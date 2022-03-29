Бельгія висилає 21 російського дипломата, Нідерланди - 17 співробітників посольства РФ
Міністерство закордонних справ Нідерландів прийняло рішення вислати з країни 17 співробітників російського посольства. Аналогічне рішення прийняла і Бельгія, оголосивши персонами нон грата 21 російського дипломата.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Нідерланди висилають 17 співробітників російської розвідки, пов'язаних під дипломатичним прикриттям з російськими представництвами в Нідерландах. Ці співробітники розвідки становлять загрозу для безпеки Нідерландів", - заявив глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра, додавши, що Захід прийнятий в рамках національної безпеки країни.
Водночас Бельгія висилає 21 дипломата з РФ, оскільки вони підозрюються в причетності до шпигунської діяльності.
У співробітників посольства РФ є два тижні, щоб покинути країну.
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вот, что ждет рабсиян.. опять
А весь мир старается, борется...