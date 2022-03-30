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На сайт Київської ОВА було вчинено кібератаку

хакер

На офіційний сайт Київської обласної військової адміністрації сьогодні здійснювалась масована кібератака

Як передає Цензор.НЕТ, голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив про кібератаку на сайт ОВА.

"Наразі на офіційний сайт Київської обласної військової адміністрації здійснюється масована
кібератака‼️ 

Фахівці проводять всі необхідні процедури для захисту сайту. Можливі перебої в роботі", - попередив посадовець.  

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Очільник Київської ОВА зазначив, що в разі недоступності сайту, можна користуватись офіційними каналами комунікації Київської обласної військової адміністрації в мережах Facebook і Telegram.

Автор: 

сайт (274) Павлюк Олександр (216) кібератака (395)


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Треба уже всім користуватись офіційними каналами Telegram своїх міст, районів, ОВА тощо.
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30.03.2022 22:53 Відповісти
 
 