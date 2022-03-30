СБУ розслідує примусове вивезення мешканців Маріуполя до РФ
Служба безпеки України розслідує примусове вивезення російськими окупантами мешканців Маріуполя до Росії.
Про це повідомили у спецслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
"СБУ зафіксувала і почала розслідувати насильне вивезення окупантами до РФ декількох десятків тисяч людей з Маріуполя та тимчасово окупованих територій Донбасу", - йдеться у повідомленні.
Спецслужбовці зазначили, що рашисти, погрожуючи зброєю, змушують українців сідати у автобуси, забирають документи та вивозять з України.
Крім того, у Волинській області контррозвідка СБУ схопила російського диверсанта і вилучила у нього засоби ураження.
За інформацією спецслужби, у Києві СБУ затримала агента ворожої спецслужби, який збирав інформацію про одну з нафтобаз у Київській області, яка нині не використовується.
У Дніпропетровській області СБУ провела спецоперацію і вивезла з тимчасово захопленої території Донеччини пропагандиста, який робив сюжети на замовлення спецслужб РФ.
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Повернення можливо лише після того, як в рф зміниться влада. Але в найближчі кілька років на це годі й сподіватися
Люди знаходилися в пеклі, під обстрілами, без води та їжі.
Тепер ці скоти примусово вивозять їх на чужу землю, проти їхньої волі. І вони нічого не можуть зробити.
Це - страшний злочин.
Як нам їх повернути ?
Пам'ятаю, скільки писали про ту суку, "доктора" лізу, як вона вивозила наших дітей з Донбасу. Все, поміняли імена, знайди тепер їх.