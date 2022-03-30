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Новини Війна
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Депутінізація РФ поки що відстає від демілітаризації Росії, - Кислиця

путін

Демілітаризація Росії, яку проводить українська армія і підтримує весь український народ, іде повним ходом.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники втратили понад 17 тисяч військовослужбовців, більш як 1700 одиниць бронетехніки, майже 600 танків, понад 300 артилерійських систем, 127 літаків та 129 вертольотів, майже 100 ракетних установок, 54 системи ППО та сім кораблів.

Водночас, зауважив Кислиця, заяви, які лунають з боку Росії, та дії Кремля свідчать про те, що "процес депутінізації поки що відстає".

За словами дипломата, переговори у Стамбулі показали, що Росія, "можливо, готова зробити кроки вперед, хоча до стійкого припинення вогню та всеосяжної деескалації ще далеко".

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Автор: 

росія (64846) Кислиця (207)


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Топ коментарі
+5
депутєнізація нічого не змінить.
Як довго існуватиме це недорозуміння під назвою рф чи будь якою іншою, так довго воно буде породжувати наступних лєнінов, сталінов, путєнов.
Демократії там неможлива by default, історія це свідчить.
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30.03.2022 03:01
+4
це мордор зробив Фуйла
а не Фуйло мордор
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30.03.2022 03:20
+2
У нього двійників близько 10. Найбільш ймовірно, що на концерті був двійник
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30.03.2022 08:36
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так пусть ***** по нему ракетой!

они же видят со спутника, как он выходит оттуда. ездил же в лужники на концерт по случаю захвата крыма! так пусть ******!
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30.03.2022 02:26 Відповісти
Он никуда не ездил. Он вообще никуда не ездит. Концерт нарезка 19 - 20 год
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30.03.2022 06:23 Відповісти
У нього двійників близько 10. Найбільш ймовірно, що на концерті був двійник
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30.03.2022 08:36 Відповісти
А потім проведемо депутанізацію
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30.03.2022 02:22 Відповісти
путину просто не нужна рядом с собой демократическая страна. это он называет "анти-россией".

ато его люди насмотрятся и тоже захотят демократии!

он воюет с людьми, которые выходят в москве на митинги против него. и еще он в украину послал дурачков чтобы уничтожить образец демократии!

русские, вы понимаете, что это война против вас! против ваших свобод! чтобы вы не видели свобод в соседней стране! это война против вас, и путин решил ее сделать вашими же руками!
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30.03.2022 02:24 Відповісти
Они не понимают. Они рабы, которые не могут жить без крепкого хозяйского х... в жо...е. Это моральные уроды, которым чуждо разумное, доброе, вечное.
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30.03.2022 07:27 Відповісти
депутєнізація нічого не змінить.
Як довго існуватиме це недорозуміння під назвою рф чи будь якою іншою, так довго воно буде породжувати наступних лєнінов, сталінов, путєнов.
Демократії там неможлива by default, історія це свідчить.
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30.03.2022 03:01 Відповісти
це мордор зробив Фуйла
а не Фуйло мордор
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30.03.2022 03:20 Відповісти
Правильная депутинизация произойдет под Лебединое озеро.
Здається вже скоро.
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30.03.2022 07:28 Відповісти
Красава!
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30.03.2022 07:55 Відповісти
Погано,погано товариші депутінізація,деімперіалізація,дедоларизація,депродуктизація,дештанизація і дежратизація повинна проходити в роісії одночасно і в пришвидшених темпах,можна залишити телевізор з одним каналом на якому цілодобово транслюватиметься «Лебедине озеро»!!!
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30.03.2022 08:42 Відповісти
Вона не може відставати, її просто не може бути, бо кожен росіянин - це путін.
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30.03.2022 09:29 Відповісти
 
 