знають, що українці до полонених відносяться нормально. тому і рішення про здачу приймають все частіше.

А ось ваше ставлення може зробити опір відступаючих рашистів - запеклим. А це - втрачені життя українців.

Тож закрийте пельку.
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30.03.2022 07:42 Відповісти
Там просто будуть нас не боятися, тому будуть творити безкарно жахливі речі. Зараз вже творять. Москалі ще довго будуть воювати, або ми їх здолаємо, або вони нас.
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30.03.2022 08:10 Відповісти
От уб'ють твоїх діточок і зґвалтують твоб дружину, тоді і будеш толерантним.
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30.03.2022 08:12 Відповісти
рашистський провокатор детектед. Закрий пельку, наволоч.
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30.03.2022 12:16 Відповісти
Не бійся за своїх москалів, якщо будуть себе добре поводити, їх не боляче заріжуть.
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30.03.2022 12:47 Відповісти
Жаль. У полоні не повинно бути задоволення. Це - не санаторій.
Може б, ви хоч відео їм крутили з показом їхніх "подвигів".

Тест з копією: перевірка, коли буде знесено комент. Цікаво почути чергову версію "порушень". Про мову не можна, уточнювати у дописувачів інфу по статті не можна, наводити факти не можна, радіти тому, що наші б'ють виродків не дозволяється.
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30.03.2022 01:47 Відповісти
Вони в тюрмі перебувають. Просто навіть в українських тюрмах - дають митися, годують та лікують. На відміну від **************.
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30.03.2022 07:45 Відповісти
Люди які розстрвлювали дітей, ґвалтували вбивали жінок мають на щось заслуговувати? Москалі самі нічого не виконують і не будуть виконувати. Тому до них має бути відповідне відношення.
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30.03.2022 01:55 Відповісти
Зато они украинских пленных пытают и убивают. Непонятно почему такая любовь к врагу!
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30.03.2022 02:30 Відповісти
Як би там не було, а ми люди, не орки!

І ми не заплямуєм своєї карми.

Це те, що відрізняє нас від Мордору!

Хоча - дідько - як же хочеться їх порізати на паски, особливо артилеристів!
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30.03.2022 02:58 Відповісти
Но добре, курва, а то я так за них переживав. Чи їдять до сита, чи сплять міцно, чи не потребуючи бодай чогось. Вони ж відпочити сюди приїхали.
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30.03.2022 03:40 Відповісти
денисова - это порождение какого-то ада... **** сколько лет прожила в Украине, дала кому-то, чтобы занять должность - но, падла, украинский язык так и не выучила... когда она начинает говорить - даже по-русски - хочется спросить - где оно училось это чмо...
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30.03.2022 04:49 Відповісти
Русснявая Венедиктова, видимо, самолично для них вареники лепит всей семьей?
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30.03.2022 05:19 Відповісти
і тепер кормитипоїти цих убивць?може хватить гратись в гуманізм?ще хватить розуму їх відпустити...повезіть їх зруйновані міста-хай розбирають завали під обстрілами своїх градів і іскандерів.
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30.03.2022 07:50 Відповісти
Оце мабуть для нас саме головне зараз,щоб полонені орки,які тисячами знищували мирних мешканців і руйнували наші міста та села, почувались як дома!!!
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30.03.2022 08:30 Відповісти
Та,шоб,та мерзота Повиздихла! Жінки,йдіти голодають, та гинуть. А покидьки про Своє. Гниди!!!
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30.03.2022 09:26 Відповісти
Люся аферистович не погодиться з цим твердженням.
Вона запевняє, що мокшанських полонених катують, бо так пишуть кацапські пабліки, а вони брехати не будуть.
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30.03.2022 09:47 Відповісти
для повного комфорту кацапських полонених, і щоб вони були вже зовсім задоволені, треба їм ще надати можливість гвалтувати українських жінок, яких вони виберуть. а там гляди, і на росію повертатись на захочуть, будуть на благо трудитись, і жить в мирі і согласіє у нас. це як епілог у всій цій комедії з довольними кацапськими полоненими, які "були на навчаннях" і "заблудились". і ви ***** цю ***** українцям показуєте, про довольних полонених... яких кацапи убивають, граблять, гвалтують і розстрілюють. ******* новина, *****, знімаю шляпу.
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30.03.2022 13:54 Відповісти
 
 