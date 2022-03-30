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Новини Війна
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США скерують до Східної Європи 10 винищувачів та іншу військову техніку

пентагон,кірбі

США збираються направити в Східну Європу 10 винищувачів F-18, корпуси морської піхоти і кілька військово-транспортних літаків C-130. Точне місце їх дислокації не повідомляють.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

"Приблизно десять винищувачів F-18, корпуси морської піхоти... і пара військово-транспортних літаків C-130... тепер будуть передислоковані в Східну Європу. Точне місце призначення я поки назвати не можу, але вони будуть передислоковані", - заявив Кірбі.

Представник Пентагону також нагадав, що зараз в Норвегії йдуть щорічні навчання НАТО Cold Responce. Раніше після цих навчань близько 200 американських морпіхів були передислоковані в Литву.

Читайте: Відхід військ РФ від Києва може бути перебазуванням, а не реальним відведенням, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1413) США (22395) Кірбі (526)


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Топ коментарі
+6
А що роблять зелені вибл@@ки! Договір, в якому ми навіть не зможемо проводити навчання без згоди паскудних рашистів!!!! Це ДНО!!! ДНІЩЕ!!!
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30.03.2022 07:26
+3
после вчерашних переговоров США нужно не 10, а 30 как минимум перекинуть самолетов.
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30.03.2022 07:27
+2
хоть и немного, но приятно... сопли кацапстана скоро кипеть будут...
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30.03.2022 07:19
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хоть и немного, но приятно... сопли кацапстана скоро кипеть будут...
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30.03.2022 07:19 Відповісти
чому ви радієте? вони ж їх не нам надають
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30.03.2022 07:30 Відповісти
Корпус морской пехоты США

Входит в
Военно-морские силы США

Тип
род войск

Функция
морская пехота

Численность
182 000 человек
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30.03.2022 07:35 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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30.03.2022 07:19 Відповісти
А для чого ?

Ви ж не збираєтеся воювати з рашкою ?
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30.03.2022 07:25 Відповісти
Пентагон это США, а не НАТО (подозреваю, что этот блок доживает как таковой).
Так вот, думаю в ихтамнетов научился играть уже весь мир.
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30.03.2022 08:03 Відповісти
Дякую. Я в курсі, що Пентагон і НАТО - різні речі.
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30.03.2022 09:15 Відповісти
А що роблять зелені вибл@@ки! Договір, в якому ми навіть не зможемо проводити навчання без згоди паскудних рашистів!!!! Це ДНО!!! ДНІЩЕ!!!
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30.03.2022 07:26 Відповісти
це поки що ніякий не договір...

"гарантії безпеки з боку Китаю ,інших.."

Китаю про це відомо ?
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30.03.2022 10:08 Відповісти
а чего радуетесь как будто бы нам это дают?
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30.03.2022 07:26 Відповісти
дійсно..

Байден і НАТО продовжують "гру у чотири руки" з Х...лом.

Він(..уйло) лякає ядерними ударом,а ми(Байден) робимо вигляд,що налякані... ((
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30.03.2022 10:10 Відповісти
после вчерашних переговоров США нужно не 10, а 30 как минимум перекинуть самолетов.
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30.03.2022 07:27 Відповісти
І в Україну!
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30.03.2022 07:37 Відповісти
«Хо́рнет» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Hornet https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82 [ ˈhɔːrnɪt] «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C шершень », заводской индекс - Model 267, общевойсковой индекс - F/A-18) - американский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F палубный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA истребитель-бомбардировщик и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA штурмовик ,
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Самолет палубный, для наземных аэродромов приспособлен мало.
Кроме того, странная подача информации - 10 F/A-18, несколько С-130 и "корпуси морської піхоти".
Корпус - это где-то 15-25 тысяч личного состава, несколько корпусов - 50-70 тысяч. Для такого количества войск 10 самолетов и несколько транспортников, это 0.
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30.03.2022 07:32 Відповісти
все это хорошо , но после вчерашних переговоров 95 квартала и роисси , в этом уже нет смысла, Украину , как целостное и свободное государство , уже слили, на роисских болотах стоит радостный вой , спасибо вам , слуги .
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30.03.2022 07:34 Відповісти
сопли вытри
никто никого не слил и слить не позволят
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30.03.2022 07:39 Відповісти
это тебе с польши видно ? не сопляк .
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30.03.2022 07:57 Відповісти
во время второй мироаой войни за трусость и паникерство расстреливали.
теперь думаю правильно.
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30.03.2022 10:43 Відповісти
ПНХ ,"пораженєц "\порохобот ВВ!
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30.03.2022 10:12 Відповісти
и тебе здоровья , зеленая сопля.
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30.03.2022 10:29 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, це відомий федераст, давній ведмедчуковий холоп, котрий відкладає свої купки на тих форумах, де зареєстрований. В дискусії з ним вступати - марна справа, відразу в спам.
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30.03.2022 13:22 Відповісти
За справою про державну зраду пройшли обшуки за адресами ексначальника СБУ Наумова, - ЗМІ

Андрій Наумов виїхав із країни "за кілька годин" до початку російського вторгнення.

https://lb.ua/news/2022/03/29/511544_spravoyu_pro_derzhavnu_zradu_proyshli.html
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30.03.2022 07:40 Відповісти
😄😊😃
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30.03.2022 09:27 Відповісти
я писал это еще вчера. а какойто урод назвал меня писдаболом. так кто писдабол?
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30.03.2022 09:27 Відповісти
Вопрос к Западным лидерам , почему они до сих пор, не вступили в войну , наказать зло , это верх цинизма, ***** военный преступник , вместе с подельниками. А циничные ООН и Западные лидеры ,толкают Украину ,на заключение преславутого мира , с бандитом и убийцей . Только , из-за страха катастрофы, так она уже идёт, продовольственный кризис раз, экологический два и проблема с беженцами три. Сирию они пустили на самотёк, сейчас Украину , а завтра ,что Северная Корея разхерачит Южную , потом Русня Польшу , . Есть Будапештский меморандум, ну так выполняйте обязательства, хватит 🚫 лукавить
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30.03.2022 11:36 Відповісти
 
 