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Новини Санкції проти Росії
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Бельгія висилає 21 російського дипломата, Нідерланди - 17 співробітників посольства РФ

бельгія,нідерланди

Міністерство закордонних справ Нідерландів прийняло рішення вислати з країни 17 співробітників російського посольства. Аналогічне рішення прийняла і Бельгія, оголосивши персонами нон грата 21 російського дипломата.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Нідерланди висилають 17 співробітників російської розвідки, пов'язаних під дипломатичним прикриттям з російськими представництвами в Нідерландах. Ці співробітники розвідки становлять загрозу для безпеки Нідерландів", - заявив глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра, додавши, що Захід прийнятий в рамках національної безпеки країни.

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Водночас Бельгія висилає 21 дипломата з РФ, оскільки вони підозрюються в причетності до шпигунської діяльності.

У співробітників посольства РФ є два тижні, щоб покинути країну.

Автор: 

Бельгія (409) Нідерланди (1563) нон грата (140) посольство рф (330) росія (65035) дипломати (566)


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Топ коментарі
+17
Пинками под зад касарылую свинью. Браво голандцы.
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29.03.2022 17:31
+15
А деякі руки тиснуть та пояснюють що в пляшечці антісептік а не новачок
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29.03.2022 17:31
+13
Арахамия даёт возможность рашистам перебросить войска из котла под Киевом ...на восток?Под Мариуполь?
А весь мир старается, борется...
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29.03.2022 17:40
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29.03.2022 17:30 Відповісти
Верным путем идете, товарщи .. Членин

вот, что ждет рабсиян.. опять

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29.03.2022 17:56 Відповісти
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29.03.2022 17:57 Відповісти
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29.03.2022 17:59 Відповісти
Пинками под зад касарылую свинью. Браво голандцы.
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29.03.2022 17:31 Відповісти
Свиней домой, к своим ...

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29.03.2022 18:16 Відповісти
А деякі руки тиснуть та пояснюють що в пляшечці антісептік а не новачок
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29.03.2022 17:31 Відповісти
Они уже спят и видят себя в очереди за антисептиком

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29.03.2022 18:09 Відповісти
лапти им дайте, пешком хай идут в рассию
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29.03.2022 17:33 Відповісти
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29.03.2022 18:06 Відповісти
Пистюлей обязательно дайте на прощание..
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29.03.2022 17:34 Відповісти
Они и еще дома получат пистюлей ..


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29.03.2022 18:11 Відповісти
Ідуть у тому ж напрямку що і руZкий корабель.
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29.03.2022 17:35 Відповісти
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29.03.2022 18:18 Відповісти
Не удалось Залечь на дно в Брюгге!
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29.03.2022 17:36 Відповісти
Картинку, там где нога выпинывает ощипаную курицу в студию!!!
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29.03.2022 17:39 Відповісти
такая пойдет?

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29.03.2022 18:20 Відповісти
Арахамия даёт возможность рашистам перебросить войска из котла под Киевом ...на восток?Под Мариуполь?
А весь мир старается, борется...
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29.03.2022 17:40 Відповісти
МЗС Угорщини звинувачує опозицію через її співчуття Україні після бомбардування Маріуполя.
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29.03.2022 17:41 Відповісти
ооо ... Бельгия подала признаки жизни ... самая инертная страна ЕС ...
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29.03.2022 17:42 Відповісти
потому что тотальная шпионская резидентура
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29.03.2022 17:43 Відповісти
Бельгійцям та Голанцям-респект...
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29.03.2022 17:48 Відповісти
Россию нужно дожать и развалить!!! Тогда они не вернутся больше никогда!!!
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29.03.2022 17:49 Відповісти
Что высылают - хорошо. Но бесполезно. Надо на число пойманных шпионов сразу сокращать количество работников русских посольств. Тем самым можно помочь России. Если у дипломатов есть время заниматься шпионажем, значит, они не выполняют своих прямых обязанностей, или штаты дипломатов слишком раздуты, что у них остаётся время на шпионаж. Так сокращая число дипломатов - бездельников можно увеличить эффективность работы дипломатических служб, а на сэкономленные деньги в Европе купить сахар для россиян
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29.03.2022 17:58 Відповісти
Высылка упоротых домой ... на уродину ..

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29.03.2022 18:02 Відповісти
как хорошо в стране советской жить ! (ц)
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29.03.2022 18:12 Відповісти
Будут на стройке работать ...

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29.03.2022 18:04 Відповісти
гонят ватничков со всего свету ..
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29.03.2022 18:09 Відповісти
Росіяни збили малазійський боїнг з купою громадян Нідерландів на борту, а вонт лише зараз висилають російських вбивць... Да, не має в нідерландців духу воїнів.
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29.03.2022 18:10 Відповісти
свинособак в стойло! В Украiну едуть FN-кулемёти! Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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29.03.2022 18:45 Відповісти
 
 