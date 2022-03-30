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Союзники України вже готують новий санкційний пакет проти РФ, - Єрмак
Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового пакету санкцій проти Росії.
Про це під час брифінгу заявив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз наші союзники та партнери працюють над запровадженням нового санкційного пакета проти РФ. На додаток до секторальних обмежень, під прицілом виявляться ланцюжки критичного імпорту. Це передбачає експортний контроль та санкції, спрямовані на постачальників, які співпрацюють із російським ВПК", - розповів він.
"Маємо намір вийти на темп щотижневого посилення тиску санкцій проти Росії", - додав Єрмак.
Топ коментарі
+7 LIHTΔRIK *
показати весь коментар30.03.2022 06:07
+6 Joshua Merlin
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Французи - до виборів теж дуже сумнівно. Макарон своїми "миротворчими" польотами до пуйла добився зростання свого рейтингу. Тому буде продовжувати в тому ж дусі.
Але все ж їх приєднання (ще й з італійцями) до спільної заяви Британії та США "проти капітуляції ЗЕ" все ж важливе - ЗЕ не має як виправдатися, що ніби-то на нього тисне Захід, і він капітулює тільки тому. Тобто хай не допомагають військово, але і палок в колеса іншим теж не вставлятимуть.
Американці і британці власне запевняють в тому, що будуть допомагати. Британці дають, що мають - контрбатарейні комплекси і арту з великим радіусом дії (те, що можна встановити і на кораблі, і що мають в резерві). Але крім того, в них з артилерії не надто великий вибір - гляньте озброєння бритів. Краще може бути тільки РСЗО з дією під 500 км... але на даному етапі - не наважаться. Особливо з погляду на постійні ривки ЗЕ, щоб капітулювати.
З американцями складніше - Байден обклався обамівськими "пацифістами" і поки гальмує. Але його за це сильно критикують і є шанси, що додавлять.
З артилерією складніше - добру виробляє чи може продавати небагато країн... це завдання для дипломатів. Не знаю, чи пробували купувати скажімо в віддалених японців, австралійців... які навряд чи мали б якісь "проти" продажі.
Міномети і дрібніші речі вже давно (з початку березня! це мало бути одне з перших рішень!) треба починати виробляти самим. Максимально швидко переводити на військові рельси всю промисловість, яка хоч трохи до цього надається.
Американці можуть виробляти любу зброю в великих масштабах.
і вони обіцяли справжній ленд-ліз. Це треба використовувати.
АЛЕ. Україна мусить перестати скиглячи "дивитися в око пуйла" і публічно поставити ціль - відвойовувати свої землі. Теж варто спробувати знайти місце України в пост-воєнній безпеці (антиНатівська риторика тут ДУЖЕ шкодить), щоб сильна Україна була ВИГІДНА для США і після війни.
Президенти, після всього, такі ж смертні люди як і всі інші, зі своїми сильними і слабкими сторонами. Просто якісь сильніші а якісь краще ніколи б і ненароджувалися.
Це було дуже глупо з української сторони - зробити таку ж саму (ну дзеркальну) помилку, як і за Порошенко свого часу.
Ну, і =сільнєє= вони теж само собою стануть. Під предводительством божевільного.
Не доганяють, що у них все імпортне: від найменших дрібниць. А самі зробити не здатні.
Опублікували свята святих ФСБ (списки розвідників) пора вже опублікувати списки шпигунів по Україні. А то так обережно- патлатого від медведчука, друга і бізнес партнера літінанта. А де ті, на кого з нетерпінням чекають.
І ні хто не помітив цього
https://youtu.be/u6iZpfuxV44
Примерно с 20 минуты
Ермак должен работать в рамках своих функциональных обязанностей и помнить, что он не власть, а обслуга. Временная и хреновая обслуга".
https://t.me/BerezaJuice/12473 Борислав Береза , телеграм