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Україна вимагає від Радбезу ООН запобігти катастрофі на ЧАЕС, - Верещук

чаес

Україна вимагає від Ради безпеки ООН негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук у ранковому відеозверненні, опублікованому в Telegram.

Вона зазначила, що вчора на складі збройних сил РФ в російському Бєлгороді трапилася самовільна детонація боєприпасів.

"Це є прикладом типового для росіян нехтування технікою безпеки та масового використання небезпечних боєприпасів часів Другої світової війни. Лише вчора український Генштаб попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля ЧАЕС. Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони", - наголосила Верещук.

Вона зауважила, що в контексті ядерної безпеки безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не лише для України, а й для сотень мільйонів європейців.

"Тому ми вимагаємо від Радбезу ООН негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської ядерної катастрофи в результаті дій російських окупаційних військ", - наголосила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові підняли радіоактивний пил у Рудому лісі. Це смертельно небезпечно, - Reuters

Автор: 

росія (64846) ЧАЕС (537) Верещук (683)


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Топ коментарі
+4
оон?? нах.. на раССею..
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30.03.2022 10:44
+3
вето и оон расходится по ресторанам и гостиницам
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30.03.2022 10:40
+3
ООН нажаль продовжує лише оонити-але коли ховаєш голову в пісок, то обов'язково постраждає власна дупа....
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30.03.2022 10:42
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вето и оон расходится по ресторанам и гостиницам
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30.03.2022 10:40 Відповісти
ООН нажаль продовжує лише оонити-але коли ховаєш голову в пісок, то обов'язково постраждає власна дупа....
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30.03.2022 10:42 Відповісти
оон?? нах.. на раССею..
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30.03.2022 10:44 Відповісти
да ведь они захватывали зону ЧАЕС, просто чтобы подождать пока ООН им скажет уйти и они уйдут, или кого-то пустят туда Лига наций
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30.03.2022 10:46 Відповісти
склад радбезу ООН

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Теперішнє представництво
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https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 КНР
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E_%D0%A6%D0%B7%D0%B5%D1%97 Лю Цзеї
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 КНР (1971-дотепер)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Republic_of_China.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Республіка Китай (1945-1971)

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%80 Франсуа Делатр
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France_(1794%E2%80%931815,_1830%E2%80%931974,_2020%E2%80%93present).svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8 Тимчасовий уряд (1945-1946)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France_(1794%E2%80%931815,_1830%E2%80%931974,_2020%E2%80%93present).svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Четверта французька республіка (1946-1958)

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василь Небензя
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія (1992-дотепер)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Soviet_Union.svg
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30.03.2022 10:47 Відповісти
від ООН треба вимагати визнання агресії проти України - ВІЙНОЮ та виключення єрефїї з її складу. чому досі цього не зроблено?
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30.03.2022 10:51 Відповісти
ООН фейкова організація.
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30.03.2022 10:57 Відповісти
надо Чернобыль в расею гуманно экспортировать.
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30.03.2022 11:00 Відповісти
В Китаї новий спалах коронавірусу, деякі підприємства призупинили роботи.
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30.03.2022 11:16 Відповісти
Кто такая Верещук? Эта "мадам" предатель № 1!

3 лютого 2020 року, в етері телеканалу «НАШ», активно заступалася і виправдовувала депутата від «Слуги народу» Брагара, який напередодні запропонував пенсіонерці з с. Аджамка продати породисту собаку, аби сплатити за комунальні послуги

На початку травня 2020 року закликала до вибачень перед загиблими в Одесі 2014 року, що викликало хвилю обурення.

17 жовтня 2020 року, у програмі «В гостях у Дмитра Гордона», погодилась давати інтерв'ю «нашою українською російською мовою»
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30.03.2022 11:55 Відповісти
 
 