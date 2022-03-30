Из Литвы в Украину прибыл автопоезд с гуманитарным грузом. ФОТО

В рамках совместных гуманитарных инициатив Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины из Литвы в Украину прибыл 15-тонный автопоезд с грузом гуманитарного назначения.

Об этом сообщил командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел связей с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

По словам Наева, помощь состоит из пищевых продуктов длительного хранения, а также средств гигиены.

"После важной работы по растаможке и сортировке этот груз в кратчайшие сроки будет направлен на нужды военной группировки, выполняющей боевые задания на юго-восточном направлении", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командующий добавил, что все необходимые вещи собрали небезразличные люди из Польши. Растаможку, сбор груза и подготовку заявок провели представители благотворительного фонда "Международная ассоциация поддержки Украины", руководителем которого является Ольга Чуйко.

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"Важную поддержку в работе оказывают украинские перевозчики, а именно президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко", - подчеркнул Наев.





