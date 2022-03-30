У Херсоні викрали священника ПЦУ Чудиновича, - ЗМІ
Невідомі забрали в невідомому напрямку священника Православної церкви України Сергія Чудиновича. Вони представилися "міліцією".
Про це повідомляє місцеве видання "Вгору", інформує Цензор.НЕТ.
Викрадення сталося о 8:30 ранку.
Священника Православної церкви України Сергія Чудиновича забрали просто із церкви.
Невідомі представились співробітниками "міліції". Троє чоловіків провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовились. Після цього разом із священником сіли у зелений DAEWOO Sens ВТ6734ВІ та поїхали у невідомому напрямку.
Сергій Чудинович - настоятель церкви Пресвятої Богородиці у мікрорайоні Острів, відомий у Херсоні громадський діяч та волонтер.
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Лишилась купка м'яса і корито...
Як влігся - то хоч трохи відпочинь,
Тобі у пеклі треба сил горіти...
Намарно у вікно чекає "мать" -
Ти там згниєш, де впав посеред бою...
Даремні ті приціли й автомат,
Якого записали за тобою...
Я б'юсь за край не ради нагород,
Живим залишусь все ж, хоч на руїні...
Подяка, що удобрив мій город...
Смерть ворогам і СЛАВА УКРАЇНІ!!!