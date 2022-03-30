США вітають висилку російських дипломатів з країн Європи
Сполучені Штати вітають нещодавню висилку російських дипломатів з низки європейських країн.
Про це йдеться в заяві представника Держдепу Неда Прайса, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами Прайса, США єдині зі своїми партнерами в захисті їхньої національної безпеки.
"Сполучені Штати прихильні співпраці з нашими союзниками і партнерами, щоб продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію і захищати наші спільні національні інтереси від дій Російської Федерації", - додав Прайс.
Раніше влада Чехії ухвалила рішення вислати з країни одного російського дипломата, Бельгія повідомила, що висилає 21 дипломата РФ, Нідерланди - 17 російських дипломатів, а Ірландія попросила чотирьох "високопоставлених офіційних осіб" РФ залишити країну.
МЗС Північної Македонії ухвалило рішення про видворення з країни п'яти дипломатів РФ.
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Тяжко уявляю як умовний шведський дипломат в умовній Іспанії шпигує за місцевим урядом
А от російського дипломати - лкгко уявити в такій ролі