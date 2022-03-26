Українські воїни відбили три атаки окупантів в Ірпені, - мер Маркушин

В Ірпені українські захисники успішно відбили атаки з трьох напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин в етері телеканалів.

За його словами в Ірпені третій день дуже запеклі бої ідуть Ворог намагався наступити з трьох напрямків, хлопці наші мужньо відбили ці атаки. Зараз ідуть дуже важкі бої.

Через запеклі бої гуманітарну допомогу людям доводиться розвозити пізно ввечері, - відзначив мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові покращили позиції в Ірпені, - КОВА