Із Литви до України надійшов автопотяг із гуманітарним вантажем. ФОТО
У межах спільних гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України з Литви до України прибув 15-тонний автопотяг з вантажем гуманітарного призначення.
Про це повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.
За словами Наєва, допомога складається з харчових продуктів довготривалого зберігання, а також засобів гігієни тощо.
"Після важливої роботи з розмитнення та сортування, цей вантаж у найкоротший термін буде направлено на потреби військового угруповання, що виконує бойові завдання на південно-східному напрямку", – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Командувач додав, що усі необхідні речі зібрали небайдужі люди з Польщі. Розмитнення, збір вантажу та підготовку заявок здійснили представники благодійного фонду "Міжнародна асоціація підтримки України", керівницею якого є Ольга Чуйко.
"Важливу підтримку у роботі надають українські перевізники, а саме президент "Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України" Леонід Костюченко", - підкреслив Наєв.
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Я ничего не увидел осмысленного, полупустая фура с какими-то не понятными коробками, новость не о чём...
бо не лише санкції...
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Виробник одягу з Польщі пішов з Росії Це бренди Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.
Деталі: Польський виробник одягу LPP Group залишає Росію через війну в Україні. Вони зачинив усі свої магазини.
Це бренди Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.
Зазначимо, що перестали працювати понад дві тисячі магазинів
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