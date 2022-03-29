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Новости Санкции против России
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Бельгия высылает 21 российского дипломата, Нидерланды – 17 сотрудников посольства РФ

бельгія,нідерланди

Министерство иностранных дел Нидерландов приняло решение выслать из страны 17 сотрудников российского посольства. Аналогичное решение приняла и Бельгия, объявив персонами нон-грата 21 российского дипломата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нидерланды высылают 17 сотрудников российской разведки, связанных под дипломатическим прикрытием с российскими представительствами в Нидерландах. Эти сотрудники разведки представляют угрозу безопасности Нидерландов", - заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, добавив, что решение принято в рамках национальной безопасности страны.

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В то же время Бельгия высылает 21 дипломата из РФ, поскольку они подозреваются в причастности к шпионской деятельности.

У сотрудников посольства РФ есть две недели, чтобы покинуть страну.

Бельгия (397) Нидерланды (1579) нон грата (407) посольство РФ (450) россия (95441) дипломаты (636)


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Топ комментарии
+17
Пинками под зад касарылую свинью. Браво голандцы.
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29.03.2022 17:31
+15
А деякі руки тиснуть та пояснюють що в пляшечці антісептік а не новачок
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29.03.2022 17:31
+13
Арахамия даёт возможность рашистам перебросить войска из котла под Киевом ...на восток?Под Мариуполь?
А весь мир старается, борется...
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29.03.2022 17:40
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29.03.2022 17:30 Ответить
Верным путем идете, товарщи .. Членин

вот, что ждет рабсиян.. опять

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29.03.2022 17:56 Ответить
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29.03.2022 17:57 Ответить
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29.03.2022 17:59 Ответить
Пинками под зад касарылую свинью. Браво голандцы.
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29.03.2022 17:31 Ответить
Свиней домой, к своим ...

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29.03.2022 18:16 Ответить
А деякі руки тиснуть та пояснюють що в пляшечці антісептік а не новачок
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29.03.2022 17:31 Ответить
Они уже спят и видят себя в очереди за антисептиком

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29.03.2022 18:09 Ответить
лапти им дайте, пешком хай идут в рассию
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29.03.2022 17:33 Ответить
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29.03.2022 18:06 Ответить
Пистюлей обязательно дайте на прощание..
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29.03.2022 17:34 Ответить
Они и еще дома получат пистюлей ..


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29.03.2022 18:11 Ответить
Ідуть у тому ж напрямку що і руZкий корабель.
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29.03.2022 17:35 Ответить
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29.03.2022 18:18 Ответить
Не удалось Залечь на дно в Брюгге!
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29.03.2022 17:36 Ответить
Картинку, там где нога выпинывает ощипаную курицу в студию!!!
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29.03.2022 17:39 Ответить
такая пойдет?

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29.03.2022 18:20 Ответить
Арахамия даёт возможность рашистам перебросить войска из котла под Киевом ...на восток?Под Мариуполь?
А весь мир старается, борется...
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29.03.2022 17:40 Ответить
МЗС Угорщини звинувачує опозицію через її співчуття Україні після бомбардування Маріуполя.
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29.03.2022 17:41 Ответить
ооо ... Бельгия подала признаки жизни ... самая инертная страна ЕС ...
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29.03.2022 17:42 Ответить
потому что тотальная шпионская резидентура
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29.03.2022 17:43 Ответить
Бельгійцям та Голанцям-респект...
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29.03.2022 17:48 Ответить
Россию нужно дожать и развалить!!! Тогда они не вернутся больше никогда!!!
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29.03.2022 17:49 Ответить
Что высылают - хорошо. Но бесполезно. Надо на число пойманных шпионов сразу сокращать количество работников русских посольств. Тем самым можно помочь России. Если у дипломатов есть время заниматься шпионажем, значит, они не выполняют своих прямых обязанностей, или штаты дипломатов слишком раздуты, что у них остаётся время на шпионаж. Так сокращая число дипломатов - бездельников можно увеличить эффективность работы дипломатических служб, а на сэкономленные деньги в Европе купить сахар для россиян
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29.03.2022 17:58 Ответить
Высылка упоротых домой ... на уродину ..

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29.03.2022 18:02 Ответить
как хорошо в стране советской жить ! (ц)
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29.03.2022 18:12 Ответить
Будут на стройке работать ...

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29.03.2022 18:04 Ответить
гонят ватничков со всего свету ..
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29.03.2022 18:09 Ответить
Росіяни збили малазійський боїнг з купою громадян Нідерландів на борту, а вонт лише зараз висилають російських вбивць... Да, не має в нідерландців духу воїнів.
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29.03.2022 18:10 Ответить
свинособак в стойло! В Украiну едуть FN-кулемёти! Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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29.03.2022 18:45 Ответить
 
 