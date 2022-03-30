США вітають висилку російських дипломатів з країн Європи

Сполучені Штати вітають нещодавню висилку російських дипломатів з низки європейських країн.

Про це йдеться в заяві представника Держдепу Неда Прайса, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Прайса, США єдині зі своїми партнерами в захисті їхньої національної безпеки.

"Сполучені Штати прихильні співпраці з нашими союзниками і партнерами, щоб продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію і захищати наші спільні національні інтереси від дій Російської Федерації", - додав Прайс.

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Раніше влада Чехії ухвалила рішення вислати з країни одного російського дипломата, Бельгія повідомила, що висилає 21 дипломата РФ, Нідерланди - 17 російських дипломатів, а Ірландія попросила чотирьох "високопоставлених офіційних осіб" РФ залишити країну.

МЗС Північної Македонії ухвалило рішення про видворення з країни п'яти дипломатів РФ.