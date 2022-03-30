Полонені російські військові задоволені ставленням до них в Україні, - Денісова
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала один із пунктів, де утримують російських полонених, у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Усі права, згідно з Женевською конвенцією про військовополонених, дотримуються, сказала Денісова. Ніхто не зняв із офіцерів форму, на ній, за її словами, так і написано: "Армия России".
Більшість солдатів, заявляє уповноважена, здалися в полон самостійно й були наляканими. Вони розповіли омбудсменці, що були на військових навчаннях, потім опинилися на території України, втрапили в засідку, від вибуху – розсередилися в лісах, а, блукаючи, опинилися в українських селах, де й здалися місцевим.
За її словами, ставленням українців усі задоволені. Ба більше: Денісова стверджує з посиланням на слова російських солдат, що їхні військові командири поводяться із ними значно гірше.
"Вони наводили приклади мені. Кажуть, коли вони перший раз там були розстріляними українськими військами, потім збіглися в одно якесь місце, і були деякі поранені. І полковник, командир військової частини просто на очах у інших солдатів пристрелив цього солдата, який був поранений. Всі, хто були поранені – всім (у полоні. - Ред.) зроблені були необхідні маніпуляції, операції, вони всім надають перев’язки, ліки. Всі нагодовані", - розповіла омбудсмен.
За словами Денісової, полонені розповіли, що перебували на "навчаннях" у Росії з грудня 2021 року.
"Й за півтора місяці ніхто не дав їм помитися разочок. А тут можна й помитися, тут вони нагодовані, тут одягнуті, - ставлення дуже добре", – додала уповноважена з прав людини.
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Але і розуміємо, що ці полонені, до яких в полоні ставляться теж як до людей - потім поїдуть в свою засрашку. І вже там стануть "деструктивними елементами". Так, як стали такими елементами в 1945 році ті солдати совка, хто опинився в Німеччині і бачив, як люди живуть - в чистих та доглянутих помешканнях, упорядкованих селищах тощо. Тож треба мати на увазі, що всі ці полонені ще мають шанс бути просто розстріляними в рашці або принаймні поїхати "на воркуту" за політичними статтями КК. Як поїхали валити ліс більшість з "визволителів Європи" в 45-49 роках. На 10 років ті, хто не відкривав рота. І на 25 ті - хто рота відкривав.
До чого тут ці цацки з належним утриманням, банею, переодігачками, підмивачками...Може їм ще по ******* виділить???????
Наші міста з лиця землі стирають разом із цивільним населенням !
Навпаки - там вже знають, що українці до полонених відносяться нормально. тому і рішення про здачу приймають все частіше.
А ось ваше ставлення може зробити опір відступаючих рашистів - запеклим. А це - втрачені життя українців.
Тож закрийте пельку.
Може б, ви хоч відео їм крутили з показом їхніх "подвигів".
Тест з копією: перевірка, коли буде знесено комент. Цікаво почути чергову версію "порушень". Про мову не можна, уточнювати у дописувачів інфу по статті не можна, наводити факти не можна, радіти тому, що наші б'ють виродків не дозволяється.
І ми не заплямуєм своєї карми.
Це те, що відрізняє нас від Мордору!
Хоча - дідько - як же хочеться їх порізати на паски, особливо артилеристів!
Вона запевняє, що мокшанських полонених катують, бо так пишуть кацапські пабліки, а вони брехати
небудуть.