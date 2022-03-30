Важливо стати повністю незалежними від імпорту енергоносїв з РФ, - Бербок

Російське вторгнення в Україну не тільки завдало страждань мільйонам людей, а й дало зрозуміти, що Європа має стати повністю незалежною від імпорту енергоресурсів з РФ.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нині, коли Росія веде війну проти України, йдеться про конкретні інтереси безпеки та геополітику у 21-му столітті. Зараз надзвичайно важливо не зволікати та стати повністю незалежними від імпорту викопної енергії з Росії", - зазначила вона.

Глава МЗС нагадала слова міністра економіки Роберта Габека про те, що Німеччина за останні тижні вже вдвічі скоротила імпорт, особливо кам’яного вугілля.

"І ми не тільки вдвічі скоротимо імпорт у всіх інших сферах, ми повністю відмовимося від викопного палива, яке надходить з Росії", - запевнила Бербок.

За її словами, у короткостроковій перспективі ФРН продовжить імпортувати газ і нафту з інших країн і водночас буде готуватися в середньо- і довгостроковій перспективі до повного переходу на відновлювані джерела енергії.

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