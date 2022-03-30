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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В Маріуполі персонал та пацієнток пологових насильно вивезли до РФ

маріуполь,пологовий,будинок

З пологового будинку №2 у Лівобережному районі Маріуполя насильно вивезли понад 70 людей - медперсоналу та пацієнтів.

Про це повідомила Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом уже понад 20 тисяч маріупольців проти їхньої волі вивезли на територію Росії.

"У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу, та відправляють у так звані "фільтраційні табори". Після чого перенаправляють у віддалені міста Росії. Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими", - йдеться в повідомленні міськради.

"Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію Росії. Ми створюємо базу депортованих жителів міста та розробляємо дієвий механізм повернення земляків", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Читайте: Умов для проведення евакуації жителів Маріуполя наразі не дотримано, - Макрон після розмови з Путіним

Раніше було відомо про депортацію персоналу та пацієнтів міської лікарні №1. Там було приблизно 600 маріупольців.

Автор: 

депортація (719) Маріуполь (3220) пологовий будинок (52)


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Топ коментарі
+4
ООН,Червоний хрест алло ! людей викрадають , ви можете щось зробити чи вам пофіг головне при баблі ?
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30.03.2022 11:25
+4
орда пришла в Украину за водкой, землей и рабами - их нужно только убивать.
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30.03.2022 11:26
+4
Злочини проти людяності,геноцид,торгівля людьми,тероризм. Припиняти існування нелюдів,й їх личинок
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30.03.2022 11:30
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москаляку на гілляку...
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30.03.2022 11:16 Відповісти
Ц мокшанську мразоту і тварями не назвеш, бо вони гірші.
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30.03.2022 11:17 Відповісти
..Мокша - недодержава-терорист в усій своїй кривавій "красі", з максимально повним асортиментом злочинів проти людства
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30.03.2022 11:18 Відповісти
ООН,Червоний хрест алло ! людей викрадають , ви можете щось зробити чи вам пофіг головне при баблі ?
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30.03.2022 11:25 Відповісти
орда пришла в Украину за водкой, землей и рабами - их нужно только убивать.
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30.03.2022 11:26 Відповісти
Злочини проти людяності,геноцид,торгівля людьми,тероризм. Припиняти існування нелюдів,й їх личинок
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30.03.2022 11:30 Відповісти
"дієвий механізм повернення земляків" - невже на полонених кацапських військових вимірювати будете?
Наврядчи це можливо при нинішній владі мордору
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30.03.2022 11:32 Відповісти
Берут заложники и грабит. Средневековье какое то.
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30.03.2022 11:53 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Пам'ятаєте, як Путін несподівано оголосив був, незадовго перед війною (тамтою, ще "гібридною"), що "и без Украиньі победили бьі" - і як українці тоді образились? Путін - школений кагебіст, а їх вчать професійно брехати (тому вони всі з часом трохи їдуть мізками, профдеформація така), і його дискурс значною мірою складається з т.зв. "перевертьішей", що він сам якось був окреслив дитячою дражнилкою "кто обзьівается, сам так назьівается" (і ми вже не раз бачили, як із того, що інкримінується Україні, можна зрозуміти, що в них там діється в Росії). Так ось, дуже схоже на те, що ота геть неочікувана й "недружня" (попри цілком дружній тоді до Росії уряд Януковича і не менш дружню опозицію на чолі з Тимошенко!) щодо України заява теж була з боку Путіна не чим іншим, як "перевертьішем", кагебістським "дзеркальним" визнанням п.3. Тут і відповідь на питання, чого йому передовсім, "на ґвалт", треба від України: високоякісних людських ресурсів, ясиру. Без наших козаків у Росії не виходить армії, виходить, тупо, орда зарізяк, і так було всі 300 років: Росія не виграла ЖОДНОЇ ВІЙНИ, яка б НЕ БУЛА В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ.
Але до такого вони вже не додумались. Додумались тільки, що треба вернути "х...хлов" знов у мосkaлі. А для цього піти на них війною. ))
І тому це буде їхня остання війна.
Слава Україні.
https://www.facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UK-R facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960
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30.03.2022 11:54 Відповісти
і все це під вивискою "гуманного" червоного хреста.
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30.03.2022 12:09 Відповісти
Немцы во время войны угоняли людей в Германию, россияне угоняют в Россию... "Творчески развивают", так сказать, фашистские методы использования мирного населения...
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30.03.2022 13:39 Відповісти
 
 