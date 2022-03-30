Сенатори просять Байдена прискорити постачання допомоги Україні
Група американських сенаторів просить прискорити постачання військової допомоги Україні та повідомити кількість переданого озброєння Києву з 24 лютого.
Про це повідомляє видання The Hill, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зобов'язання Америки перед Україною та нашими союзниками з НАТО вимагають, щоб ми прискорили постачання зброї та спорядження нашим союзникам та партнерам", - цитує видання листа сенаторів раднику президента США з нацбезпеки Джейку Саллівану.
Двопартійна група сенаторів також просить надати детальну інформацію про військову допомогу, яку США та країни-союзники направили Україні 24 лютого.
Під листом підписалося 25 сенаторів від двох партій.
Тим часом представник Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Хорн повідомила виданню, що постачання допомоги Україні здійснюються щодня.
"За останні три тижні Сполучені Штати надали Україні допомогу в сфері безпеки на суму близько $350 млн. Ми також сприяємо постачанням додаткової допомоги від наших союзників та партнерів - щонайменше 30 країн надали Україні допомогу у гарантуванні безпеки з початку вторгнення", - додала прессекретар.
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Палєо - один з терпиміших Зеботів (ніколи не вживає нецензурщини в адресу наших союзників на відміну від більшості), але теж неухильно слідує цьому вектору в кожній з тем про союзників України.
Чому часто сперечаюся з ботами? Бо всі "політично орієнтовані" захищають певних персон чи певні неідеальні політичні позиції... і відповідно змушені періодично грішити проти істини (потреба в пошуку якої в мене професійна). Хтось більше, хтось менше, але регулярно грішать.
Напр.не визнавати деяких відомих фактів, не дотримуватися логіки, користуватися різного роду маніпуляціями, як напр. особисті нападки на співрозмовника, спроби підміни предмету обговорення, спроби залишити виключно емоційний слід без жодних аргументів (зараз це переважно капітулянство і перебільшення можливостей ворога), просування наративів "оні всє варуют", "какая разніца" ітп. Такі спроби мені дуже "ріжуть очі", а часом ще й викликають обурення, і не звернути увагу інших читачів на це часто буває понад мої сили, навіть якщо маю цікавіші приватні справи на голові.
Але переконувати в своєму старанні (в межах людських можливостей) бути безстороннім кого-небудь не збираюся. Загалом малосенсовне заняття в мережі.
І теж, час від часу деякі політичні сили настільки цілеспрямовано (хоч не завжди усвідомлено) стараються нашкодити Україні, що негатив по відношенню до них та їхніх ботів/прихильників в природній спосіб накопичується і тоді бути повністю безстороннім вже не завжди вдається (приклади: риги, затяті юлеботи та фанатично віруючі в гетьмана порохоботи, в останні 2 роки загалом а особливо останні тижні - Зеботи).
Адже якщо хтось пробував здурити вас 100+ разів, а дотримав слова раз чи два, то упередженість проти нього є природньою людською реакцією. Така реакція може давати шкідливий ефект в питаннях, які стосуються права чи новинок в абстрактних науках, але в інших сферах людської діяльності є елементом одного з головних механізмів досвіду - попередньої оцінки.
Але ви, мабуть, не з тих. І для збереження самоповаги вам зручніше типові методи ботні назвати моїм "потоком свідомості"
(гуглити описи та класифікацію практики "ольгинців", чи інших дослілдених ферм, потім вибрати нік довільного ідентифікованого бота, акуратно уточнити тематику - і бінго, готовий список використовуваних методів та засвоєних наративів, тільки галочки ставити і оцінювати кваліфікацію в балах)
Але якщо для вас так простіше - ок. Хоч в компанію попали далеко не найкращу.
Принаймні, ваші пости не викликають естетичного відторгнення і зневаги до автора - і за це дякую.
і справа в тім, що саме з початком війни вашого брата стало тут раптом просто катастрофічно багато і кожен себе вважає просто ветераном психічних та ідеологічних війн. тому - нехайщастить.
І які ще таємниці приховує лептопчик персонажа. Та й він сам під фед. розслідуванням знаходиться щодо податків.
https://www.newsmax.com/politics/hunter-biden-matt-gaetz-jerry-nadler-laptop/2022/03/29/id/1063455/?fbclid=IwAR38p62GeW-IzoesXvyZJVTM1X0CSqlquEGyF0Sp9-62h6mSKKe5D4uafj4
Two weeks ago, however, The New York Times acknowledged the contents of Hunter Biden's seized laptop https://www.nytimes.com/2022/03/16/us/politics/hunter-biden-tax-bill-investigation.html as authentic .
Про біолабораторії читала (інтерв'ю з якимось москальським вченим-вірусологом, де він розніс цю тезу), що йшлося про звичайну біо-безпеку, лабораторій високого рівня, здатних проводити такі речі, в яких нас звинувачують москалі, в Україні нема. І саме вкид про них йде від москалів: вони скористалися інфою.
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/03/29/truth-about-hunter-biden-ukrainian-bio-labs/
First of all, as we have previously documented, these are not bioweapons labs, but biological research facilities focused on better detecting, diagnosing and monitoring infectious-disease outbreaks. Second, random emails can be easily misinterpreted without additional reporting.
Американців цікавлять зв'язки з рашкою і Китаєм. Зокрема, про великі перекази з Китаю для особи, яку позначали X.
А ведь именно Америка попросила нас отказаться от ядерного оружия. Из-за этого у нас сейчас война в стране.
Они придумали будапештский меморандум. Там стоит подпись их президента. Они гарант нашей территориальной целостности.
Они сейчас должны были бы воевать физически своей армией на нашей стороне!
А они даже тяжелого вооружения не могут поставить.
ПРОСЯТЬ…ЛИСТОМ… РАДНИКУ… !?