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Від обстрілів російських окупантів постраждав офіс консультативної місії Євросоюзу в Маріуполі

єс,євросоюз

Консультативна місія ЄС в Україні (КМЄС) заявила про обстріл її Маріупольського польового офісу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це говориться у заяві високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"КМЄС отримала достовірну інформацію про те, що приміщення її Маріупольського польового офісу нещодавно постраждали від російських обстрілів. Офіс та обладнання КМЄС зазнали значних пошкоджень. Жоден член Місії чи підрядники не постраждали",- говориться у заяві.

"Ми рішуче засуджуємо ці напади, а також будь-які напади, спрямовані на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру. Ми вимагаємо від Росії негайно припинити свій військовий наступ і беззастережно вивести всі сили та військову техніку з усієї території України, як цього закликають резолюції Генеральної Асамблеї ООН і розпорядження Міжнародного Суду",- додають у КМЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працюємо над якнайширшим міжнародним засудженням та ізоляцією Росії, - Боррель

Автор: 

Маріуполь (3220) Євросоюз (13300) Боррель (1074)


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Вбивати цапів по всьому світу.Тільки так світ може очиститися від зла.
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30.03.2022 02:02 Відповісти
Пострадала? Мало. Пора переходить от ******* к конкретным делам
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30.03.2022 02:43 Відповісти
Який жах, цілий офіс постраждав. Зараз озаботяться і забудуть.
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30.03.2022 05:26 Відповісти
нема біди
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30.03.2022 07:20 Відповісти
 
 