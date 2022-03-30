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Новини Війна
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За місяць війни інфраструктура України зазнала близько $500 млрд збитків, - Кубраков

війна

Інфраструктура України через російську агресію вже зазнала збитків на близько $500 млрд.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про збитки, то ми говоримо про те, що $10 млрд були в перші дні війни. Якщо говорити зараз, я бачу цифри, які нещодавно з'явились в Мінфіну, Мінекономіки. Вони вже загалом по державі перевищують $500 млрд. Звичайно, там не вся сума складається зі збитків нашої транспортної інфраструктури. Але те, що мова йде про десятки, якщо не сотні мільярдів доларів, це правда", - сказав він.

За словами Кубракова, багато об'єктів транспортної інфраструктури повністю зруйновано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працює штаб, який фіксує дані про пошкоджену інфраструктуру, - ОП

Автор: 

збитки (1419) інфраструктура (486) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+5
95 квартал не постраждав .
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30.03.2022 02:14
+3
А им что? Пасть открыл - и на работе.
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30.03.2022 04:11
+2
Юкос , МН - 17 , ...
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30.03.2022 02:15
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Оцей рахунок треба росії кожен день виставляти!

І якщо вони будуть більше знищувати - повишати цей рахунок!

І хай знають, що за все буде заплачено з їх карманів! Чим більше будуть розрушати - тим більше потім будуть платити!

І хай не думають, що їх західні рахунки вже все одно заморозили, і українські будинки будуть відновлюватись за рахунох тих грошей!

Ні! Ті гроші буде роздано українцям за моральну шкоду! Тому що це дуже важко жити під час війни!

А репарації будуть нараховані окремо! І росія їх будете виплачувати 10 років зі свого бюджету! Поки не виплатить - ніхто з неї санкції знімати не буде, і нафту-газ теж у неї купувати ніхто не буде.
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30.03.2022 02:13 Відповісти
Юкос , МН - 17 , ...
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30.03.2022 02:15 Відповісти
то не земля проклята, то СУСІДИ В УКРАЇНИ ПРОКЛЯТІ!!!!! орда не перший і не другий раз нападає на Україну і руйнує її за останні СОТНІ РОКІВ!!! і Україна - була, Україна - є і Україна - буде! головне - вирішити москальське питання...
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30.03.2022 02:42 Відповісти
Так ніхто і не збирається вирішувати. Вже років 300. Одні стурбованості, навіть зброї не дають, а так - для партизанщини і то трошки, щоб совість не мучила. Зірвати всі АЕС і тікати .
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30.03.2022 03:14 Відповісти
Розумію ваш відчай, десь навіть погоджуюся з тим, що нами просто жертвують, як розмінною монетою, але якщо "взірвемо АЕС", втікати не буде куди. Бо ми вже будемо не біженцями, а злочинцями тоді і ворогами для світу.
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30.03.2022 05:00 Відповісти
95 квартал не постраждав .
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30.03.2022 02:14 Відповісти
А им что? Пасть открыл - и на работе.
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30.03.2022 04:11 Відповісти
Так за чей счёт банкет , кто будет все это оплачивать , моральные компенсации, горе Украинцев , ?????
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30.03.2022 05:22 Відповісти
Не за чей, может процентов 30 восстановят, и то это будут делать европейские и американские компании, денег если и дадут то совсем немного. В итоге одна из самых бедных стран Европы становится ещё беднее. Часть населения которое выехало в Европу не вернётся назад
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30.03.2022 06:38 Відповісти
Сергій Матвієнко b61c3773 .,Шото меня гложет, смутные сомнения, что русня будет платить. Иран уже рассчитался за забитый Boeing????
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30.03.2022 05:30 Відповісти
Які б цифри збитків не озвучували в кабміні, ці цифри взяті зі стелі. Оскільки аби все підрахувати потрібно повне завершення війни і повний аудит об'єктів. Як бачимо, ні першого, ні другого зараз немає, тому цифра у 500млрд - повне лайно
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30.03.2022 05:43 Відповісти
Возможно и больше, тут нужно считать не по рыночной стоимости разрушенных строений до начала войны, а по стоимости их восстановления, а это фактически строительство с нуля. С нынешними ценами будет намного выше чем 500 миллиардов.
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30.03.2022 06:41 Відповісти
Плюс нужно учесть простой предприятий, сорванную посевную, недополучение прибыли и падение ВВП, и самое главное это компенсация за убитых людей. Тех денег которые заморожены не хватит даже на половину. Кацапстан должен будет платить ещё лет около двадцати
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30.03.2022 06:48 Відповісти
половина ТРИЛЛИОНА. это же Огроменная сумма. ОГРОМЕННАЯ.
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30.03.2022 07:54 Відповісти
 
 