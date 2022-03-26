Украинские воины отбили три атаки оккупантов в Ирпене, - мэр Маркушин

В Ирпене украинские защитники успешно отбили атаки по трем направлениям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин в эфире телеканалов.

По его словам в Ирпене третий день очень ожесточенные идут бои. "Враг пытался наступить с трех направлений, ребята наши мужественно отразили эти атаки. Сейчас идут очень трудные бои.

Из-за ожесточенных боев гуманитарную помощь людям приходится развозить поздно вечером", - отметил мэр.

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