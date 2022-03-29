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Новости Война
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Работаем над широчайшим международным осуждением и изоляцией России, - Боррель

боррель

Широкая международная солидарность по осуждению агрессии России против Украины требует постоянной дипломатической работы и тщательного разъяснения, поскольку является объектом манипуляций и кампании дезинформации со стороны РФ.

Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель на совместном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, подкомитетам по правам человека и безопасности и обороне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над как можно более широким международным осуждением и изоляцией России. Мы имели существенную поддержку при голосовании по второй резолюции ГА ООН на прошлой неделе – 140 государств проголосовали "за" и только четыре поддержали Россию. Но надо быть осторожными. Не следует быть настолько уверенными, что эта широкая международная поддержка тверда как скала и может продолжаться вечно", - сказал Боррель.

По словам верховного представителя ЕС, только что вернувшегося из поездки по странам Персидского залива, он убедился, что такое солидарное голосование во время ГА ООН не может восприниматься как данность, поскольку каждая страна имеет свои интересы, историю, колониальные воспоминания и порой романтическое отношение к "антиколониальному" роли, которую в свое время играла для нее Россия.

"У них много тактических соображений, в чем состоят их интересы и чего они могут ожидать от России. Поэтому такие вопросы, как агрессия России против Украины, ее сближение с Китаем, позиция Индии и Северной Африки – все это требует много внимания с нашей стороны". Все остальные конфликты – на Ближнем Востоке, в Сирии, Ираке, Йемене, а также продовольственная безопасность будут очень высоко в повестке дня, что заставит многие страны учитывать, в первую очередь, национальные интересы, а во-вторых – приспосабливаться к новой геополитической среде, где они видят возвращение к международным отношениям принципов борьбы полюсов силы", – заметил Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может потерпеть большое поражение в войне против Украины, - Боррель

Представитель ЕС подчеркнул, что "четко и громко" убеждал партнеров в том, что российское вторжение в Украину является атакой на международные гуманитарные нормы, которая совершена не только против украинцев, направлена ​​не только против европейцев, но и всего международного сообщества, которому грозит реальная опасность. Эта позиция нуждается в развитии и постоянной защите, поскольку Россия ведет очень мощную кампанию по дезинформации и информационным манипуляциям для распространения своего влияния.

"Они все еще рассказывают там о "распятом мальчике", - пусть этого никогда не было в реальности. Они говорят, что эти санкции влекут за собой продовольственный кризис и опасность, хотя эти трудности с обеспечением продовольствием повлекла именно развязанная Россией война, а люди, когда сталкиваются с проблемами, ищут виновных, нужно очень внимательно смотреть, что происходит в нашем ближайшем соседстве, и противодействовать антиевропейским нарративам.В этом контексте я думаю, во-первых, о Балканах, а во- второе – об Африке", - сказал Боррель.

В то же время, по его словам, "факты остаются фактами: Путин продолжает совершать убийства в Украине".

Также читайте: Боррель о войне России против Украины: "Все будет решено в ближайшие 15 дней"

"Мы поддерживаем расследование, начатое Международным уголовным судом. Мы будем оказывать поддержку офису прокурора МКС во всем, что связано с расследованием военных преступлений и преступлений против человечества. И мы будем продолжать бороться с дезинформацией и развивать в дальнейшем необходимые для этого инструменты" , – добавил верховный представитель ЕС.

Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+10
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
https://twitter.com/_Fashington/status/1508484910692118533 3 ч



Пишут, что курс доллара упал ниже 90 рублей.
Правда, купить его можно только в Чернобаевке
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28.03.2022 23:21
+9
Дякуємо за допомогу чуваки, але можно попросити Вас робити це швидше і сильніше?
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28.03.2022 23:17
+8
імпотенти
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28.03.2022 23:17
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імпотенти
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28.03.2022 23:17 Ответить
Якщоб в ньго над головой щоденно лунала повітряна тривога, то, впевнений, працював би в рази скоріше.
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28.03.2022 23:23 Ответить
Дякуємо за допомогу чуваки, але можно попросити Вас робити це швидше і сильніше?
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28.03.2022 23:17 Ответить
Если они не понимают, что такое Гитлер и нацизм, то с их мозгами дело совсем плохо.
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28.03.2022 23:19 Ответить
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
https://twitter.com/_Fashington/status/1508484910692118533 3 ч



Пишут, что курс доллара упал ниже 90 рублей.
Правда, купить его можно только в Чернобаевке
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28.03.2022 23:21 Ответить
скорпионы перепели винд ов чендж. там теперь не раша а Украина
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28.03.2022 23:21 Ответить
Серйозно? Фолов ту Москва?
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28.03.2022 23:24 Ответить
да только что слышал по ящику. клаус конечно подустал. гитары желто синие. и освещение сцены тоже. это в германии.
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28.03.2022 23:30 Ответить
Просто цікаво, - яка тепер перша строфа.
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28.03.2022 23:43 Ответить
фолоов ту Юкрейн. найдите уже есть на ютюбе.
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28.03.2022 23:46 Ответить
Дяк. Знайшов. Дійсно
Лісн ту май харт,
Сейс юкрейніан.
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28.03.2022 23:58 Ответить
Бачили який страшний цей голєм ззаду?)))

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28.03.2022 23:23 Ответить
А зпереду що, краще?
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28.03.2022 23:26 Ответить
До уйобіщного профілю вже звикла, а от в цьому ракурсі як ящур
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28.03.2022 23:35 Ответить
Воно страшне з якого боку на нього не дивись. Страшне, закомплексоване чмо
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28.03.2022 23:55 Ответить
Тут як не крути, все одно срака.
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29.03.2022 00:46 Ответить
Конфіскуйте ще одну яхту якомусь дятлу. Це має допомогти... Завжди помагало...
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28.03.2022 23:28 Ответить
Краще дайте нам тисяч 10 Switchblade 600 - це той же джавелін, дрон вбивця з дальністю 40(90+) км

The larger Switchblade 600 loitering munition weighs 50 lb (23 kg), is man-portable and can be set up in 10 minutes. It is designed to fly out to 40 km (25 mi) in 20 minutes, then loiter for another 20 minutes (giving it an 80 km (50 mi) total range). It attacks at a 115 mph (185 km/h) dash speed, carrying a Javelin anti-armor warheadhttps://en.wikipedia.org/wiki/AeroVironment_Switchblade#cite_note-34 [34] designed to neutralize armored vehicles.

A touchscreen tablet-based fire control system can manually or autonomously control the munition. It is secured through onboard encrypted data links and Selective Availability Anti-Spoofing Module GPS with a patented wave-off capability. An optional pocket digital data link (DDL) module allows engagements beyond 90 km (56 mi).
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28.03.2022 23:29 Ответить
трудяги вы наши, круглые сутки на пролет все об Украине думаете, не бережете вы себя, вам бы отдохнуть... берите пример с нашего "величайшего лидОра современности", он за 2.5 годика, будучи преЗЕдентом воюющей страны, успел отдохнуть 16 раз ... вот это талантище!!! матерый человечище!!! глыба!!! как ему медаль за эти "подвиги" дЕрьмак еще не вручил, хз ...
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28.03.2022 23:31 Ответить
Ну головне щоб наші не просили зняти санкції з мокшанських олігархів під надуманими приводами
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28.03.2022 23:32 Ответить
Широка міжнародна солідарність щодо засудження агресії росії проти України потребує постійної дипломатичної роботи та копіткого роз'яснення, оскільки є об'єктом маніпуляцій та кампанії дезінформації з боку РФ. Джерело:
В ********* світі все видно і хто кого обстрілює і хто зруйнував,той же Маріуполь.Тому маніпуляція і дезінформація,в таких випадках не має діяти.
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28.03.2022 23:32 Ответить
старый пердун
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29.03.2022 02:29 Ответить
Акі бджола...
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29.03.2022 03:48 Ответить
То есть,есть уже ВТОРАЯ резолюция ООН по осуждению России ??? Для чего они тогда? Есть ли обязанность ООН по отношению к странам-членам ООН,если они не выполняют резолюции? 140 стран против четырёх..Или Боррель видит свою деятельность в том.чтобы просто долго поддерживать количество осуждающих действия России просто для вида.что какая-то работа идёт??? Какова роль резолюций и что говорит устав ООН по невыполнению??
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29.03.2022 06:33 Ответить
приїдь в Миколаїв Харьків і там засуджуй губошльоп херов
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29.03.2022 07:37 Ответить
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ИМ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС !!!
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29.03.2022 07:39 Ответить
Старий п-н.
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29.03.2022 08:25 Ответить
***** вы работаете.
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29.03.2022 08:25 Ответить
Вже місяць працюють,працюють, працюють....... Працьовиті ви наші імпотенти.
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29.03.2022 09:28 Ответить
 
 