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СБУ розслідує примусове вивезення мешканців Маріуполя до РФ

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Служба безпеки України розслідує примусове вивезення російськими окупантами мешканців Маріуполя до Росії.

Про це повідомили у спецслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"СБУ зафіксувала і почала розслідувати насильне вивезення окупантами до РФ декількох десятків тисяч людей з Маріуполя та тимчасово окупованих територій Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Спецслужбовці зазначили, що рашисти, погрожуючи зброєю, змушують українців сідати у автобуси, забирають документи та вивозять з України.

Читайте: Для вирішення "важкої гуманітарної ситуації в Маріуполі" треба, щоб українські захисники склали зброю, - Путін

Крім того, у Волинській області контррозвідка СБУ схопила російського диверсанта і вилучила у нього засоби ураження.

За інформацією спецслужби, у Києві СБУ затримала агента ворожої спецслужби, який збирав інформацію про одну з нафтобаз у Київській області, яка нині не використовується.

У Дніпропетровській області СБУ провела спецоперацію і вивезла з тимчасово захопленої території Донеччини пропагандиста, який робив сюжети на замовлення спецслужб РФ.

Також читайте: Бійці Азову за 29 березня знищили 3 танки та 1 БМП в Маріуполі

Автор: 

депортація (719) Маріуполь (3220) росія (64846) СБУ (12758)


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СБУ-черговий респект...
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30.03.2022 06:40 Відповісти
ну дак дык это ж жи ж ну совсем уже сурьёзно... если дык так дык такая, понимашь, сурьёзная организация занялась таким сурьёзным делом, то найдут... обязательно найдут и вытащат на свет и приволокут подколотый подшитый матерьял... всё перероют, всё разроют, двери разобьют (скорее всего не те, что надо), но свой долг исполнят... год-два-три.. работа ш жи ж аналитики требует, организации рабочега працессу, подготовки бумаг к особому периоду... ну шоб хенерал типа наумова смог с информацией ознакомиться и вовремя ноги двинуть к оккупантам... кстати, как там себя в связи с бегством наумова чувствует глава слабоумных быканов?
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30.03.2022 06:46 Відповісти
Імітація. Реальних методів повернення примусово депортованих в рф українців наразі немає. У людей немає ні телефонів, ні документів. Повідомити про своє місцезнаходження вони не можуть. Консульські служби України в рф також відсутні. Як і незалежні міжнародні гуманітарні опганізації
Повернення можливо лише після того, як в рф зміниться влада. Але в найближчі кілька років на це годі й сподіватися
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30.03.2022 07:46 Відповісти
Такое было бы со всеми захваченными территориями, людей вывозили бы в районы непригодные для жизни. Спасибо ВСУ и всем остальным защитникам ща то что не допустили геноцида и Украина выстоит.
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30.03.2022 08:01 Відповісти
Господи, як це страшно.
Люди знаходилися в пеклі, під обстрілами, без води та їжі.

Тепер ці скоти примусово вивозять їх на чужу землю, проти їхньої волі. І вони нічого не можуть зробити.

Це - страшний злочин.
Як нам їх повернути ?

Пам'ятаю, скільки писали про ту суку, "доктора" лізу, як вона вивозила наших дітей з Донбасу. Все, поміняли імена, знайди тепер їх.
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30.03.2022 08:37 Відповісти
 
 