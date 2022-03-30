За місяць війни інфраструктура України зазнала близько $500 млрд збитків, - Кубраков
Інфраструктура України через російську агресію вже зазнала збитків на близько $500 млрд.
Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити про збитки, то ми говоримо про те, що $10 млрд були в перші дні війни. Якщо говорити зараз, я бачу цифри, які нещодавно з'явились в Мінфіну, Мінекономіки. Вони вже загалом по державі перевищують $500 млрд. Звичайно, там не вся сума складається зі збитків нашої транспортної інфраструктури. Але те, що мова йде про десятки, якщо не сотні мільярдів доларів, це правда", - сказав він.
За словами Кубракова, багато об'єктів транспортної інфраструктури повністю зруйновано.
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І якщо вони будуть більше знищувати - повишати цей рахунок!
І хай знають, що за все буде заплачено з їх карманів! Чим більше будуть розрушати - тим більше потім будуть платити!
І хай не думають, що їх західні рахунки вже все одно заморозили, і українські будинки будуть відновлюватись за рахунох тих грошей!
Ні! Ті гроші буде роздано українцям за моральну шкоду! Тому що це дуже важко жити під час війни!
А репарації будуть нараховані окремо! І росія їх будете виплачувати 10 років зі свого бюджету! Поки не виплатить - ніхто з неї санкції знімати не буде, і нафту-газ теж у неї купувати ніхто не буде.