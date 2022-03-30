Канцлер Німеччини Шольц звинуватив Росію в імперіалізмі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Москву в імперіалізмі.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Німецьку хвилю, про це він заявив, виступаючи 29 березня на одному з партійних заходів у Дюссельдорфі.
За його словами, треба говорити прямо: Росія напала на Україну, керуючись "украй імперіалістичними поглядами", а сама агресивна війна Росії проти України спрямована на захоплення території, дорікнув він. "Ми не можемо і не прийматимемо цього", - наголосив канцлер ФРН.
Шольц також застеріг, що ситуація "серйозна та вкрай, вкрай загрозлива".
Топ коментарі
+14 уаыау
показати весь коментар30.03.2022 01:53
+10 Aut Ogen
показати весь коментар30.03.2022 01:51
+9 Роман Кокоровець
показати весь коментар30.03.2022 01:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За нацизм?
Ні!
Адже нацизм може бути і всередині країни. Коли люди просто всередині своєї країни кричать, що вони найкраща нація, і нікуди не лізуть.
Але німці двинули на інші країни! Почали їх захоплювати! А це саме імперіалізм.
То чому росіяни святкують кожного року 9 травня перемогу над нацизмом? Це ж більше був імперіалізм, а не нацизм.
А тому що радянский союз і росія самі завжди були імперіалістами!
В сего-то месяц прошёл....