СБУ розслідує примусове вивезення мешканців Маріуполя до РФ

Служба безпеки України розслідує примусове вивезення російськими окупантами мешканців Маріуполя до Росії.

Про це повідомили у спецслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"СБУ зафіксувала і почала розслідувати насильне вивезення окупантами до РФ декількох десятків тисяч людей з Маріуполя та тимчасово окупованих територій Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Спецслужбовці зазначили, що рашисти, погрожуючи зброєю, змушують українців сідати у автобуси, забирають документи та вивозять з України.

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Крім того, у Волинській області контррозвідка СБУ схопила російського диверсанта і вилучила у нього засоби ураження.

За інформацією спецслужби, у Києві СБУ затримала агента ворожої спецслужби, який збирав інформацію про одну з нафтобаз у Київській області, яка нині не використовується.

У Дніпропетровській області СБУ провела спецоперацію і вивезла з тимчасово захопленої території Донеччини пропагандиста, який робив сюжети на замовлення спецслужб РФ.

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