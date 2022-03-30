Україна вимагає від Радбезу ООН запобігти катастрофі на ЧАЕС, - Верещук
Україна вимагає від Ради безпеки ООН негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук у ранковому відеозверненні, опублікованому в Telegram.
Вона зазначила, що вчора на складі збройних сил РФ в російському Бєлгороді трапилася самовільна детонація боєприпасів.
"Це є прикладом типового для росіян нехтування технікою безпеки та масового використання небезпечних боєприпасів часів Другої світової війни. Лише вчора український Генштаб попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля ЧАЕС. Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони", - наголосила Верещук.
Вона зауважила, що в контексті ядерної безпеки безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не лише для України, а й для сотень мільйонів європейців.
"Тому ми вимагаємо від Радбезу ООН негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської ядерної катастрофи в результаті дій російських окупаційних військ", - наголосила Верещук.
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