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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Мариуполе персонал и пациенток роддома насильственно вывезли в РФ

маріуполь,пологовий,будинок

Из роддома №2 в Левобережном районе Мариуполя насильственно вывезли более 70 человек - медперсонала и пациентов.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

В общей сложности уже более 20 тысяч мариупольцев против их воли вывезли на территорию России.

"У граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность, и отправляют в так называемые "фильтрационные лагеря". После чего перенаправляются в отдаленные города России. Принцип распределения и причины вывоза людей до конца остаются неизвестными", - говорится в сообщении горсовета.

"Это сравнимо с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны. Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против силы вывезли на территорию России. Мы создаем базу депортированных жителей города и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков", - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Ранее было известно о депортации персонала и пациентов ородской больницы №1. Там было около 600 мариупольцев.

депортация (677) Мариуполь (5704) роддом (75)


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Топ комментарии
+4
ООН,Червоний хрест алло ! людей викрадають , ви можете щось зробити чи вам пофіг головне при баблі ?
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30.03.2022 11:25
+4
орда пришла в Украину за водкой, землей и рабами - их нужно только убивать.
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30.03.2022 11:26
+4
Злочини проти людяності,геноцид,торгівля людьми,тероризм. Припиняти існування нелюдів,й їх личинок
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30.03.2022 11:30
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москаляку на гілляку...
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30.03.2022 11:16 Ответить
Ц мокшанську мразоту і тварями не назвеш, бо вони гірші.
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30.03.2022 11:17 Ответить
..Мокша - недодержава-терорист в усій своїй кривавій "красі", з максимально повним асортиментом злочинів проти людства
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30.03.2022 11:18 Ответить
ООН,Червоний хрест алло ! людей викрадають , ви можете щось зробити чи вам пофіг головне при баблі ?
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30.03.2022 11:25 Ответить
орда пришла в Украину за водкой, землей и рабами - их нужно только убивать.
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30.03.2022 11:26 Ответить
Злочини проти людяності,геноцид,торгівля людьми,тероризм. Припиняти існування нелюдів,й їх личинок
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30.03.2022 11:30 Ответить
"дієвий механізм повернення земляків" - невже на полонених кацапських військових вимірювати будете?
Наврядчи це можливо при нинішній владі мордору
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30.03.2022 11:32 Ответить
Берут заложники и грабит. Средневековье какое то.
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30.03.2022 11:53 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Пам'ятаєте, як Путін несподівано оголосив був, незадовго перед війною (тамтою, ще "гібридною"), що "и без Украиньі победили бьі" - і як українці тоді образились? Путін - школений кагебіст, а їх вчать професійно брехати (тому вони всі з часом трохи їдуть мізками, профдеформація така), і його дискурс значною мірою складається з т.зв. "перевертьішей", що він сам якось був окреслив дитячою дражнилкою "кто обзьівается, сам так назьівается" (і ми вже не раз бачили, як із того, що інкримінується Україні, можна зрозуміти, що в них там діється в Росії). Так ось, дуже схоже на те, що ота геть неочікувана й "недружня" (попри цілком дружній тоді до Росії уряд Януковича і не менш дружню опозицію на чолі з Тимошенко!) щодо України заява теж була з боку Путіна не чим іншим, як "перевертьішем", кагебістським "дзеркальним" визнанням п.3. Тут і відповідь на питання, чого йому передовсім, "на ґвалт", треба від України: високоякісних людських ресурсів, ясиру. Без наших козаків у Росії не виходить армії, виходить, тупо, орда зарізяк, і так було всі 300 років: Росія не виграла ЖОДНОЇ ВІЙНИ, яка б НЕ БУЛА В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ.
Але до такого вони вже не додумались. Додумались тільки, що треба вернути "х...хлов" знов у мосkaлі. А для цього піти на них війною. ))
І тому це буде їхня остання війна.
Слава Україні.
https://www.facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UK-R facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960
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30.03.2022 11:54 Ответить
і все це під вивискою "гуманного" червоного хреста.
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30.03.2022 12:09 Ответить
Немцы во время войны угоняли людей в Германию, россияне угоняют в Россию... "Творчески развивают", так сказать, фашистские методы использования мирного населения...
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30.03.2022 13:39 Ответить
 
 