В Ірпінь повертатися ще не можна, - мер Маркушин. ВIДЕО

Місто ще обстрілюється ворогом, у місті багато розтяжок, мін і нерозірваних снарядів.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин попереджає мешканців міста, які виїхали, що повертатися назад ще не можна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, розмістивши відповідне відеозвернення.

"Друзі, багато хто мене запитує чи можна приїхати в Ірпінь, щоб перевірити, в якому стані дім, чи забрати машину, чи вивезти домашнього улюбленця. На сьогодні відповідь одна і дуже категорична – НІ! Місто ще обстрілюється ворогом, у місті багато розтяжок, мін і нерозірваних снарядів. Я дуже прошу вас – залишайтеся там, де ви є зараз. Щойно можна буде повертатися у наше рідне місто, я одразу ж вам повідомлю!" - зазначив Маркушин.

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