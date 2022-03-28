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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ирпень освобожден от оккупантов, - мэр Маркушин. ВИДЕО

Город Ирпень Киевской области освобожден от оккупантов.

Об уходе Ирпеня рассказал городской голова Александр Маркушин в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Наш Ирпень освобожден от московской нечисти!!! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям!" – отметил Маркушин.

Также читайте: Украинские воины отбили три атаки оккупантов в Ирпене, - мэр Маркушин

Ирпень (370) Маркушин Александр (38)


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Топ комментарии
+79
Ніколи не питайте у діда Андрія із Сумщини звідки у нього танк Т-90АМ
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28.03.2022 17:05
+67
Знач не зря сегодня канонадили весь день наши боги войны. Хорошо зашкварили рашистских ублюдков!
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28.03.2022 17:08
+52
Маленький, але початок!
Далі буде усе Україна.
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28.03.2022 17:07
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Ніколи не питайте у діда Андрія із Сумщини звідки у нього танк Т-90АМ
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28.03.2022 17:05 Ответить
Маленький, але початок!
Далі буде усе Україна.
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28.03.2022 17:07 Ответить
Слава Націі! Смерть кацапській підіраціі!
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28.03.2022 17:16 Ответить
Сегодня освободили ещё и село Мотыжин а сейчас выбивают орков из Копылова. В Мотыжин был серьезный бой с техникой с нашей стороны. Мотыжин особо не освещался, но около 35 единиц техники супостата там уже около месяца. Тем приятнее что его от туда погнали. Похоже что если все получится, то тогда орков в этих сёлах перегонят через Житомирской трассу
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28.03.2022 19:20 Ответить
Знач не зря сегодня канонадили весь день наши боги войны. Хорошо зашкварили рашистских ублюдков!
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28.03.2022 17:08 Ответить
Зараз теж кононадять.
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28.03.2022 17:44 Ответить
Ага.

Наступна Буча
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28.03.2022 17:56 Ответить
на московiї пишуть з маленької лiтери,в Українi пишуть з великої Бог.
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28.03.2022 23:04 Ответить
Не треба свої фантазії видавати за чужі слова.
Не було ще жодної інфи про звільнення Ірпеню - це вперше. І у Арестовича також не було жодної заяви з цього приводу.
Макарів - так, пару раз вже звільняли.
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28.03.2022 17:11 Ответить
То й я кажу, що ти пи"""диш. А якщо ні - то тобі не важко буде знайти пруфи, що як мінімум 3 рази "звільняли Ірпінь", а Арестович - "всі п'ять".
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28.03.2022 17:18 Ответить
Не можливо знайти пруфи того, чого не було, чудік.
Пруфи можна надати тільки того, що було. Ти стверджуєш, що було - то ти й маєш пруфи надавати.
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28.03.2022 17:27 Ответить
Опубліковано: 23.03.2022 | https://ngp-ua.info/2022/03/56779#respond Немає коментарів поділитись: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://ngp-ua.info/2022/03/56779 Facebook або https://twitter.com/intent/tweet?url=https://ngp-ua.info/2022/03/56779&text=%D0%95%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA Tweeter

Сьогодні від рашистів звільнили багатостраждальне місто Ірпінь.

«Розпочинаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз - допомога та евакуація мирним мешканцям, які ще досі залишаються в Ірпені.
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28.03.2022 17:39 Ответить
Таких як ти треба розстрілювати.
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28.03.2022 17:32 Ответить
Один раз вже звільняли. Це точно.
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28.03.2022 17:26 Ответить
Опубліковано: 23.03.2022 | https://ngp-ua.info/2022/03/56779#respond Немає коментарів поділитись: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://ngp-ua.info/2022/03/56779 Facebook або https://twitter.com/intent/tweet?url=https://ngp-ua.info/2022/03/56779&text=%D0%95%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA Tweeter

Сьогодні від рашистів звільнили багатостраждальне місто Ірпінь.

«Розпочинаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз - допомога та евакуація мирним мешканцям, які ще досі залишаються в Ірпені.
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28.03.2022 17:30 Ответить
Якщо мер каже що звільнили, значить звільнили. До того казали, що звільнили лише частину міста. Але звісно це ще все неостаточно, ворога ще багато і він далеко не пішов. З 140-190 тис. знищено лише 16 -17 тис. тому працювати і працювати. Процес знищення орків довгий, робити це потрібно фахово, з меншим ризиком для своїх військ, бо своїх хлопців які гинуть дуже жаль. За Ірпінь, поклали свої голови багато наших, але цього було варто, по іншому не як і не хто це іншій не зробить.
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28.03.2022 17:40 Ответить
Про Ірпінь була тільки інфа що було звільнено 70% міста.Зараз судячи з усього всі 100%.І дальше підуть на Бучу і Ворзель.А можливо і вже пішли.
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28.03.2022 17:27 Ответить
на самом деле орки отводят войска и через свою территорию их перебрасывают под Изюм чтобы попытаться окружить ВСУ в зоне ООС
как то так
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28.03.2022 17:09 Ответить
Где сказано, что наши ВОИНЫ вошли в Ирпень??? Сказали же "звільнено та проводим зачистку"
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28.03.2022 17:13 Ответить
Их очередной "гениальный" план. Изюмский котел.
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28.03.2022 17:15 Ответить
в Ворзель могут отойти или в ГостомЕль
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28.03.2022 17:26 Ответить
А те, что возле Житомирской трассы как отходить будут? Или их оставят?
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28.03.2022 17:43 Ответить
Повного оточення з півночі немає, підкріплення не надходить, але відходити малими групами можуть, тим більше без важкого озброєння.
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28.03.2022 17:55 Ответить
Генштабу оно виднее, все будет Украина
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28.03.2022 22:19 Ответить
Где Изюм, а где Ирпень.
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28.03.2022 17:18 Ответить
Частково. А частково просто роз'****** ЗСУ і втратили боєздатність
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28.03.2022 17:19 Ответить
Хренасе, з Ірпеня під Ізюм? Там генії логістики сидять.
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28.03.2022 17:23 Ответить
в беларусь, на эшелоны и через рашку, почему нет. За пару недель доедут
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28.03.2022 17:29 Ответить
перебрасьівают что еще боеспособно, а недобитки остаются на севере и окапьіваются
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28.03.2022 17:24 Ответить
Это ''боеспособное'' скоро превратится в мясной фарш
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28.03.2022 17:32 Ответить
Росія поставляє розконсервовану військову техніку, яка постійно ламається.
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28.03.2022 17:09 Ответить
Слава Україні!!!
ви велика армія!!!
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28.03.2022 17:10 Ответить
Всім героям які боронять Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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28.03.2022 17:10 Ответить
Вбивайте цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!!!
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28.03.2022 17:11 Ответить
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28.03.2022 17:12 Ответить
🔴 Ірпінь звільнили від окупантів! Але повертатися поки що рано

28 березня українські військові витурили окупантів з Ірпеня на Київщині. Наразі у місті проходить зачистка, повідомив (https://t.me/markushyn/2064) міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

🔻 За словами мера, повертатися до міста поки що не можна, це небезпечно.

🔻 «Ми укріпляємося на наших рубежах на нових і далі будемо іти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити».

Ірпінь - це Україна!
https://t.me/spravdi/3769
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28.03.2022 17:13 Ответить
Целый день лупили...
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28.03.2022 17:13 Ответить
рузьке, сдавайся! Теплая пища тебе будет обеспечена!

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28.03.2022 17:16 Ответить
...А хто коли востаннє бачив говорящу коняку лаврова?
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28.03.2022 20:50 Ответить
Дякую вам наші славні захисники!
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28.03.2022 17:17 Ответить
СЛАВА ЗСУ.
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28.03.2022 17:19 Ответить
Де можна знайти інтерактивну мапу бойових дій? Бо по деяким так виходить що після сьогоднішнього удару наші значно просунулись у напрямку Маріуполя.
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28.03.2022 17:29 Ответить
Читай Тома Купера.У нього більш менш адекватна аналітика.
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28.03.2022 17:46 Ответить
дай Боже нашим наснаги захищати, звільняти і... наступати...
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28.03.2022 17:30 Ответить
Велике перемога складається з багатьох маленьких!
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28.03.2022 17:31 Ответить
Слава Украине!
Через 5 дней будут освобождены Ворзель, Буча и Гостомель!
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28.03.2022 17:33 Ответить
Больше новостей хороших и разных! Поздравления из Латвии!
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28.03.2022 17:49 Ответить

Смерть рашистским оккупантам!

Смерть рассеянскому шизо-фашизму!

Слава Украине!
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28.03.2022 17:55 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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28.03.2022 19:47 Ответить
И как не странно к 3 мировой это не привело, да ЗЕ?
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28.03.2022 17:55 Ответить
Нариси з національного спротиву.

Zalman Shuher Khalit Shuher https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=AZXT7tE3cGNiwCOeynjCAvRJdc8i4NRBAKWA_mDXQ0KHz02yXfwKtmmQmyHMIZb1y-dGv8eI8UikgHtFKP0EHpupDl8cnTa8TyVgqbREteeAdBfgfV7KMyOi9151N0PX_j0&__tn__=*NK-R #НАЦІЯ
Історія від захисників.

"Ми приїхали в це село і почали займати оборону... хлопці потрохі копати почали.. не окоп, канєшно, а таке, щоб можна було впасти туди під час обстрілу... я не знаю, скільки хвилин пройшло, но я тупо о@уїв від того, що побачив... знаєш, коли у людей городи починаються, всі прив'язують на вєлік до рами лопати і пі@дують шось сажать... оце була така сама картіна, тільки їхало на мене на цих роверах майже все село... чоловіки, жінки, всі... пригнали і дивляться на мене... ну, типу, командуй! кажуть, синку, де копать?... у мене відібрало мову... стою, як телепень, дивлюсь... вони бігом відкручують свої лопати від вєліків... я зібрався з духом, кажу, не треба нічого, красно дякую, ми самі впораємось! но того вже ніхто не чув... лопати пішли в хід...

за кілька днів суне на нас колона ка@апської техніки... у мене необстріляні молоді пацани кричать, танкі пі@дують... тут розвертаюсь, до нас народ із села хмарою валить і кричить, хлопці, танки ка@апські пі@дують, шо дєлать??? кажіть, як помагать???... на мене наче відро води крижаної вивернули... дивлюсь на це і плачу... валую їм, бігом назад... ану, по хатам!!!! та ніхто й не думає.... кричу знов, по хатам, б@дь... бєзнадьога, Жень... пруть з голими руками! я малих свої пару смикнув, кажу розверніть бігом їх додому! підбігає до мене мужик, 73 роки і каже, синку, дай гранату... я все життя комунальником пропрацював і знаю, як комунікації під ліс ідуть... зараз трубами на перехрестя вискочу, гранату кину і назад в трубу... клянусь, я чуть не здурів з цих людей...

бій цілий день... арта крайню вулицю накрила... 25 хат горять, но, слава богу, всі живі... ми ж цю техніку довбемо... вони поняли, що не прорвуться, давай пробувать на нас з флангів.. палим їхні танкі, бехі, все що бачимо.... розлітаються їхні т-90... малі хлопці мої спрацювались, крошать... під вечір інтенсивність падає... отходять скоти... малі мої кажуть, може отдохнем?... я собі думаю, потомились хлопці, отпускаю... дивлюсь, скидають броню, кидають зброю і пі@дуть бігом місцевим хати тушить... я знов плачу... не можу на це дивиться і сам біжу помагать..."
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28.03.2022 18:22 Ответить
наш народ, просто незламний!!! Героям Слава!!!
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28.03.2022 19:22 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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28.03.2022 18:28 Ответить
Слава Богу
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28.03.2022 19:12 Ответить
Визвольна війна українців набирає обертів. Ми неодмінно маємо перемогти! Карфаген має бути зруйнований. Слава Україні!
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28.03.2022 19:31 Ответить
Москва має бути зруйнована!
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28.03.2022 21:35 Ответить
Дай Боже!
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28.03.2022 19:33 Ответить
Главное не спешить и беречь жизни солдат. Дома,технику и оружие можно сделать и купить. А жизнь солдата-самое ценное. И мирное население конечно беречь
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28.03.2022 22:06 Ответить
Та не спешат, за месяц войны практически нет освобождённых территорий.
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29.03.2022 00:19 Ответить
Я бы не радовался, готовится новое масштабное наступление на Киев и что-то мне подсказывает будет очень нелегко, мягко говоря.
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29.03.2022 00:17 Ответить
Хохлы, хватит уже радоваться лживым перемогам, бандеровцы все будут уничтожены. Слава Ухани!
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29.03.2022 14:31 Ответить
раваспм
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29.03.2022 14:33 Ответить
 
 