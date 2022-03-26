РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14781 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
19 286 6
Ирпень (360) Маркушин Александр (31)

Украинские воины отбили три атаки оккупантов в Ирпене, - мэр Маркушин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ірпінь

В Ирпене украинские защитники успешно отбили атаки по трем направлениям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин в эфире телеканалов.

По его словам в Ирпене третий день очень ожесточенные идут бои. "Враг пытался наступить с трех направлений, ребята наши мужественно отразили эти атаки. Сейчас идут очень трудные бои.

Из-за ожесточенных боев гуманитарную помощь людям приходится развозить поздно вечером", - отметил мэр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Всем страшно, но самое важное - это свобода и будущее нашей нации", - репортаж BBC с места боев в Ирпене. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в питере 2500 чел оштрафованы. 2000 посажены.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:22 Ответить
Коли вже смертну кару введуть?
показать весь комментарий
26.03.2022 20:25 Ответить
В підері 5,5 млн осіб.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:27 Ответить
А ще, пізно ввечері нищити клятих москалів, нищити їх і ясним днем, і темною нічкою, щоб пожрати посрати не встигали !!!
показать весь комментарий
26.03.2022 20:26 Ответить
Из полукольца хотят выйти?
показать весь комментарий
26.03.2022 20:30 Ответить
А ззаду їх що не можна накрить з макарова артою 150 , 10 пушок одразу ?

чи там приватний сектор ? Щоб не побити цивільних , так а як тоді кацапа викурити звідти , просто вуличними боями тоді це надовго напнвно
показать весь комментарий
26.03.2022 20:38 Ответить
 
 