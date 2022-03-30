Із Литви до України надійшов автопотяг із гуманітарним вантажем. ФОТО

У межах спільних гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України з Литви до України прибув 15-тонний автопотяг з вантажем гуманітарного призначення.

Про це повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

За словами Наєва, допомога складається з харчових продуктів довготривалого зберігання, а також засобів гігієни тощо.

"Після важливої роботи з розмитнення та сортування, цей вантаж у найкоротший термін буде направлено на потреби військового угруповання, що виконує бойові завдання на південно-східному напрямку", – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що усі необхідні речі зібрали небайдужі люди з Польщі. Розмитнення, збір вантажу та підготовку заявок здійснили представники благодійного фонду "Міжнародна асоціація підтримки України", керівницею якого є Ольга Чуйко.

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"Важливу підтримку у роботі надають українські перевізники, а саме президент "Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України" Леонід Костюченко", - підкреслив Наєв.





