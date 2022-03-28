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Новини Війна
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Працюємо над якнайширшим міжнародним засудженням та ізоляцією Росії, - Боррель

боррель

Широка міжнародна солідарність щодо засудження агресії росії проти України потребує постійної дипломатичної роботи та копіткого роз’яснення, оскільки є об’єктом маніпуляцій та кампанії дезінформації з боку РФ.

Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель на спільному засіданні Комітету Європарламенту із закордонних справ, підкомітетів з прав людини та безпеки й оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо над якомога ширшим міжнародним засудженням та ізоляцією Росії. Ми мали суттєву підтримку під час голосування щодо другої резолюції ГА ООН минулого тижня – 140 держав проголосувати "за" і лише чотири підтримали Росію. Але треба бути обережними. Не слід бути настільки певними, що ця широка міжнародна підтримка є твердою як скеля і може тривати вічно", - сказав Боррель.

За словами верховного представника ЄС, який щойно повернувся із поїздки країнами Перської затоки, він пересвідчився, що таке солідарне голосування під час ГА ООН не може сприйматися як даність, оскільки кожна країна має свої інтереси, історію, колоніальні спогади та деколи романтичне ставлення до "антиколоніальної" ролі, яку свого часу відігравала для неї Росія.

"В них багато тактичних міркувань, у чому полягають їхні інтереси і чого вони можуть чекати від Росії. Тому такі питання, як агресія Росії проти України, її зближення з Китаєм, позиція Індії та Північної Африки - все це потребує багато уваги з нашого боку. Всі інші конфлікти – на Близькому Сході, в Сирії, Іраку, Ємені, а також продовольча безпека будуть дуже високо в порядку денному. Це змусить багато країн зважати, в першу чергу, на національні інтереси, а по-друге – пристосовуватися до нового геополітичного середовища, де вони бачать повернення до міжнародних відносин принципів боротьби полюсів сили", - зауважив Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа зможе позбутися енергетичної залежності від Росії вже за два роки, - Боррель

Представник ЄС підкреслив, що "чітко й голосно" переконував партнерів у тому, що російське вторгнення в Україну є атакою на міжнародні гуманітарні норми, яка вчинена не лише проти українців, спрямована не лише проти європейців, а й проти всього міжнародного співтовариства, якому загрожує реальна небезпека. Ця позиція потребує розвитку та постійного захисту, оскільки Росія веде дуже потужну кампанію дезінформації та інформаційних маніпуляцій для поширення свого впливу.

"Вони все ще розповідають там про "розп’ятого хлопчика", - хай цього ніколи не було в реальності. Вони говорять, що це санкції спричиняють продовольчу кризу й небезпеку, хоча ці труднощі із забезпеченням продовольством спричинила саме розв’язана Росією війна, а не санкції, спрямовані проти неї. Люди, коли стикаються із проблемами, шукають винних. Треба дуже уважно дивитися, що відбувається у нашому найближчому сусідстві, та протидіяти антиєвропейським наративам. У цьому контексті я думаю, по-перше, про Балкани, а по-друге – про Африку", - сказав Боррель.

Водночас, за його словами, "факти залишаються фактами: Путін продовжує вчиняти вбивства в Україні".

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"Ми підтримуємо розслідування, що було започатковане Міжнародним кримінальним судом. Ми будемо надавати підтримку офісу прокурора МКС у всьому, що пов’язано із розслідуванням військових злочинів та злочинів проти людства. І ми будемо продовжувати боротися з дезінформацією та розвивати надалі необхідні для цього інструменти", - додав верховний представник ЄС.

Автор: 

Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+10
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
https://twitter.com/_Fashington/status/1508484910692118533 3 ч



Пишут, что курс доллара упал ниже 90 рублей.
Правда, купить его можно только в Чернобаевке
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28.03.2022 23:21
+9
Дякуємо за допомогу чуваки, але можно попросити Вас робити це швидше і сильніше?
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28.03.2022 23:17
+8
імпотенти
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28.03.2022 23:17
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28.03.2022 23:17 Відповісти
Якщоб в ньго над головой щоденно лунала повітряна тривога, то, впевнений, працював би в рази скоріше.
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28.03.2022 23:23 Відповісти
Дякуємо за допомогу чуваки, але можно попросити Вас робити це швидше і сильніше?
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28.03.2022 23:17 Відповісти
Если они не понимают, что такое Гитлер и нацизм, то с их мозгами дело совсем плохо.
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28.03.2022 23:19 Відповісти
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
https://twitter.com/_Fashington/status/1508484910692118533 3 ч



Пишут, что курс доллара упал ниже 90 рублей.
Правда, купить его можно только в Чернобаевке
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28.03.2022 23:21 Відповісти
скорпионы перепели винд ов чендж. там теперь не раша а Украина
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28.03.2022 23:21 Відповісти
Серйозно? Фолов ту Москва?
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28.03.2022 23:24 Відповісти
да только что слышал по ящику. клаус конечно подустал. гитары желто синие. и освещение сцены тоже. это в германии.
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28.03.2022 23:30 Відповісти
Просто цікаво, - яка тепер перша строфа.
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28.03.2022 23:43 Відповісти
фолоов ту Юкрейн. найдите уже есть на ютюбе.
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28.03.2022 23:46 Відповісти
Дяк. Знайшов. Дійсно
Лісн ту май харт,
Сейс юкрейніан.
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28.03.2022 23:58 Відповісти
Бачили який страшний цей голєм ззаду?)))

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28.03.2022 23:23 Відповісти
А зпереду що, краще?
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28.03.2022 23:26 Відповісти
До уйобіщного профілю вже звикла, а от в цьому ракурсі як ящур
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28.03.2022 23:35 Відповісти
Воно страшне з якого боку на нього не дивись. Страшне, закомплексоване чмо
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28.03.2022 23:55 Відповісти
Тут як не крути, все одно срака.
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29.03.2022 00:46 Відповісти
Конфіскуйте ще одну яхту якомусь дятлу. Це має допомогти... Завжди помагало...
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28.03.2022 23:28 Відповісти
Краще дайте нам тисяч 10 Switchblade 600 - це той же джавелін, дрон вбивця з дальністю 40(90+) км

The larger Switchblade 600 loitering munition weighs 50 lb (23 kg), is man-portable and can be set up in 10 minutes. It is designed to fly out to 40 km (25 mi) in 20 minutes, then loiter for another 20 minutes (giving it an 80 km (50 mi) total range). It attacks at a 115 mph (185 km/h) dash speed, carrying a Javelin anti-armor warheadhttps://en.wikipedia.org/wiki/AeroVironment_Switchblade#cite_note-34 [34] designed to neutralize armored vehicles.

A touchscreen tablet-based fire control system can manually or autonomously control the munition. It is secured through onboard encrypted data links and Selective Availability Anti-Spoofing Module GPS with a patented wave-off capability. An optional pocket digital data link (DDL) module allows engagements beyond 90 km (56 mi).
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28.03.2022 23:29 Відповісти
трудяги вы наши, круглые сутки на пролет все об Украине думаете, не бережете вы себя, вам бы отдохнуть... берите пример с нашего "величайшего лидОра современности", он за 2.5 годика, будучи преЗЕдентом воюющей страны, успел отдохнуть 16 раз ... вот это талантище!!! матерый человечище!!! глыба!!! как ему медаль за эти "подвиги" дЕрьмак еще не вручил, хз ...
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28.03.2022 23:31 Відповісти
Ну головне щоб наші не просили зняти санкції з мокшанських олігархів під надуманими приводами
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28.03.2022 23:32 Відповісти
Широка міжнародна солідарність щодо засудження агресії росії проти України потребує постійної дипломатичної роботи та копіткого роз'яснення, оскільки є об'єктом маніпуляцій та кампанії дезінформації з боку РФ. Джерело:
В ********* світі все видно і хто кого обстрілює і хто зруйнував,той же Маріуполь.Тому маніпуляція і дезінформація,в таких випадках не має діяти.
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28.03.2022 23:32 Відповісти
старый пердун
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29.03.2022 02:29 Відповісти
Акі бджола...
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29.03.2022 03:48 Відповісти
То есть,есть уже ВТОРАЯ резолюция ООН по осуждению России ??? Для чего они тогда? Есть ли обязанность ООН по отношению к странам-членам ООН,если они не выполняют резолюции? 140 стран против четырёх..Или Боррель видит свою деятельность в том.чтобы просто долго поддерживать количество осуждающих действия России просто для вида.что какая-то работа идёт??? Какова роль резолюций и что говорит устав ООН по невыполнению??
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29.03.2022 06:33 Відповісти
приїдь в Миколаїв Харьків і там засуджуй губошльоп херов
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29.03.2022 07:37 Відповісти
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ИМ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС !!!
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29.03.2022 07:39 Відповісти
Старий п-н.
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29.03.2022 08:25 Відповісти
***** вы работаете.
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29.03.2022 08:25 Відповісти
Вже місяць працюють,працюють, працюють....... Працьовиті ви наші імпотенти.
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29.03.2022 09:28 Відповісти
 
 