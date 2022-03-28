Ірпінь звільнено від окупантів, - мер Маркушин. ВIДЕО

Місто Ірпінь Київської області звільнено від окупантів.

Про звільнення Ірпеня розповів міський голова Олександр Маркушин у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям!" - зазначив Маркушин.

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