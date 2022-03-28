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Ірпінь звільнено від окупантів, - мер Маркушин. ВIДЕО
Місто Ірпінь Київської області звільнено від окупантів.
Про звільнення Ірпеня розповів міський голова Олександр Маркушин у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям!" - зазначив Маркушин.
Топ коментарі
+79 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар28.03.2022 17:05
+67 Юрій Булкін
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+52 Да-это-я
показати весь коментар28.03.2022 17:07
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Далі буде усе Україна.
Наступна Буча
Не було ще жодної інфи про звільнення Ірпеню - це вперше. І у Арестовича також не було жодної заяви з цього приводу.
Макарів - так, пару раз вже звільняли.
Пруфи можна надати тільки того, що було. Ти стверджуєш, що було - то ти й маєш пруфи надавати.
Сьогодні від рашистів звільнили багатостраждальне місто Ірпінь.
«Розпочинаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз - допомога та евакуація мирним мешканцям, які ще досі залишаються в Ірпені.
Сьогодні від рашистів звільнили багатостраждальне місто Ірпінь.
«Розпочинаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз - допомога та евакуація мирним мешканцям, які ще досі залишаються в Ірпені.
как то так
ви велика армія!!!
28 березня українські військові витурили окупантів з Ірпеня на Київщині. Наразі у місті проходить зачистка, повідомив (https://t.me/markushyn/2064) міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
🔻 За словами мера, повертатися до міста поки що не можна, це небезпечно.
🔻 «Ми укріпляємося на наших рубежах на нових і далі будемо іти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити».
Ірпінь - це Україна!
https://t.me/spravdi/3769
Через 5 дней будут освобождены Ворзель, Буча и Гостомель!
Смерть рашистским оккупантам!
Смерть рассеянскому шизо-фашизму!
Слава Украине!
Zalman Shuher Khalit Shuher https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=AZXT7tE3cGNiwCOeynjCAvRJdc8i4NRBAKWA_mDXQ0KHz02yXfwKtmmQmyHMIZb1y-dGv8eI8UikgHtFKP0EHpupDl8cnTa8TyVgqbREteeAdBfgfV7KMyOi9151N0PX_j0&__tn__=*NK-R #НАЦІЯ
Історія від захисників.
"Ми приїхали в це село і почали займати оборону... хлопці потрохі копати почали.. не окоп, канєшно, а таке, щоб можна було впасти туди під час обстрілу... я не знаю, скільки хвилин пройшло, но я тупо о@уїв від того, що побачив... знаєш, коли у людей городи починаються, всі прив'язують на вєлік до рами лопати і пі@дують шось сажать... оце була така сама картіна, тільки їхало на мене на цих роверах майже все село... чоловіки, жінки, всі... пригнали і дивляться на мене... ну, типу, командуй! кажуть, синку, де копать?... у мене відібрало мову... стою, як телепень, дивлюсь... вони бігом відкручують свої лопати від вєліків... я зібрався з духом, кажу, не треба нічого, красно дякую, ми самі впораємось! но того вже ніхто не чув... лопати пішли в хід...
за кілька днів суне на нас колона ка@апської техніки... у мене необстріляні молоді пацани кричать, танкі пі@дують... тут розвертаюсь, до нас народ із села хмарою валить і кричить, хлопці, танки ка@апські пі@дують, шо дєлать??? кажіть, як помагать???... на мене наче відро води крижаної вивернули... дивлюсь на це і плачу... валую їм, бігом назад... ану, по хатам!!!! та ніхто й не думає.... кричу знов, по хатам, б@дь... бєзнадьога, Жень... пруть з голими руками! я малих свої пару смикнув, кажу розверніть бігом їх додому! підбігає до мене мужик, 73 роки і каже, синку, дай гранату... я все життя комунальником пропрацював і знаю, як комунікації під ліс ідуть... зараз трубами на перехрестя вискочу, гранату кину і назад в трубу... клянусь, я чуть не здурів з цих людей...
бій цілий день... арта крайню вулицю накрила... 25 хат горять, но, слава богу, всі живі... ми ж цю техніку довбемо... вони поняли, що не прорвуться, давай пробувать на нас з флангів.. палим їхні танкі, бехі, все що бачимо.... розлітаються їхні т-90... малі хлопці мої спрацювались, крошать... під вечір інтенсивність падає... отходять скоти... малі мої кажуть, може отдохнем?... я собі думаю, потомились хлопці, отпускаю... дивлюсь, скидають броню, кидають зброю і пі@дуть бігом місцевим хати тушить... я знов плачу... не можу на це дивиться і сам біжу помагать..."