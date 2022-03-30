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Новини Санкції проти Росії Війна
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Союзники України вже готують новий санкційний пакет проти РФ, - Єрмак

санкції

Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового пакету санкцій проти Росії.

Про це під час брифінгу заявив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз наші союзники та партнери працюють над запровадженням нового санкційного пакета проти РФ. На додаток до секторальних обмежень, під прицілом виявляться ланцюжки критичного імпорту. Це передбачає експортний контроль та санкції, спрямовані на постачальників, які співпрацюють із російським ВПК", - розповів він.

"Маємо намір вийти на темп щотижневого посилення тиску санкцій проти Росії", - додав Єрмак.

Читайте: Санкції проти РФ не можна скасовувати, доки не припиниться війна та Україна не отримає репарації, - Єрмак

Автор: 

санкції (11744) Єрмак Андрій (1365)


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Топ коментарі
+7
А де цілий місяць був ярмак? Ця гнида обосралася від страху і удрапала. Але побачів грощі, які витрачаються на Україну, у нього не витримало серенько, та ще і в долонях засвербіло
І ні хто не помітив цього
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30.03.2022 06:07
+6
как же надоели гнусавый шмурдяк, дерьмак, пепелац подоляк, дьячок раскольнической церкви тимошенко, неукраинец трахамония-козлолюб, люся-проститут... их впихивают и впихивают в информационное пространство... может пора выпихнуть... а тут еще чалый появляется на переговорах в турции по сдаче интересов Украины, джемилев - великий организатор задвинуть пи*здунка и спрятаться в подворотне... это просто ужас... хочется у Бога просить, чтобы эту нечисть убрал...
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30.03.2022 05:25
+4
Єрмак тримає руки на пульсі - створив комісію по дослідженню впливу санкцій на економіку рузге. Проведе аналіз, ознайомить санкціонерів, зробить висновки і опублікує після перемоги. Дивіться-ми теж працювали в поті чола. Покидьки одним словом. ВА Америку,Лондон, навіть в Генштаб непускають, а він "працює"
Опублікували свята святих ФСБ (списки розвідників) пора вже опублікувати списки шпигунів по Україні. А то так обережно- патлатого від медведчука, друга і бізнес партнера літінанта. А де ті, на кого з нетерпінням чекають.
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30.03.2022 04:09
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Цього року буде конкурс на євросанкцію. Де країни показуватимуть по санкції, а потім у форматі євробачення голосуватимуть за найкращу
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30.03.2022 02:57 Відповісти
Шото завхоза офіса стало дохуа в ефірі ... Мабудь бумага А4 закінчується ...
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30.03.2022 05:20 Відповісти
А озброєння американці, німці, французи можуть дати? Гармати (САУ), ЗРК, тощо?
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30.03.2022 03:57 Відповісти
Вони собі думають, а для чого їм щось давати, коли у них є своє, прикопане під асфальтом? Ще й наше прикопають...
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30.03.2022 04:35 Відповісти
Це питання буде вирішуватись після війни, але військові скаржитись не будуть, на те вони і військові, вони ніколи ні на що не скаржаться і воюють відмінно враховуючи обмежені можливості. Оцінку дасть народ.
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30.03.2022 04:57 Відповісти
Це ти про 73% ?
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30.03.2022 05:45 Відповісти
Німці - не вірю від слова "взагалі".
Французи - до виборів теж дуже сумнівно. Макарон своїми "миротворчими" польотами до пуйла добився зростання свого рейтингу. Тому буде продовжувати в тому ж дусі.

Але все ж їх приєднання (ще й з італійцями) до спільної заяви Британії та США "проти капітуляції ЗЕ" все ж важливе - ЗЕ не має як виправдатися, що ніби-то на нього тисне Захід, і він капітулює тільки тому. Тобто хай не допомагають військово, але і палок в колеса іншим теж не вставлятимуть.

Американці і британці власне запевняють в тому, що будуть допомагати. Британці дають, що мають - контрбатарейні комплекси і арту з великим радіусом дії (те, що можна встановити і на кораблі, і що мають в резерві). Але крім того, в них з артилерії не надто великий вибір - гляньте озброєння бритів. Краще може бути тільки РСЗО з дією під 500 км... але на даному етапі - не наважаться. Особливо з погляду на постійні ривки ЗЕ, щоб капітулювати.
З американцями складніше - Байден обклався обамівськими "пацифістами" і поки гальмує. Але його за це сильно критикують і є шанси, що додавлять.
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30.03.2022 04:38 Відповісти
Для бойових дій порібні не тільки високотехнологічні супервундервафлі на які треба вчитись пів року. Потрібні банально гармати, міномети те в чому українське військо і так сильне треба ще підсилити, наші артиллеристи працюють на межі можливостей, потрібні резервні артиллерійські підрозділи, офіцерів артиллеристів бажаючих стати на захист України доволі багато (4 артиллерійських училища було колись), я особисто знаю тих хто будучи артиллеристом воює у піхоті, але потрібен резерв, точно так само з бронетехнікою, Хаммери потрібні у великих кількостях щоб замінити убогі БРДМ, до котрих у нас толком запчастин нема і які програють хаммеру у всьому крім того що можуть плавати (я би не ризикував). Із стрілецькою зброєю не знаю що, але тільки одні чехи передали 3200 взводних 7,62 мм кулеметів (аналоги ПКМ) та і були запаси зброї. Це війна величезного масштабу потрібні всі види озброєнь і максимально швидко і не в кількостях 60 Хаммерів в місяць.
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30.03.2022 04:54 Відповісти
Альтернативу Хамві складно знайти... слід переробляти і використовувати Тойоти та інші придатні позашляховики.
З артилерією складніше - добру виробляє чи може продавати небагато країн... це завдання для дипломатів. Не знаю, чи пробували купувати скажімо в віддалених японців, австралійців... які навряд чи мали б якісь "проти" продажі.

Міномети і дрібніші речі вже давно (з початку березня! це мало бути одне з перших рішень!) треба починати виробляти самим. Максимально швидко переводити на військові рельси всю промисловість, яка хоч трохи до цього надається.

Американці можуть виробляти любу зброю в великих масштабах.
і вони обіцяли справжній ленд-ліз. Це треба використовувати.
АЛЕ. Україна мусить перестати скиглячи "дивитися в око пуйла" і публічно поставити ціль - відвойовувати свої землі. Теж варто спробувати знайти місце України в пост-воєнній безпеці (антиНатівська риторика тут ДУЖЕ шкодить), щоб сильна Україна була ВИГІДНА для США і після війни.
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30.03.2022 05:43 Відповісти
Можливо попередні спроби зеленського догодити трампу під час виборчої кампанії ("у мєня січас 100-процентно свой пракурор, гасподін прєзідєнт і он работаєт по єтому дєлу") мабуть усі пам'ятають цю телефонну розмова, наклало свій відбиток на кооперацію POTUS з президентом будівлі Банкова 11.
Президенти, після всього, такі ж смертні люди як і всі інші, зі своїми сильними і слабкими сторонами. Просто якісь сильніші а якісь краще ніколи б і ненароджувалися.
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30.03.2022 05:23 Відповісти
Так, це може сидіти десь у свідомості Байдена.
Це було дуже глупо з української сторони - зробити таку ж саму (ну дзеркальну) помилку, як і за Порошенко свого часу.
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30.03.2022 05:55 Відповісти
Стосовно санкцій: рашкованці через те, що в них з продажу зникли імпортні продукти, зненавиділи західні країни. Вони не бачать причини в війні з Україною, в пуйловському режимі, це для них занадто складно. Простіше вкусити руку давця, якщо та спорожніла.
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30.03.2022 03:42 Відповісти
Бачила відео на фб, через огиду трохи подивилася (мене справді вистачає на кілька секунд, максимум хвилину): так вони кажуть: =станєм баґачє, всьо будєт аставацца у насб будєм праізвадіть самі=.
Ну, і =сільнєє= вони теж само собою стануть. Під предводительством божевільного.

Не доганяють, що у них все імпортне: від найменших дрібниць. А самі зробити не здатні.
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30.03.2022 08:31 Відповісти
Єрмак тримає руки на пульсі - створив комісію по дослідженню впливу санкцій на економіку рузге. Проведе аналіз, ознайомить санкціонерів, зробить висновки і опублікує після перемоги. Дивіться-ми теж працювали в поті чола. Покидьки одним словом. ВА Америку,Лондон, навіть в Генштаб непускають, а він "працює"
Опублікували свята святих ФСБ (списки розвідників) пора вже опублікувати списки шпигунів по Україні. А то так обережно- патлатого від медведчука, друга і бізнес партнера літінанта. А де ті, на кого з нетерпінням чекають.
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30.03.2022 04:09 Відповісти
комісія оцінить роботу партії та уряду США,Бритів і дасть висновки.
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30.03.2022 04:11 Відповісти
Звідки ця худоба вилізла?
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30.03.2022 05:16 Відповісти
слуга ригАналів...Ти не знав?
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30.03.2022 05:53 Відповісти
как же надоели гнусавый шмурдяк, дерьмак, пепелац подоляк, дьячок раскольнической церкви тимошенко, неукраинец трахамония-козлолюб, люся-проститут... их впихивают и впихивают в информационное пространство... может пора выпихнуть... а тут еще чалый появляется на переговорах в турции по сдаче интересов Украины, джемилев - великий организатор задвинуть пи*здунка и спрятаться в подворотне... это просто ужас... хочется у Бога просить, чтобы эту нечисть убрал...
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30.03.2022 05:25 Відповісти
Запропонуйте програму "нафта в обмін на унітази" і козломорді самі повісять ***** якщо він не погодиться виконати вимоги для реалізації цього процесу.
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30.03.2022 05:43 Відповісти
єрмакОВ ! ЗДОХНИ НАВОЛОЧ!11
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30.03.2022 05:51 Відповісти
Цікаві новини від Єрмака. День і ніч можна слухати. Дійшло, що Київ фашисти не візьмуть, хоча Мерседес можуть пошкодити.
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30.03.2022 06:06 Відповісти
https://myrotvorets.center/criminal/chalyj-aleksandr-aleksandrovich/ https://myrotvorets.center/criminal/chalyj-aleksandr-aleksandrovich/


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30.03.2022 06:06 Відповісти
А де цілий місяць був ярмак? Ця гнида обосралася від страху і удрапала. Але побачів грощі, які витрачаються на Україну, у нього не витримало серенько, та ще і в долонях засвербіло
І ні хто не помітив цього
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30.03.2022 06:07 Відповісти
Олег Насобин в своем вчерашним стриме говорит, что накануне этих переговоров на рейде возле Черногории состоялась встреча Абрамовича с Кломойским, есть соответствующие фото. Абрамович просил Коломойского за соответствующее вознаграждение поспособствовать в решении вопроса снятия санкций против него, путем воздействия на Байдена через администрацию президента Зеленского.
https://youtu.be/u6iZpfuxV44
Примерно с 20 минуты
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30.03.2022 06:17 Відповісти
готовят... и что дальше... только суд может доказать виновность кого-то в принадлежности к агентуре вражеского государства, но... идут переговоры о поставке того или иного вида вооружений... идут тихо, тайно, спокойно... и на стадии пожатия рук вдруг выступает "наименееуважаемыйсовершеннонемудрый", дерьмачок и иже с ними... в этот или на следующий день хреном по лбу мы имеем самолеты, системы ПВО советского производства... а ведь то, что переговоры сорваны именно заявлениями понимают все... но кроме, наверное, службы СлаБоУмных, возглавляемой быкановым, прикрывающим видосиковую активность известного персонажа... при этом Стефанчук ни разу не выскочил и не раскрыл вопроса по вооружениям... а он - второе лицо - на случай если нет первого - то уже первое лицо государства... не было после его выступлений отказов от продолжения переговоров... вместе с тем, повышенные знания предмета переговоров, разглашение информации по ним через прессу заканчивались известно чем...
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30.03.2022 06:23 Відповісти
Всім союзникам України-респект...
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30.03.2022 06:38 Відповісти
"Опять появился Ермак с комментариями, которые он точно не должен делать. Он может комментировать закупку степлеров, организацию встреч Зеленского и делопроизводство. Но после нескольких недель молчания и сменив мокрые штанишки на сухие он опять полез туда, куда не должен. Как там "вагнеровцы" поживают, Ермак? Может и это пора прокомментировать? А так же свои переговоры с Кремлем, которые привели к новому обострению в войне.
Ермак должен работать в рамках своих функциональных обязанностей и помнить, что он не власть, а обслуга. Временная и хреновая обслуга".

https://t.me/BerezaJuice/12473 Борислав Береза , телеграм
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30.03.2022 07:31 Відповісти
Кого думка мене найменше цікавить - так це офісного клєрка єрмака.
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30.03.2022 09:01 Відповісти
 
 