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У Херсоні викрали священника ПЦУ Чудиновича, - ЗМІ

сергій,чудинович

Невідомі забрали в невідомому напрямку священника Православної церкви України Сергія Чудиновича. Вони представилися "міліцією".

Про це повідомляє місцеве видання "Вгору", інформує Цензор.НЕТ.

Викрадення сталося о 8:30 ранку.

Священника Православної церкви України Сергія Чудиновича забрали просто із церкви.

Невідомі представились співробітниками "міліції". Троє чоловіків провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовились. Після цього разом із священником сіли у зелений DAEWOO Sens ВТ6734ВІ та поїхали у невідомому напрямку.

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Сергій Чудинович - настоятель церкви Пресвятої Богородиці у мікрорайоні Острів, відомий у Херсоні громадський діяч та волонтер.

Автор: 

окупація (6652) викрадення (817) священник (157) Херсон (3321) ПЦУ (793)


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Послухай, орко, хоч нема вже чим -
Лишилась купка м'яса і корито...
Як влігся - то хоч трохи відпочинь,
Тобі у пеклі треба сил горіти...

Намарно у вікно чекає "мать" -
Ти там згниєш, де впав посеред бою...
Даремні ті приціли й автомат,
Якого записали за тобою...

Я б'юсь за край не ради нагород,
Живим залишусь все ж, хоч на руїні...
Подяка, що удобрив мій город...
Смерть ворогам і СЛАВА УКРАЇНІ!!!

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30.03.2022 11:52 Відповісти
Такой ненависти между нами еще лет 20 назад не было. Возбудить ненависть оказалось легко, а вот преодолеть - минимум поколение должно сменится. Мой отец (ветеран войны 1941-1945 г.) не мог спокойно смотреть, как Горбачев или Ельцин (уде не вспомню, кто из них) с германским канцлером обнимался.
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30.03.2022 12:05 Відповісти
і як тільки ненавість подолаємо, тут-то нам росіянці і помстяться за те, що не захотіли з радістю надіти на себе ярмо, не захотіли згодувати своїх дітей на їх "великих" войнах за ради їх гнилого "величия". Побачить пан у нас навіть пробачення ті курви не попросять. Вони ніколи не каяться, ніколи не признають своїх помилок тим більше таких страшних. То ж не спешиться приміряться, немає з ким.
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30.03.2022 12:19 Відповісти
Німці визнали.
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30.03.2022 12:35 Відповісти
ну сколько же по всей Украине предателей и наводчиков?
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30.03.2022 11:53 Відповісти
Просто взяти списки усіх, хто голосував за проросійські партії
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30.03.2022 13:16 Відповісти
ZVeri!!!!!!!!!!
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30.03.2022 12:12 Відповісти
Ну що, будемо і далі терпіти московських попів в Україні?
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30.03.2022 12:28 Відповісти
ну так арестуй десятка два с гундяевской секты и обменяй.
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30.03.2022 13:05 Відповісти
 
 