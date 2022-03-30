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Новини
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Сенатори просять Байдена прискорити постачання допомоги Україні

байден

Група американських сенаторів просить прискорити постачання військової допомоги Україні та повідомити кількість переданого озброєння Києву з 24 лютого.

Про це повідомляє видання The Hill, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зобов'язання Америки перед Україною та нашими союзниками з НАТО вимагають, щоб ми прискорили постачання зброї та спорядження нашим союзникам та партнерам", - цитує видання листа сенаторів раднику президента США з нацбезпеки Джейку Саллівану.

Двопартійна група сенаторів також просить надати детальну інформацію про військову допомогу, яку США та країни-союзники направили Україні 24 лютого.

Під листом підписалося 25 сенаторів від двох партій.

Тим часом представник Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Хорн повідомила виданню, що постачання допомоги Україні здійснюються щодня.

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"За останні три тижні Сполучені Штати надали Україні допомогу в сфері безпеки на суму близько $350 млн. Ми також сприяємо постачанням додаткової допомоги від наших союзників та партнерів - щонайменше 30 країн надали Україні допомогу у гарантуванні безпеки з початку вторгнення", - додала прессекретар.

Автор: 

Байден (2883) допомога (8276) Сенат США (593)


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Топ коментарі
+25
Сенаторам які підтримують Україну-респект...
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30.03.2022 07:28
+13
Сам ти бідон!
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30.03.2022 07:36
+10
За інструкціями Подоляка - підважувати роль, ефективність і цілі НАТО, виправдовувати капітулянство і тягу заглянути в око пуйла.
Палєо - один з терпиміших Зеботів (ніколи не вживає нецензурщини в адресу наших союзників на відміну від більшості), але теж неухильно слідує цьому вектору в кожній з тем про союзників України.
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30.03.2022 08:03
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Сенаторам які підтримують Україну-респект...
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30.03.2022 07:28 Відповісти
Ні літаків Бідон не дає, ні пво, ні ракетних протикорабельних комплексів.
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30.03.2022 07:28 Відповісти
Сам ти бідон!
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30.03.2022 07:36 Відповісти
Можливо задача врятувати від орди Україну і не стоїть. На жаль саме такі висновки напрошуються і тому не дивно, що іде пошук закінчити війну дипломатичним шляхом навіть без ура-переможного галасу та не на самих вигідних умовах. Дай боже щоб я помилявся.
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30.03.2022 07:37 Відповісти
За інструкціями Подоляка - підважувати роль, ефективність і цілі НАТО, виправдовувати капітулянство і тягу заглянути в око пуйла.
Палєо - один з терпиміших Зеботів (ніколи не вживає нецензурщини в адресу наших союзників на відміну від більшості), але теж неухильно слідує цьому вектору в кожній з тем про союзників України.
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30.03.2022 08:03 Відповісти
Під час війни не поділяю українців ні на які політичні групи. Але представникам однієї ферми це складно уявити. Бо вони борються не за Україну, а лишень за одного одіозного політика і фактично проти нашої держави, прикривпючись при цьому напускним урапатріотизмом.
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30.03.2022 08:26 Відповісти
Якщо й належу до якоїсь "ферми", то тільки до "ферми здорового глузду і патріотизму".

Чому часто сперечаюся з ботами? Бо всі "політично орієнтовані" захищають певних персон чи певні неідеальні політичні позиції... і відповідно змушені періодично грішити проти істини (потреба в пошуку якої в мене професійна). Хтось більше, хтось менше, але регулярно грішать.
Напр.не визнавати деяких відомих фактів, не дотримуватися логіки, користуватися різного роду маніпуляціями, як напр. особисті нападки на співрозмовника, спроби підміни предмету обговорення, спроби залишити виключно емоційний слід без жодних аргументів (зараз це переважно капітулянство і перебільшення можливостей ворога), просування наративів "оні всє варуют", "какая разніца" ітп. Такі спроби мені дуже "ріжуть очі", а часом ще й викликають обурення, і не звернути увагу інших читачів на це часто буває понад мої сили, навіть якщо маю цікавіші приватні справи на голові.

Але переконувати в своєму старанні (в межах людських можливостей) бути безстороннім кого-небудь не збираюся. Загалом малосенсовне заняття в мережі.
І теж, час від часу деякі політичні сили настільки цілеспрямовано (хоч не завжди усвідомлено) стараються нашкодити Україні, що негатив по відношенню до них та їхніх ботів/прихильників в природній спосіб накопичується і тоді бути повністю безстороннім вже не завжди вдається (приклади: риги, затяті юлеботи та фанатично віруючі в гетьмана порохоботи, в останні 2 роки загалом а особливо останні тижні - Зеботи).
Адже якщо хтось пробував здурити вас 100+ разів, а дотримав слова раз чи два, то упередженість проти нього є природньою людською реакцією. Така реакція може давати шкідливий ефект в питаннях, які стосуються права чи новинок в абстрактних науках, але в інших сферах людської діяльності є елементом одного з головних механізмів досвіду - попередньої оцінки.
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05.04.2022 23:49 Відповісти
мені абсолютно не цікавий ваш потік свідомості. вибачайте.
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06.04.2022 08:11 Відповісти
Та не дивуюся. Хоч часом трапляється, що в боти записуються гідні люди... або через політичну наївність, або короткотерміново - пояснюючи політичною доцільністю. З такими вдається розмовляти і на не оплачувані теми.
Але ви, мабуть, не з тих. І для збереження самоповаги вам зручніше типові методи ботні назвати моїм "потоком свідомості"
(гуглити описи та класифікацію практики "ольгинців", чи інших дослілдених ферм, потім вибрати нік довільного ідентифікованого бота, акуратно уточнити тематику - і бінго, готовий список використовуваних методів та засвоєних наративів, тільки галочки ставити і оцінювати кваліфікацію в балах)
Але якщо для вас так простіше - ок. Хоч в компанію попали далеко не найкращу.
Принаймні, ваші пости не викликають естетичного відторгнення і зневаги до автора - і за це дякую.
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07.04.2022 08:52 Відповісти
Чуваче, я тут з 2005 року, а ти 25 лютого 2022 раптово з'явився і менторським тоном розповідаєш мені про ботів?
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07.04.2022 08:58 Відповісти
Був на УП.
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10.04.2022 13:38 Відповісти
А про ботів розповідав, бо зауважив, що надто часто ваші коментарі в культурний спосіб дублюють пости "", " " і ще кількох, що вже забув. Якщо помилився і ви просто були під їх впливом - перепрошую.
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10.04.2022 13:45 Відповісти
З.І. А фамільярничати та тикати мені тільки на такій підставі, що ви тут з 2005... ну це якось зовсім по-дитячому.
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10.04.2022 13:48 Відповісти
я не маю поваги до ботів та не асоціюю їх з персонами, тому і "тикаю".
і справа в тім, що саме з початком війни вашого брата стало тут раптом просто катастрофічно багато і кожен себе вважає просто ветераном психічних та ідеологічних війн. тому - нехайщастить.
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10.04.2022 19:32 Відповісти
Ти мокшанська срань, тоб то помилтвся ще при народженні
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30.03.2022 08:07 Відповісти
Мене відверто дивує, що на другому місяці війни тут вільно пасуться антидержавні боти на кшталт тебе. Але сподіваюсь, що ситуацію буде виправлено. І хоча б організатори процесу займуть свої місця у "пєтушиних углах" на українських зонах.
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30.03.2022 08:35 Відповісти
********* - пошёл у спам.
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30.03.2022 07:39 Відповісти
Цікаво, за які такі послуги синоньо "святого" отримав переказ на 3,5 млн доларів від дружини лужкова, батуриної.

І які ще таємниці приховує лептопчик персонажа. Та й він сам під фед. розслідуванням знаходиться щодо податків.
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30.03.2022 07:36 Відповісти
У тому «лептопі» також є інформація про те, що через Хантера фінансувались біолабораторії США в Україні. Все це дуже схоже на брехню та провокацію. Дуже показовим є те, що цю тему активно тиражує оточення молодшого Трампа.
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30.03.2022 08:01 Відповісти
Іде розслідування.

https://www.newsmax.com/politics/hunter-biden-matt-gaetz-jerry-nadler-laptop/2022/03/29/id/1063455/?fbclid=IwAR38p62GeW-IzoesXvyZJVTM1X0CSqlquEGyF0Sp9-62h6mSKKe5D4uafj4

Two weeks ago, however, The New York Times acknowledged the contents of Hunter Biden's seized laptop https://www.nytimes.com/2022/03/16/us/politics/hunter-biden-tax-bill-investigation.html as authentic .
Про біолабораторії читала (інтерв'ю з якимось москальським вченим-вірусологом, де він розніс цю тезу), що йшлося про звичайну біо-безпеку, лабораторій високого рівня, здатних проводити такі речі, в яких нас звинувачують москалі, в Україні нема. І саме вкид про них йде від москалів: вони скористалися інфою.

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/03/29/truth-about-hunter-biden-ukrainian-bio-labs/

First of all, as we have previously documented, these are not bioweapons labs, but biological research facilities focused on better detecting, diagnosing and monitoring infectious-disease outbreaks. Second, random emails can be easily misinterpreted without additional reporting.

Американців цікавлять зв'язки з рашкою і Китаєм. Зокрема, про великі перекази з Китаю для особи, яку позначали X.
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30.03.2022 08:17 Відповісти
"Зобов'язання Америки перед Україною..."

А ведь именно Америка попросила нас отказаться от ядерного оружия. Из-за этого у нас сейчас война в стране.

Они придумали будапештский меморандум. Там стоит подпись их президента. Они гарант нашей территориальной целостности.

Они сейчас должны были бы воевать физически своей армией на нашей стороне!

А они даже тяжелого вооружения не могут поставить.
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30.03.2022 07:38 Відповісти
Никто нам ничего не должен . Нужно за яйца вешать того кто подписал этот меморандум. Нам сейчас очень сильно помогают и будут помогать.. Нам нельзя сдать УКРАИНУ . Кто даже говорит о каком то перемирии и сдаче наших погибших раненных должен сразу быть арестован по ст 111 ИЗМЕНА
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30.03.2022 08:00 Відповісти
Англія хоче помогти -- вистоім
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30.03.2022 07:46 Відповісти
сенаторы должны ТРЕБОВАТЬ а не просить, потому что на следующих выборах их просто не выберут
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30.03.2022 07:54 Відповісти
Дуже добре, що тиснуть. Інакше Байден може тягнути надто довго ( і через особисті "симпатії" до ЗЕ, і через репутацію ЗЕ серед англосаксів, і через надмірний пацифізм свого оточення).
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30.03.2022 08:05 Відповісти
А терминатора ещё остались??
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30.03.2022 08:07 Відповісти
Ну вот и все, ***** раиссе. Если раньше еще были качели, то сейчас уже понятно, что принято решение обнулять кацапстан.
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30.03.2022 08:20 Відповісти
Сенатори раднику президента США з нацбезпеки Джейку СаллівануЛИСТОМ…. просять Байдена прискорити постачання допомоги Україні.

ПРОСЯТЬ…ЛИСТОМ… РАДНИКУ… !?
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30.03.2022 08:41 Відповісти
 
 