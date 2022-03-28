Працюємо над якнайширшим міжнародним засудженням та ізоляцією Росії, - Боррель

Широка міжнародна солідарність щодо засудження агресії росії проти України потребує постійної дипломатичної роботи та копіткого роз’яснення, оскільки є об’єктом маніпуляцій та кампанії дезінформації з боку РФ.

Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель на спільному засіданні Комітету Європарламенту із закордонних справ, підкомітетів з прав людини та безпеки й оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо над якомога ширшим міжнародним засудженням та ізоляцією Росії. Ми мали суттєву підтримку під час голосування щодо другої резолюції ГА ООН минулого тижня – 140 держав проголосувати "за" і лише чотири підтримали Росію. Але треба бути обережними. Не слід бути настільки певними, що ця широка міжнародна підтримка є твердою як скеля і може тривати вічно", - сказав Боррель.

За словами верховного представника ЄС, який щойно повернувся із поїздки країнами Перської затоки, він пересвідчився, що таке солідарне голосування під час ГА ООН не може сприйматися як даність, оскільки кожна країна має свої інтереси, історію, колоніальні спогади та деколи романтичне ставлення до "антиколоніальної" ролі, яку свого часу відігравала для неї Росія.

"В них багато тактичних міркувань, у чому полягають їхні інтереси і чого вони можуть чекати від Росії. Тому такі питання, як агресія Росії проти України, її зближення з Китаєм, позиція Індії та Північної Африки - все це потребує багато уваги з нашого боку. Всі інші конфлікти – на Близькому Сході, в Сирії, Іраку, Ємені, а також продовольча безпека будуть дуже високо в порядку денному. Це змусить багато країн зважати, в першу чергу, на національні інтереси, а по-друге – пристосовуватися до нового геополітичного середовища, де вони бачать повернення до міжнародних відносин принципів боротьби полюсів сили", - зауважив Боррель.

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Представник ЄС підкреслив, що "чітко й голосно" переконував партнерів у тому, що російське вторгнення в Україну є атакою на міжнародні гуманітарні норми, яка вчинена не лише проти українців, спрямована не лише проти європейців, а й проти всього міжнародного співтовариства, якому загрожує реальна небезпека. Ця позиція потребує розвитку та постійного захисту, оскільки Росія веде дуже потужну кампанію дезінформації та інформаційних маніпуляцій для поширення свого впливу.

"Вони все ще розповідають там про "розп’ятого хлопчика", - хай цього ніколи не було в реальності. Вони говорять, що це санкції спричиняють продовольчу кризу й небезпеку, хоча ці труднощі із забезпеченням продовольством спричинила саме розв’язана Росією війна, а не санкції, спрямовані проти неї. Люди, коли стикаються із проблемами, шукають винних. Треба дуже уважно дивитися, що відбувається у нашому найближчому сусідстві, та протидіяти антиєвропейським наративам. У цьому контексті я думаю, по-перше, про Балкани, а по-друге – про Африку", - сказав Боррель.

Водночас, за його словами, "факти залишаються фактами: Путін продовжує вчиняти вбивства в Україні".

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"Ми підтримуємо розслідування, що було започатковане Міжнародним кримінальним судом. Ми будемо надавати підтримку офісу прокурора МКС у всьому, що пов’язано із розслідуванням військових злочинів та злочинів проти людства. І ми будемо продовжувати боротися з дезінформацією та розвивати надалі необхідні для цього інструменти", - додав верховний представник ЄС.