Депутінізація РФ поки що відстає від демілітаризації Росії, - Кислиця
Демілітаризація Росії, яку проводить українська армія і підтримує весь український народ, іде повним ходом.
Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники втратили понад 17 тисяч військовослужбовців, більш як 1700 одиниць бронетехніки, майже 600 танків, понад 300 артилерійських систем, 127 літаків та 129 вертольотів, майже 100 ракетних установок, 54 системи ППО та сім кораблів.
Водночас, зауважив Кислиця, заяви, які лунають з боку Росії, та дії Кремля свідчать про те, що "процес депутінізації поки що відстає".
За словами дипломата, переговори у Стамбулі показали, що Росія, "можливо, готова зробити кроки вперед, хоча до стійкого припинення вогню та всеосяжної деескалації ще далеко".
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они же видят со спутника, как он выходит оттуда. ездил же в лужники на концерт по случаю захвата крыма! так пусть ******!
ато его люди насмотрятся и тоже захотят демократии!
он воюет с людьми, которые выходят в москве на митинги против него. и еще он в украину послал дурачков чтобы уничтожить образец демократии!
русские, вы понимаете, что это война против вас! против ваших свобод! чтобы вы не видели свобод в соседней стране! это война против вас, и путин решил ее сделать вашими же руками!
Як довго існуватиме це недорозуміння під назвою рф чи будь якою іншою, так довго воно буде породжувати наступних лєнінов, сталінов, путєнов.
Демократії там неможлива by default, історія це свідчить.
а не Фуйло мордор
Здається вже скоро.