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Ірпінь (320) Маркушин Олександр (41)

Українські воїни відбили три атаки окупантів в Ірпені, - мер Маркушин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ірпінь

В Ірпені українські захисники успішно відбили атаки з трьох напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин в етері телеканалів.

За його словами в Ірпені третій день дуже запеклі бої ідуть  Ворог намагався наступити з трьох напрямків, хлопці наші мужньо відбили ці атаки. Зараз ідуть дуже важкі бої.

Через запеклі бої гуманітарну допомогу людям доводиться розвозити пізно ввечері, - відзначив мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові покращили позиції в Ірпені, - КОВА

Автор: Роман Свиридович
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в питере 2500 чел оштрафованы. 2000 посажены.
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26.03.2022 20:22 Відповісти
Коли вже смертну кару введуть?
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26.03.2022 20:25 Відповісти
В підері 5,5 млн осіб.
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26.03.2022 20:27 Відповісти
А ще, пізно ввечері нищити клятих москалів, нищити їх і ясним днем, і темною нічкою, щоб пожрати посрати не встигали !!!
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26.03.2022 20:26 Відповісти
Из полукольца хотят выйти?
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26.03.2022 20:30 Відповісти
А ззаду їх що не можна накрить з макарова артою 150 , 10 пушок одразу ?

чи там приватний сектор ? Щоб не побити цивільних , так а як тоді кацапа викурити звідти , просто вуличними боями тоді це надовго напнвно
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26.03.2022 20:38 Відповісти
 
 