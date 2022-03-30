Сенатори просять Байдена прискорити постачання допомоги Україні

Група американських сенаторів просить прискорити постачання військової допомоги Україні та повідомити кількість переданого озброєння Києву з 24 лютого.

Про це повідомляє видання The Hill, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зобов'язання Америки перед Україною та нашими союзниками з НАТО вимагають, щоб ми прискорили постачання зброї та спорядження нашим союзникам та партнерам", - цитує видання листа сенаторів раднику президента США з нацбезпеки Джейку Саллівану.

Двопартійна група сенаторів також просить надати детальну інформацію про військову допомогу, яку США та країни-союзники направили Україні 24 лютого.

Під листом підписалося 25 сенаторів від двох партій.

Тим часом представник Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Хорн повідомила виданню, що постачання допомоги Україні здійснюються щодня.

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"За останні три тижні Сполучені Штати надали Україні допомогу в сфері безпеки на суму близько $350 млн. Ми також сприяємо постачанням додаткової допомоги від наших союзників та партнерів - щонайменше 30 країн надали Україні допомогу у гарантуванні безпеки з початку вторгнення", - додала прессекретар.