Союзники України вже готують новий санкційний пакет проти РФ, - Єрмак

Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового пакету санкцій проти Росії.

Про це під час брифінгу заявив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз наші союзники та партнери працюють над запровадженням нового санкційного пакета проти РФ. На додаток до секторальних обмежень, під прицілом виявляться ланцюжки критичного імпорту. Це передбачає експортний контроль та санкції, спрямовані на постачальників, які співпрацюють із російським ВПК", - розповів він.

"Маємо намір вийти на темп щотижневого посилення тиску санкцій проти Росії", - додав Єрмак.

Читайте: Санкції проти РФ не можна скасовувати, доки не припиниться війна та Україна не отримає репарації, - Єрмак