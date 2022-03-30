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США вітають висилку російських дипломатів з країн Європи

россия,флаг,прапор,росія

Сполучені Штати вітають нещодавню висилку російських дипломатів з низки європейських країн.

Про це йдеться в заяві представника Держдепу Неда Прайса, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Прайса, США єдині зі своїми партнерами в захисті їхньої національної безпеки.

"Сполучені Штати прихильні співпраці з нашими союзниками і партнерами, щоб продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію і захищати наші спільні національні інтереси від дій Російської Федерації", - додав Прайс.

Читайте: Бельгія висилає 21 російського дипломата, Нідерланди - 17 співробітників посольства РФ

Раніше влада Чехії ухвалила рішення вислати з країни одного російського дипломата, Бельгія повідомила, що висилає 21 дипломата РФ, Нідерланди - 17 російських дипломатів, а Ірландія попросила чотирьох "високопоставлених офіційних осіб" РФ залишити країну.

МЗС Північної Македонії ухвалило рішення про видворення з країни п'яти дипломатів РФ.

Автор: 

Держдепартамент США (1612) росія (64846) США (22395) дипломати (565) Прайс Нед (144)


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У лапатнікав ніколи не було дипломатів-лише шпигуни...
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30.03.2022 06:45 Відповісти
ну если уж быть до конца честным то все дипломаты шпионы - в каком то смысле , работа у них такая
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30.03.2022 07:24 Відповісти
Брехня.
Тяжко уявляю як умовний шведський дипломат в умовній Іспанії шпигує за місцевим урядом

А от російського дипломати - лкгко уявити в такій ролі
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30.03.2022 11:37 Відповісти
Ми вимагаємо- повного обнулення!!! Нехай ординці , ******* болота, з свого віконця!!!
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30.03.2022 06:50 Відповісти
а никто из руских разсветчиков не попросил политического убежища в США или свои услуги в обмен на последующий вывод из расии? потому как на расии совсем не на приемы с фуршетами шастать... там скоро будет полный развал и разруха... доларей хватить совсем не надолго...
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30.03.2022 06:51 Відповісти
Там таких придостатньо, ті що не встигли, нехай їдуть додому в Мухосранськ
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30.03.2022 07:39 Відповісти
Было бы больше "эффекта" если бы начали высылать детей их политиков.
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30.03.2022 07:16 Відповісти
Гнать ссаными тряпками надо этих "дипломатов" КГБ страны-изгоя-террориста
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30.03.2022 08:23 Відповісти
 
 