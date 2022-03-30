США скерують до Східної Європи 10 винищувачів та іншу військову техніку
США збираються направити в Східну Європу 10 винищувачів F-18, корпуси морської піхоти і кілька військово-транспортних літаків C-130. Точне місце їх дислокації не повідомляють.
Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".
"Приблизно десять винищувачів F-18, корпуси морської піхоти... і пара військово-транспортних літаків C-130... тепер будуть передислоковані в Східну Європу. Точне місце призначення я поки назвати не можу, але вони будуть передислоковані", - заявив Кірбі.
Представник Пентагону також нагадав, що зараз в Норвегії йдуть щорічні навчання НАТО Cold Responce. Раніше після цих навчань близько 200 американських морпіхів були передислоковані в Литву.
Топ коментарі
+6 Alex #512277
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+3 Dementeev John
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+2 Joshua Merlin
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Входит в
Военно-морские силы США
Тип
род войск
Функция
морская пехота
Численность
182 000 человек
Ви ж не збираєтеся воювати з рашкою ?
Так вот, думаю в ихтамнетов научился играть уже весь мир.
"гарантії безпеки з боку Китаю ,інших.."
Китаю про це відомо ?
Байден і НАТО продовжують "гру у чотири руки" з Х...лом.
Він(..уйло) лякає ядерними ударом,а ми(Байден) робимо вигляд,що налякані... ((
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Самолет палубный, для наземных аэродромов приспособлен мало.
Кроме того, странная подача информации - 10 F/A-18, несколько С-130 и "корпуси морської піхоти".
Корпус - это где-то 15-25 тысяч личного состава, несколько корпусов - 50-70 тысяч. Для такого количества войск 10 самолетов и несколько транспортников, это 0.
никто никого не слил и слить не позволят
теперь думаю правильно.
Андрій Наумов виїхав із країни "за кілька годин" до початку російського вторгнення.
https://lb.ua/news/2022/03/29/511544_spravoyu_pro_derzhavnu_zradu_proyshli.html