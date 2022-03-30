Канцлер Німеччини Шольц звинуватив Росію в імперіалізмі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Москву в імперіалізмі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Німецьку хвилю, про це він заявив, виступаючи 29 березня на одному з партійних заходів у Дюссельдорфі.

За його словами, треба говорити прямо: Росія напала на Україну, керуючись "украй імперіалістичними поглядами", а сама агресивна війна Росії проти України спрямована на захоплення території, дорікнув він. "Ми не можемо і не прийматимемо цього", - наголосив канцлер ФРН.

Шольц також застеріг, що ситуація "серйозна та вкрай, вкрай загрозлива".

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