Полонені російські військові задоволені ставленням до них в Україні, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала один із пунктів, де утримують російських полонених, у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Усі права, згідно з Женевською конвенцією про військовополонених, дотримуються, сказала Денісова. Ніхто не зняв із офіцерів форму, на ній, за її словами, так і написано: "Армия России".

Більшість солдатів, заявляє уповноважена, здалися в полон самостійно й були наляканими. Вони розповіли омбудсменці, що були на військових навчаннях, потім опинилися на території України, втрапили в засідку, від вибуху – розсередилися в лісах, а, блукаючи, опинилися в українських селах, де й здалися місцевим.

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За її словами, ставленням українців усі задоволені. Ба більше: Денісова стверджує з посиланням на слова російських солдат, що їхні військові командири поводяться із ними значно гірше.

"Вони наводили приклади мені. Кажуть, коли вони перший раз там були розстріляними українськими військами, потім збіглися в одно якесь місце, і були деякі поранені. І полковник, командир військової частини просто на очах у інших солдатів пристрелив цього солдата, який був поранений. Всі, хто були поранені – всім (у полоні. - Ред.) зроблені були необхідні маніпуляції, операції, вони всім надають перев’язки, ліки. Всі нагодовані", - розповіла омбудсмен.

За словами Денісової, полонені розповіли, що перебували на "навчаннях" у Росії з грудня 2021 року.

"Й за півтора місяці ніхто не дав їм помитися разочок. А тут можна й помитися, тут вони нагодовані, тут одягнуті, - ставлення дуже добре", – додала уповноважена з прав людини.

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