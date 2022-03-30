В Маріуполі персонал та пацієнток пологових насильно вивезли до РФ
З пологового будинку №2 у Лівобережному районі Маріуполя насильно вивезли понад 70 людей - медперсоналу та пацієнтів.
Про це повідомила Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом уже понад 20 тисяч маріупольців проти їхньої волі вивезли на територію Росії.
"У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу, та відправляють у так звані "фільтраційні табори". Після чого перенаправляють у віддалені міста Росії. Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими", - йдеться в повідомленні міськради.
"Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію Росії. Ми створюємо базу депортованих жителів міста та розробляємо дієвий механізм повернення земляків", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Раніше було відомо про депортацію персоналу та пацієнтів міської лікарні №1. Там було приблизно 600 маріупольців.
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Наврядчи це можливо при нинішній владі мордору
Пам'ятаєте, як Путін несподівано оголосив був, незадовго перед війною (тамтою, ще "гібридною"), що "и без Украиньі победили бьі" - і як українці тоді образились? Путін - школений кагебіст, а їх вчать професійно брехати (тому вони всі з часом трохи їдуть мізками, профдеформація така), і його дискурс значною мірою складається з т.зв. "перевертьішей", що він сам якось був окреслив дитячою дражнилкою "кто обзьівается, сам так назьівается" (і ми вже не раз бачили, як із того, що інкримінується Україні, можна зрозуміти, що в них там діється в Росії). Так ось, дуже схоже на те, що ота геть неочікувана й "недружня" (попри цілком дружній тоді до Росії уряд Януковича і не менш дружню опозицію на чолі з Тимошенко!) щодо України заява теж була з боку Путіна не чим іншим, як "перевертьішем", кагебістським "дзеркальним" визнанням п.3. Тут і відповідь на питання, чого йому передовсім, "на ґвалт", треба від України: високоякісних людських ресурсів, ясиру. Без наших козаків у Росії не виходить армії, виходить, тупо, орда зарізяк, і так було всі 300 років: Росія не виграла ЖОДНОЇ ВІЙНИ, яка б НЕ БУЛА В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ.
Але до такого вони вже не додумались. Додумались тільки, що треба вернути "х...хлов" знов у мосkaлі. А для цього піти на них війною. ))
І тому це буде їхня остання війна.
Слава Україні.
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