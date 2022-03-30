В Мариуполе персонал и пациенток роддома насильственно вывезли в РФ
Из роддома №2 в Левобережном районе Мариуполя насильственно вывезли более 70 человек - медперсонала и пациентов.
Об этом сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
В общей сложности уже более 20 тысяч мариупольцев против их воли вывезли на территорию России.
"У граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность, и отправляют в так называемые "фильтрационные лагеря". После чего перенаправляются в отдаленные города России. Принцип распределения и причины вывоза людей до конца остаются неизвестными", - говорится в сообщении горсовета.
"Это сравнимо с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны. Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против силы вывезли на территорию России. Мы создаем базу депортированных жителей города и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков", - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Ранее было известно о депортации персонала и пациентов ородской больницы №1. Там было около 600 мариупольцев.
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Наврядчи це можливо при нинішній владі мордору
Пам'ятаєте, як Путін несподівано оголосив був, незадовго перед війною (тамтою, ще "гібридною"), що "и без Украиньі победили бьі" - і як українці тоді образились? Путін - школений кагебіст, а їх вчать професійно брехати (тому вони всі з часом трохи їдуть мізками, профдеформація така), і його дискурс значною мірою складається з т.зв. "перевертьішей", що він сам якось був окреслив дитячою дражнилкою "кто обзьівается, сам так назьівается" (і ми вже не раз бачили, як із того, що інкримінується Україні, можна зрозуміти, що в них там діється в Росії). Так ось, дуже схоже на те, що ота геть неочікувана й "недружня" (попри цілком дружній тоді до Росії уряд Януковича і не менш дружню опозицію на чолі з Тимошенко!) щодо України заява теж була з боку Путіна не чим іншим, як "перевертьішем", кагебістським "дзеркальним" визнанням п.3. Тут і відповідь на питання, чого йому передовсім, "на ґвалт", треба від України: високоякісних людських ресурсів, ясиру. Без наших козаків у Росії не виходить армії, виходить, тупо, орда зарізяк, і так було всі 300 років: Росія не виграла ЖОДНОЇ ВІЙНИ, яка б НЕ БУЛА В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ.
Але до такого вони вже не додумались. Додумались тільки, що треба вернути "х...хлов" знов у мосkaлі. А для цього піти на них війною. ))
І тому це буде їхня остання війна.
Слава Україні.
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