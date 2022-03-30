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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Канцлер Німеччини Шольц звинуватив Росію в імперіалізмі

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Москву в імперіалізмі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Німецьку хвилю, про це він заявив, виступаючи 29 березня на одному з партійних заходів у Дюссельдорфі. 

За його словами, треба говорити прямо: Росія напала на Україну, керуючись "украй імперіалістичними поглядами", а сама агресивна війна Росії проти України спрямована на захоплення території, дорікнув він. "Ми не можемо і не прийматимемо цього", - наголосив канцлер ФРН.

Шольц також застеріг, що ситуація "серйозна та вкрай, вкрай загрозлива".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін стверджує, що українці та росіяни є одним народом, через неповноцінність його імперії, - Дробович

Автор: 

імперіалізм (15) Шольц Олаф (1134)


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Топ коментарі
+14
Шольц соромиться вимовити слово "фашизм"...
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30.03.2022 01:53
+10
Невже починає доходити?
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30.03.2022 01:51
+9
перед виборами ти ще не таке заспіваєш - путін ***** ла-ла-ла ...
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30.03.2022 01:51
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Невже починає доходити?
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30.03.2022 01:51 Відповісти
перед виборами ти ще не таке заспіваєш - путін ***** ла-ла-ла ...
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30.03.2022 01:51 Відповісти
Шольц соромиться вимовити слово "фашизм"...
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30.03.2022 01:53 Відповісти
Я дивлюсь їх пропагандистські передачі. Вони всі говорять, про захоплення України.
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30.03.2022 01:59 Відповісти
За що ненавиділи німціх 40-вих років?

За нацизм?

Ні!

Адже нацизм може бути і всередині країни. Коли люди просто всередині своєї країни кричать, що вони найкраща нація, і нікуди не лізуть.

Але німці двинули на інші країни! Почали їх захоплювати! А це саме імперіалізм.

То чому росіяни святкують кожного року 9 травня перемогу над нацизмом? Це ж більше був імперіалізм, а не нацизм.

А тому що радянский союз і росія самі завжди були імперіалістами!
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30.03.2022 02:02 Відповісти
та ти шо. А громко ногой тупнул? Вы немчура его и выкормили
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30.03.2022 02:09 Відповісти
Ще трошки і Шольц звинуватить рашку у фашизмі і нацизмі.🔫
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30.03.2022 02:12 Відповісти
Я бы на месте немцев сделал все чтобы задушить рашку ведь известно же что немцы так же стали жертвами кремлевских игр. гитлера к власти в Германии кто привел - как вы думаете?
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30.03.2022 02:21 Відповісти
"Случилось невероятное, Шольц?"
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30.03.2022 06:31 Відповісти
Смелое заявление.
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30.03.2022 07:54 Відповісти
Ну надо же - дошло!
В сего-то месяц прошёл....
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30.03.2022 08:29 Відповісти
Не прошло и восьми лет....
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30.03.2022 09:20 Відповісти
Ну звинуватив, і що далі? Пізд@боли!
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30.03.2022 09:33 Відповісти
 
 