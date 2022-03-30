УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10209 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 758 8

Важливо стати повністю незалежними від імпорту енергоносїв з РФ, - Бербок

бербок

Російське вторгнення в Україну не тільки завдало страждань мільйонам людей, а й дало зрозуміти, що Європа має стати повністю незалежною від імпорту енергоресурсів з РФ.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нині, коли Росія веде війну проти України, йдеться про конкретні інтереси безпеки та геополітику у 21-му столітті. Зараз надзвичайно важливо не зволікати та стати повністю незалежними від імпорту викопної енергії з Росії", - зазначила вона.

Глава МЗС нагадала слова міністра економіки Роберта Габека про те, що Німеччина за останні тижні вже вдвічі скоротила імпорт, особливо кам’яного вугілля.

"І ми не тільки вдвічі скоротимо імпорт у всіх інших сферах, ми повністю відмовимося від викопного палива, яке надходить з Росії", - запевнила Бербок.

За її словами, у короткостроковій перспективі ФРН продовжить імпортувати газ і нафту з інших країн і водночас буде готуватися в середньо- і довгостроковій перспективі до повного переходу на відновлювані джерела енергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС швидко позбудеться залежності від російських енергоносіїв, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7312) росія (64846) енергетика (2573) Анналена Бербок (451)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а Меркель казала це просто бізнес ! може треба тепер бабку в суд викликати за фінансування тероризму ?
показати весь коментар
30.03.2022 01:59 Відповісти
Так постройте газопровод з арабських країн, замість росії! В чому проблема?

Всі країни Європи зібрались, скинулись грошами, і построїли газопровод для забезпечення газом Європи!

ОАЕ+СА+Катар мають запаси газу такі ж, як в росії!

показати весь коментар
30.03.2022 02:18 Відповісти
бербок конченная дура и селючка. Недавно публично спросила - не помню уже название , но это типа дисней лэнда в бундесе, а он уже нато?
показати весь коментар
30.03.2022 02:36 Відповісти
Чи дійшло? Ну нарешті .
показати весь коментар
30.03.2022 06:47 Відповісти
А шо такое? Рузге газ отключили? Глубокая озабоченность!...
показати весь коментар
30.03.2022 09:23 Відповісти
Скажите спасибо Анжеле Меркель и Шрёдеру.
показати весь коментар
30.03.2022 09:24 Відповісти
 
 