За месяц войны инфраструктура Украины понесла около $500 млрд убытков, - Кубраков

Инфраструктура Украины из-за российской агрессии уже понесла убытков на около $500 млрд.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить об убытках, то мы говорим о том, что $10 млрд были в первые дни войны. Если говорить сейчас, я вижу цифры, которые недавно появились в Минфине, Минэкономики. Они уже в целом по государству превышают $500 млрд. Конечно, там не вся сумма состоит из убытков нашей транспортной инфраструктуры. Но то, что речь идет о десятках, если не сотнях миллиардов долларов, это правда", - сказал он.

По словам Кубракова, многие объекты транспортной инфраструктуры полностью разрушены.

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