В Маріуполі персонал та пацієнток пологових насильно вивезли до РФ

З пологового будинку №2 у Лівобережному районі Маріуполя насильно вивезли понад 70 людей - медперсоналу та пацієнтів.

Про це повідомила Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом уже понад 20 тисяч маріупольців проти їхньої волі вивезли на територію Росії.

"У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу, та відправляють у так звані "фільтраційні табори". Після чого перенаправляють у віддалені міста Росії. Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими", - йдеться в повідомленні міськради.

"Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію Росії. Ми створюємо базу депортованих жителів міста та розробляємо дієвий механізм повернення земляків", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Раніше було відомо про депортацію персоналу та пацієнтів міської лікарні №1. Там було приблизно 600 маріупольців.