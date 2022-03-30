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Новости Война
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Из Литвы в Украину прибыл автопоезд с гуманитарным грузом. ФОТО

гуманітарка

В рамках совместных гуманитарных инициатив Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины из Литвы в Украину прибыл 15-тонный автопоезд с грузом гуманитарного назначения.

Об этом сообщил командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел связей с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

По словам Наева, помощь состоит из пищевых продуктов длительного хранения, а также средств гигиены.

"После важной работы по растаможке и сортировке этот груз в кратчайшие сроки будет направлен на нужды военной группировки, выполняющей боевые задания на юго-восточном направлении", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командующий добавил, что все необходимые вещи собрали небезразличные люди из Польши. Растаможку, сбор груза и подготовку заявок провели представители благотворительного фонда "Международная ассоциация поддержки Украины", руководителем которого является Ольга Чуйко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Укрзализныце" определили обновленный порядок доставки гуманитарных грузов поездами

"Важную поддержку в работе оказывают украинские перевозчики, а именно президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко", - подчеркнул Наев.

Из Литвы в Украину прибыл автопоезд с гуманитарным грузом 01
Из Литвы в Украину прибыл автопоезд с гуманитарным грузом 02
Из Литвы в Украину прибыл автопоезд с гуманитарным грузом 03

Литва (2430) Польша (8390) гуманитарная помощь (1258) ВСУ (6531) Наев (345)


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Топ комментарии
+9
Дякуємо " Лесные братья"!!!!!
Коли ми всі разом, в кацапів ЕПІЛЕПСІЯ!
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30.03.2022 10:38
+5
Дякуємо.
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30.03.2022 10:33
+2
а чому ні ?

бо не лише санкції...

\
Виробник одягу з Польщі пішов з Росії Це бренди Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.

Деталі: Польський виробник одягу LPP Group залишає Росію через війну в Україні. Вони зачинив усі свої магазини.

Це бренди Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.

Зазначимо, що перестали працювати понад дві тисячі магазинів
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30.03.2022 10:43
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Дякуємо.
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30.03.2022 10:33 Ответить
Ну і нащо це показувати?
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30.03.2022 10:36 Ответить
Что показывать? Что ты увидел? Какие тайны??
Я ничего не увидел осмысленного, полупустая фура с какими-то не понятными коробками, новость не о чём...
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30.03.2022 10:43 Ответить
а чому ні ?

бо не лише санкції...

\
Виробник одягу з Польщі пішов з Росії Це бренди Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.

Деталі: Польський виробник одягу LPP Group залишає Росію через війну в Україні. Вони зачинив усі свої магазини.

Це бренди Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.

Зазначимо, що перестали працювати понад дві тисячі магазинів
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30.03.2022 10:43 Ответить
показывают что туда прилетел подарок, рашка хоть и агрессор, но у них есть бункеры с харчами ещё строились при СССР и до сих пор работают, ракета не достанет уж точно.
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30.03.2022 11:02 Ответить
Дякуємо " Лесные братья"!!!!!
Коли ми всі разом, в кацапів ЕПІЛЕПСІЯ!
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30.03.2022 10:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Z0xXzByoC1A
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30.03.2022 13:27 Ответить
..особливо надихає і зміцнює впевненість у майбутньому, коли про доставку чергового гуманітарного вантажу повідомляє командувач об'єднаних сил ЗСУ.. ..
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30.03.2022 10:43 Ответить
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30.03.2022 10:49 Ответить
Спасибо.
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30.03.2022 10:50 Ответить
Командувач об'єднаних сил ЗС України... гуманітарка..,засоби гігієни...генерал-лейтенант...?
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30.03.2022 10:57 Ответить
Мабуть, Залужний бачить його ефективним саме там. Таланти бувають різні.
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30.03.2022 11:03 Ответить
 
 