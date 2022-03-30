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Новини Війна
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Із Литви до України надійшов автопотяг із гуманітарним вантажем. ФОТО

гуманітарка

У межах спільних гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України з Литви до України прибув 15-тонний автопотяг з вантажем гуманітарного призначення.

Про це повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

За словами Наєва, допомога складається з харчових продуктів довготривалого зберігання, а також засобів гігієни тощо.

"Після важливої роботи з розмитнення та сортування, цей вантаж у найкоротший термін буде направлено на потреби військового угруповання, що виконує бойові завдання на південно-східному напрямку", – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що усі необхідні речі зібрали небайдужі люди з Польщі. Розмитнення, збір вантажу та підготовку заявок здійснили представники благодійного фонду "Міжнародна асоціація підтримки України", керівницею якого є Ольга Чуйко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Укрзалізниці" визначили оновлений порядок доставки гуманітарних вантажів поїздами

"Важливу підтримку у роботі надають українські перевізники, а саме президент "Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України" Леонід Костюченко", - підкреслив Наєв.

Із Литви до України надійшов автопотяг із гуманітарним вантажем 01
Із Литви до України надійшов автопотяг із гуманітарним вантажем 02
Із Литви до України надійшов автопотяг із гуманітарним вантажем 03

Автор: 

Литва (2369) Польща (8468) гуманітарна допомога (987) ЗСУ (7483) Наєв (352)


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Топ коментарі
+9
Дякуємо " Лесные братья"!!!!!
Коли ми всі разом, в кацапів ЕПІЛЕПСІЯ!
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30.03.2022 10:38
+5
Дякуємо.
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30.03.2022 10:33
+2
а чому ні ?

бо не лише санкції...

\
Виробник одягу з Польщі пішов з Росії Це бренди Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.

Деталі: Польський виробник одягу LPP Group залишає Росію через війну в Україні. Вони зачинив усі свої магазини.

Це бренди Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.

Зазначимо, що перестали працювати понад дві тисячі магазинів
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30.03.2022 10:43
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Дякуємо.
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30.03.2022 10:33 Відповісти
Ну і нащо це показувати?
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30.03.2022 10:36 Відповісти
Что показывать? Что ты увидел? Какие тайны??
Я ничего не увидел осмысленного, полупустая фура с какими-то не понятными коробками, новость не о чём...
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30.03.2022 10:43 Відповісти
а чому ні ?

бо не лише санкції...

\
Виробник одягу з Польщі пішов з Росії Це бренди Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.

Деталі: Польський виробник одягу LPP Group залишає Росію через війну в Україні. Вони зачинив усі свої магазини.

Це бренди Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.

Зазначимо, що перестали працювати понад дві тисячі магазинів
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30.03.2022 10:43 Відповісти
показывают что туда прилетел подарок, рашка хоть и агрессор, но у них есть бункеры с харчами ещё строились при СССР и до сих пор работают, ракета не достанет уж точно.
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30.03.2022 11:02 Відповісти
Дякуємо " Лесные братья"!!!!!
Коли ми всі разом, в кацапів ЕПІЛЕПСІЯ!
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30.03.2022 10:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Z0xXzByoC1A
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30.03.2022 13:27 Відповісти
..особливо надихає і зміцнює впевненість у майбутньому, коли про доставку чергового гуманітарного вантажу повідомляє командувач об'єднаних сил ЗСУ.. ..
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30.03.2022 10:43 Відповісти
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30.03.2022 10:49 Відповісти
Спасибо.
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30.03.2022 10:50 Відповісти
Командувач об'єднаних сил ЗС України... гуманітарка..,засоби гігієни...генерал-лейтенант...?
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30.03.2022 10:57 Відповісти
Мабуть, Залужний бачить його ефективним саме там. Таланти бувають різні.
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30.03.2022 11:03 Відповісти
 
 