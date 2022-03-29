Работаем над широчайшим международным осуждением и изоляцией России, - Боррель

Широкая международная солидарность по осуждению агрессии России против Украины требует постоянной дипломатической работы и тщательного разъяснения, поскольку является объектом манипуляций и кампании дезинформации со стороны РФ.

Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель на совместном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, подкомитетам по правам человека и безопасности и обороне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над как можно более широким международным осуждением и изоляцией России. Мы имели существенную поддержку при голосовании по второй резолюции ГА ООН на прошлой неделе – 140 государств проголосовали "за" и только четыре поддержали Россию. Но надо быть осторожными. Не следует быть настолько уверенными, что эта широкая международная поддержка тверда как скала и может продолжаться вечно", - сказал Боррель.

По словам верховного представителя ЕС, только что вернувшегося из поездки по странам Персидского залива, он убедился, что такое солидарное голосование во время ГА ООН не может восприниматься как данность, поскольку каждая страна имеет свои интересы, историю, колониальные воспоминания и порой романтическое отношение к "антиколониальному" роли, которую в свое время играла для нее Россия.

"У них много тактических соображений, в чем состоят их интересы и чего они могут ожидать от России. Поэтому такие вопросы, как агрессия России против Украины, ее сближение с Китаем, позиция Индии и Северной Африки – все это требует много внимания с нашей стороны". Все остальные конфликты – на Ближнем Востоке, в Сирии, Ираке, Йемене, а также продовольственная безопасность будут очень высоко в повестке дня, что заставит многие страны учитывать, в первую очередь, национальные интересы, а во-вторых – приспосабливаться к новой геополитической среде, где они видят возвращение к международным отношениям принципов борьбы полюсов силы", – заметил Боррель.

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Представитель ЕС подчеркнул, что "четко и громко" убеждал партнеров в том, что российское вторжение в Украину является атакой на международные гуманитарные нормы, которая совершена не только против украинцев, направлена ​​не только против европейцев, но и всего международного сообщества, которому грозит реальная опасность. Эта позиция нуждается в развитии и постоянной защите, поскольку Россия ведет очень мощную кампанию по дезинформации и информационным манипуляциям для распространения своего влияния.

"Они все еще рассказывают там о "распятом мальчике", - пусть этого никогда не было в реальности. Они говорят, что эти санкции влекут за собой продовольственный кризис и опасность, хотя эти трудности с обеспечением продовольствием повлекла именно развязанная Россией война, а люди, когда сталкиваются с проблемами, ищут виновных, нужно очень внимательно смотреть, что происходит в нашем ближайшем соседстве, и противодействовать антиевропейским нарративам.В этом контексте я думаю, во-первых, о Балканах, а во- второе – об Африке", - сказал Боррель.

В то же время, по его словам, "факты остаются фактами: Путин продолжает совершать убийства в Украине".

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"Мы поддерживаем расследование, начатое Международным уголовным судом. Мы будем оказывать поддержку офису прокурора МКС во всем, что связано с расследованием военных преступлений и преступлений против человечества. И мы будем продолжать бороться с дезинформацией и развивать в дальнейшем необходимые для этого инструменты" , – добавил верховный представитель ЕС.