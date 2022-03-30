В Мариуполе персонал и пациенток роддома насильственно вывезли в РФ

Из роддома №2 в Левобережном районе Мариуполя насильственно вывезли более 70 человек - медперсонала и пациентов.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

В общей сложности уже более 20 тысяч мариупольцев против их воли вывезли на территорию России.

"У граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность, и отправляют в так называемые "фильтрационные лагеря". После чего перенаправляются в отдаленные города России. Принцип распределения и причины вывоза людей до конца остаются неизвестными", - говорится в сообщении горсовета.

"Это сравнимо с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны. Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против силы вывезли на территорию России. Мы создаем базу депортированных жителей города и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков", - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Ранее было известно о депортации персонала и пациентов ородской больницы №1. Там было около 600 мариупольцев.