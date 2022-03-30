У Херсоні викрали священника ПЦУ Чудиновича, - ЗМІ

Невідомі забрали в невідомому напрямку священника Православної церкви України Сергія Чудиновича. Вони представилися "міліцією".

Про це повідомляє місцеве видання "Вгору", інформує Цензор.НЕТ.

Викрадення сталося о 8:30 ранку.

Священника Православної церкви України Сергія Чудиновича забрали просто із церкви.

Невідомі представились співробітниками "міліції". Троє чоловіків провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовились. Після цього разом із священником сіли у зелений DAEWOO Sens ВТ6734ВІ та поїхали у невідомому напрямку.

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Сергій Чудинович - настоятель церкви Пресвятої Богородиці у мікрорайоні Острів, відомий у Херсоні громадський діяч та волонтер.