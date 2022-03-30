За месяц войны инфраструктура Украины понесла около $500 млрд убытков, - Кубраков
Инфраструктура Украины из-за российской агрессии уже понесла убытков на около $500 млрд.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.
"Если говорить об убытках, то мы говорим о том, что $10 млрд были в первые дни войны. Если говорить сейчас, я вижу цифры, которые недавно появились в Минфине, Минэкономики. Они уже в целом по государству превышают $500 млрд. Конечно, там не вся сумма состоит из убытков нашей транспортной инфраструктуры. Но то, что речь идет о десятках, если не сотнях миллиардов долларов, это правда", - сказал он.
По словам Кубракова, многие объекты транспортной инфраструктуры полностью разрушены.
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І якщо вони будуть більше знищувати - повишати цей рахунок!
І хай знають, що за все буде заплачено з їх карманів! Чим більше будуть розрушати - тим більше потім будуть платити!
І хай не думають, що їх західні рахунки вже все одно заморозили, і українські будинки будуть відновлюватись за рахунох тих грошей!
Ні! Ті гроші буде роздано українцям за моральну шкоду! Тому що це дуже важко жити під час війни!
А репарації будуть нараховані окремо! І росія їх будете виплачувати 10 років зі свого бюджету! Поки не виплатить - ніхто з неї санкції знімати не буде, і нафту-газ теж у неї купувати ніхто не буде.