За місяць війни інфраструктура України зазнала близько $500 млрд збитків, - Кубраков

Інфраструктура України через російську агресію вже зазнала збитків на близько $500 млрд.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про збитки, то ми говоримо про те, що $10 млрд були в перші дні війни. Якщо говорити зараз, я бачу цифри, які нещодавно з'явились в Мінфіну, Мінекономіки. Вони вже загалом по державі перевищують $500 млрд. Звичайно, там не вся сума складається зі збитків нашої транспортної інфраструктури. Але те, що мова йде про десятки, якщо не сотні мільярдів доларів, це правда", - сказав він.

За словами Кубракова, багато об'єктів транспортної інфраструктури повністю зруйновано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працює штаб, який фіксує дані про пошкоджену інфраструктуру, - ОП