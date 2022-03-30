В Ирпень возвращаться еще нельзя, – мэр Маркушин. ВИДЕО

Город еще обстреливается врагом, в городе много растяжек, мин и неразорванных снарядов.

Городской голова Ирпеня Александр Маркушин предупреждает выехавших жителей города, что возвращаться назад еще нельзя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook, разместив соответствующее видеообращение.

"Друзья, многие меня спрашивают можно ли приехать в Ирпень, чтобы проверить, в каком состоянии дом, или забрать машину, или вывезти домашнего любимца. На сегодняшний день ответ один и очень категоричен – НЕТ! Город еще обстреливается врагом, в городе много растяжек, мин и неразорванных снарядов. Я очень прошу вас – оставайтесь там, где вы сейчас. Как только можно будет возвращаться в наш родной город, я сразу же вам сообщу!" – отметил Маркушин.

Смотрите также: Ирпень освобожден от оккупантов, - мэр Маркушин. ВИДЕО